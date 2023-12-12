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生活
2023-12-12 17:45:00

日本掛耳咖啡專門店Kyoto Express Coffee登陸太古城 集合京都隱世咖啡小店/近300款口味

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日本掛耳咖啡專門店Kyoto Express Coffee登陸太古城 集合京都隱世咖啡小店/近300款口味

日本掛耳咖啡專門店Kyoto Express Coffee登陸太古城 集合京都隱世咖啡小店/近300款口味

掛耳式咖啡包近年興起，Kyoto Express Coffee搜羅一系列日本京都直送優質掛耳咖啡包，大部分更是由隱世小咖啡館生產製作，店內收集的掛耳包品牌、款式與味道之數量，在香港來說可算是第一！由淺度烘焙到中度烘焙，甚至不含咖啡因的掛耳包可供選擇，為咖啡迷搜羅最多樣化的口味，配合環境、心情，在不同時段都可以享受馥郁醇香時光。

日本掛耳咖啡專門店Kyoto Express Coffee登陸太古城APITA

日本掛耳咖啡專門店Kyoto Express Coffee登陸太古城APITA

主打隱世小眾咖啡小店

掛耳式咖啡包在日本非常盛行，除了連鎖咖啡店外，在當地的大街小巷還有眾多咖啡小店，其出品咖啡各具特色。日本人追求精緻完美的風格，在咖啡上也體現出淋漓盡致，吸引全球咖啡愛好者追捧。Kyoto Express Coffee走勻日本各地，把有溫度、有故事的咖啡小店及其產品匯聚一起的一個平台。

日本掛耳咖啡專門店Kyoto Express Coffee登陸太古城APITA 日本掛耳咖啡專門店Kyoto Express Coffee登陸太古城APITA 日本掛耳咖啡專門店Kyoto Express Coffee登陸太古城APITA，店內搜羅京都逾50個品牌、近300款口味。

50個品牌 300款口味

顧名思義，Kyoto Express Coffee主打京都掛耳包，搜尋鮮為人知的京都品牌與咖啡館。Apita新店有逾50個品牌、近300款口味。為了讓顧客有如置身京都的感覺，全店以原木色為主調，採用大量木質傢俱，彷如置身京都咖啡老店，仔細觀察部分傢具與陳列道具，均可盡見縝密心思。店內更特設「京都咖啡店地圖」，讓大家打卡，同時了解京都各間咖啡店。

日本掛耳咖啡專門店Kyoto Express Coffee登陸太古城APITA，搜羅京都逾50個品牌、近300款口味。 日本掛耳咖啡專門店Kyoto Express Coffee登陸太古城APITA，搜羅京都逾50個品牌、近300款口味。 日本掛耳咖啡專門店Kyoto Express Coffee登陸太古城APITA，搜羅京都逾50個品牌、近300款口味。 日本掛耳咖啡專門店Kyoto Express Coffee登陸太古城APITA，搜羅京都逾50個品牌、近300款口味。 店內特設「京都咖啡店地圖」。

全港首創咖啡月購計劃 每天享受日本不同風味咖啡

為讓咖啡迷每天都能感受日本各地的不同風味咖啡，Kyoto Express Coffee特意推出全港首個咖啡月購計劃，在每個月首星期，Kyoto Express Coffee將準時安排發出日本不同地區之精選咖啡，一共20包，讓咖啡迷可以品味到不同咖啡師的熱情及手藝。該店亦可獨立購買不同牌子的咖啡包，售價由$28起，如果想買聖誕禮物給咖啡迷，也是個不錯選擇。

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該店亦可獨立購買不同牌子的咖啡包及相關用品，如果想買聖誕禮物給咖啡迷，也是個不錯選擇。 該店亦可獨立購買不同牌子的咖啡包及相關用品，如果想買聖誕禮物給咖啡迷，也是個不錯選擇。 Kyoto Express Coffee咖啡月購計劃【6個月】$3,360(香港地區免運費)

日本掛耳咖啡專門店Kyoto Express Coffee太古城店

地址：太古城道18號，太古城中心2B1(CATALO 對面)

網址：Kyoto Express Coffee網址

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