3年一度的瀨戶內國際藝術祭已於去年11月落幕，祭典期間人潮爆滿，從高松前往直島、豐島的渡輪大排長龍，不少遊客直言「珍惜生命遠離高速船」。身為過來人建議大家與其擠在高松，可改道從岡山宇野港出發，不僅遊人稀少、無需擔心登船難題，還能避開高價酒店外，小小的宇野原來還有不少值得遊覽的景點。 圖文：onki

絕美海景 咖啡廳 ！山旯旮秘密基地 藏在岡山王子之岳山頂的 belk，前身不過是半荒廢的公共設施，幸虧得到店主北村先生將它改頭換面，才成為如今吸引無數旅人前來療癒心靈的秘境咖啡廳。位置偏僻沒公共交通直達，下了的士，筆者還要拖著行李步行至山頂位置，喘著粗氣好不容易抵達，推門的那瞬間直接被整片玻璃帷幕外湛藍無垠的瀨戶內海景色狠狠驚艷到，以居高臨下之姿獨攬海上星羅棋佈的島嶼與連綿橋樑，壯闊景致讓人瞬間忘卻登坡的疲憊！來這兒必點經典的蜂蜜奶油多士，鬆軟飄香的麵包上鋪著半融的四葉奶油，再淋上滿滿兒島產的香甜蜂蜜，搭配一杯香氣濃郁的深煎咖啡，每一口都是舌尖上的極致享受。 belk 地址： 岡山縣倉敷市児島唐琴町7

極罕和牛火腿！隱於市神級薄餅店 宇野的特色小店集中在宇野站及宇野港旁，意想不到隱於小鎮的美味驚喜是藏雄薄餅店之内。頭一回造訪 VOGA座無虛席，店員才提醒我們得先在線上訂位，翌日晚才成功入座。菜單簡約到極致，就三款薄餅、外加十根手指數得完的開胃菜，但沒想到道道都驚艷味蕾！現烤出爐的薄餅，餅皮薄脆帶著嚼勁，濃郁麥香在齒間瀰漫開來，難怪每個人都要柯打一個獨享！別錯過必點招牌和牛生火腿與奈義豚生火腿，鹹香醇厚的細嫩肉質裹著豐潤油脂香，每一口都超級過癮，最後還要點一個焦香微苦的大人版焦糖布甸作結。因為這間出色的小店，足以成為再訪宇野的理由。 VAGO 地址： 岡山縣玉野市築港1-5-29

藝術小島朝聖！安藤忠雄直島第10座美術館 從宇野有船可直達直島，正式展開安藤忠雄作品朝拜之路，自1992年的Benesse House Museum啟用開始，到地中美術館、李禹煥美術館等藝文空間，大師用了逾30年時間，讓小島與藝術共生。作為他在此地的第10座作品，2025年最新登場的直島新美術館，延續安藤忠雄一貫極簡的黑色灰泥牆的極簡風格，屋頂的三角形天窗與山丘稜線輕巧銜接，貫徹其與自然共生的理念。3層高的美術館空間由地面層往向下伸延，規劃了4間藝廊及一間坐擁無敵海景的輕食咖啡廳。直島新美術館的展覽將以日本及亞洲地區的藝術家為核心，開館展覽就有蔡國強、村上隆及Heri Dono等亞洲藝術家作品擔綱展出。 直島新美術館 地址： 香川縣香川郡直島町3299-73

呆呆獸做主角！四國首間Pokémon Center香川 藝術文化是可以雅俗共賞，來到香川除了去美術館外，還可以到Pokémon Center香川去看全球最賺錢的IP寶可夢去。作為四國地區的首間Pokémon Center，當然是香川觀光代表呆呆獸做主角，甫入店就會見到以香川城市景觀為背照的Pokémon巨型壁畫、呼呼大睡中的呆呆獸與皮卡丘合體的巨型立像。而在這裡可以入手的限定周邊，印有呆呆獸贊岐紙燈籠和丸龜竹扇的設計結合了香川當地傳統文化，可愛指數直接爆表！ Pokémon Center KAGAWA 地址： 香川縣高松市丸亀町8番地23丸亀町GREEN東館1F