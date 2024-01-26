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生活
2024-01-26 12:00:00

日本按摩店「悟空SPA」登陸香港 $380試做優惠/改善睡眠同時美顏

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日本按摩店「悟空SPA」登陸香港 $380試做優惠/改善睡眠同時美顏

日本按摩店「悟空SPA」登陸香港 $380試做優惠/改善睡眠同時美顏

被譽為「全国人氣NO.1」的日本神級按摩店「悟空SPA」，最近登陸香港，這間按摩店的招牌是其獨門21式按摩手法，可令人在短短10分鐘到達「絕頂睡眠」境界，最啱平日長期高壓的香港人，更有美顏之效！按摩店在日本最近3個月內的預約按摩服務經已全部爆滿，國民等候人數更超過70萬人，平均要排至少半年，被形容是當地史上最難預約的按摩店！

日本按摩店「悟空SPA」登陸香港 $380試做優惠/改善睡眠同時美顏

日本按摩店「悟空SPA」登陸香港 $380試做優惠/改善睡眠同時美顏

日本史上最難預約的按摩店

「悟空SPA」於08年在京都成立，是日本第一家專攻頭部按摩的按摩店，期間業務不斷擴張，短短開業15年內已成功於當地設立7間分店。「悟空SPA」的名稱靈感源自西遊記內的悟空，很多人生活壓力大，煩惱很多，就如悟空頭上戴着金剛圈一樣，頭部感到很重、不放鬆，而「悟空SPA」的獨門按摩手法如為大家拿走頭上的金剛圈，即時釋放壓力。

「悟空SPA」的招牌是其獨門21式按摩手法。

「悟空SPA」的招牌是其獨門21式按摩手法。

一次按摩體驗3大幸福效果：優質睡眠、快樂、美顏

一位難求的「悟空SPA」創立獨門21式按摩技術，技師熟悉頭部肌肉位置，精準按壓，能於10分鐘內使人進入「絕頂睡眠」的境界，一次即可體驗3大幸福感效果：優質睡眠、快樂、美顏！

1.      優質睡眠：10分鐘內立即體驗優質睡眠，以獨創21式技術，放鬆頭部、頸部及肩膀位置的緊張肌肉，放鬆心靈，有助解決失眠問題，提升睡眠質素。

2.      快樂：日本全国人氣NO.1按摩技術，極速達到絕頂優質睡眠，大腦於睡眠中能增加多巴胺快樂激素，同時配合手腳按摩，在按摩中感到幸福快樂。

3.      美顏：睡眠治療師手藝精湛，以獨創21式技術，徹底釋放頭皮、肌肉繃緊，刺激皮下組織的血液循環，活化肌膚、減淡皺紋、排毒去水腫、提亮膚色，達到美顏幸福感。

「悟空SPA」引入全港唯一「-15度冷凍空間」。

「悟空SPA」引入全港唯一「-15度冷凍空間」。

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引入「絕頂解凍」安眠技術

「悟空SPA」更特別引入全港唯一「-15度冷凍空間」，是新型肌肉放鬆法技術，當皮膚進入冷凍狀態停留數分鐘之後按摩，一冷一熱模式令血管收縮，有助加速血液循環，從而放鬆肌肉，以最放鬆狀態接受睡眠治療，享受「絕頂解凍」不同維度的悅愉幸福感。

北歐神級魔法座椅

房間配備來自北歐、以人體工學設計的座椅，一躺下已有被懷抱的感覺。配合科幻昏暗的環境，客人仿如置身於虛疑的寧靜空間，忘記煩惱，遠離煩囂都市。

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房間配備來自北歐、人體工學設計的座椅，配合科幻昏暗的環境，令人忘記煩惱。

房間配備來自北歐、人體工學設計的座椅，配合科幻昏暗的環境，令人忘記煩惱。

開業$380首次試做優惠

「悟空SPA21招絕頂睡眠按摩技術收費$1,380/45分鐘，首次試做優惠HK$380/45分鐘，另加讚好 Facebook專頁送「悟空甜睡Shower Gel400ml一支。

預約悟空SPA 

 

 

「悟空SPA

地址：旺角朗豪坊52樓全層

營業時間：

星期二至五： 12:00-21:00

星期六：10:00-19:00

星期日及星期一：休息

查詢電話：(852) 2587 7112

開業$380首次試做優惠

開業$380首次試做優惠

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