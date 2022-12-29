日本收緊入境｜各大航空公司日本航線最新安排 國泰減日本航班班次【持續更新】

針對中國內地放寬出入境檢疫，日本宣佈收緊入境措施。但今日政策有所更改，若現有港澳出發直航航班，航空公司確定機上並無過去七天曾逗留中國內地的旅客，可載客入境札幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場。以下為大家整理各大航空公司日本航線最新安排，國泰航班由12月30日起將減少前往日本的航班，直至另起通知。
日本收緊入境｜香港快運
HK Express表示，根據日本當局的最新資訊，HK Express確認東京（成田和羽田）、大阪-關西、名古屋、福岡和沖繩之日本航班將繼續運作。 然而，航空公司不可在12月23至29日該星期已運作航班數目的基礎上，再額外增加航班，因此HK Express每周只能營運合共60航班前往上述各航點。換言之，2023年1月由香港出發前往日本之航班將會減少41班。
由香港出發往日本之航班 2022年12月29日至2023年1月13日期間之航班將照常運作
- 由2023年1月14日至另行通知為止，我們將減少由日本前往香港的航班，而下列航班亦將會取消：
|
目的地：福岡
|
UO600
|
2023年1月14日、15日
|
UO668
|
2023年1月21日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日、31 日
|
目的地：大阪-關西
|
UO898
|
2023年1月20日、25日、26日、31日
|
UO688
|
2023年1月27日
|
目的地：沖繩
|
UO820
|
2023年1月20日、24日、26日、29日、31日
|
目的地：東京-羽田
|
UO624
|
2023年1月20日
|
UO622
|
2023年1月25日、26日、27日、28日、29日、30日、31日
|
目的地：東京-成田
|
UO870
|
2023年1月20日
|
UO646
|
2023年1月24日、25日、26日、30日、31日
|
UO650
|
2023年1月25 日
|
目的地：名古屋
|
UO680
|
2023年1月21日、24日、26日、28日、30日
由日本出發往香港之航班
- 2023年1月所有航班將如常運作。
前往福岡和沖繩之旅客
因應日本當局要求，由2022年12月30日起，前往福岡及沖繩的顧客在出發前必須申報，確認於出發前7日內未曾在中國內地逗留。顧客在機場辦理登機手續時，需簽署相關的申報表，而未能乎合有關要求的顧客則可選擇退款或重新預訂航班。
機票安排
因航班取消而受影響之旅客將會收到電子郵件和短訊通知，並會獲提供下列選項：
- 選項1：原定目的地不變，更改出發日期／時間
- 需受機位供應限制
- 免費更改*
- 無需支付票價差額*
- 相關申請必須於原定出發日或之前遞交
- 必須於2023年6月30日或之前出發
* 有關安排只適用首次申請
- 選項 2：訂單全額退款
- 退款範圍包括航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）
- 相關安排申請必須於2023年1月31日或之前遞交
如旅客於香港機場管理局發起的「COVID-19疫苗接種免費機票大抽獎」活動中贏取了機票禮券獎品，並經已用作兌換於2022年12月30日至2023年1月31日期間出發之航班機票，將可獲提供下列選擇：
- 選項1：更改原定目的地之出發日期／時間
- 需受機位供應限制
- 免費更改*
- 無需支付票價差額*
- 相關申請必須於原定出發日或之前遞交
- 必須於2023年6月30日或之前出發
* 有關安排只適用首次申請
- 選項 2：退還已繳付之費用
- 退款範圍只適用於航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）
- 相關安排申請必須於2023年1月31日或之前遞交
日本收緊入境｜國泰航空
國泰航空宣布，根據日本當局的最新資訊，國泰航空確認可繼續運作前往日本所有航點的航班，包括東京（成田及羽田）、大阪、名古屋、福岡＊和札幌＊。然而，航空公司不可在12月23至29日該星期已運作航班數目的基礎上，再額外增加航班，因此國泰航空每周只能營運合共65航班前往上述各航點。換言之，我們需要削減約兩成原定於2023年1月份運作的日本航班。為符合日本當局的要求，我們將作出以下的航班變更：
由香港前往日本航班：
· 由12月30日至另行通知為止，將減少由香港前往日本的航班，所有名古屋及福岡航班均會取消，而札幌航班班次則會由每周7班減至5班（週一及週三航班取消）。此外，若干日子的CX500東京成田及CX502大阪航班將會取消。
由日本前往香港航班：
· 由12月30日至2023年1月8日期間，所有定期航班將如常運作，包括安排不載客航機前往日本協助顧客返港。
· 由2023年1月9日至另行通知為止，將減少由日本前往香港的航班。所有由名古屋出發的航班均會取消，由札幌出發的航班班次則會由每周7班減至5班（星期一及星期三航班由1月11日起取消）。此外，若干日子的CX501東京成田、CX503大阪及福岡航班亦將取消。
受航班取消影響的顧客當中，國泰會安排原定往來東京、大阪及札幌的顧客，乘搭其他航班；而往來名古屋的顧客將會改為乘搭大阪的航班。因正值旅遊旺季其他航班滿座，國泰將為往來福岡的受影響顧客提供全額退款。
直接透過國泰航空預訂航班的顧客，將在數日內收到載有更改航班詳情的電郵。直接透過國泰航空預訂往來福岡機票的顧客，可直接透過電郵的連結辧理退款。如顧客透過第三方預訂航班，請直接聯絡相關的旅行代理跟進。顧客現階段毋須致電國泰顧客服務團隊直接查詢。
日本收緊入境｜香港航空
香港航空(Hong Kong Airlines)宣布，因應日本實施最新限制航班的安排，12月30日起取消其每日一班前往北海道和沖繩的航班，直至另行通知；已訂購於12月30日起出發兩地機票的乘客，可獲全額退款。為了協助已在當地的乘客回港，公司會另外安排去程不載客的航班接載他們，乘客可選搭以下日子的航班回程：
• 北海道：12月30 及31日、1月1及4日 (共4班)
• 沖繩：12月30日至1月3日 (共5班)
香港航空團隊即日起會向乘客發出電郵及手機短訊通知乘客。如有查詢，可致電客戶服務部3916 3666、電郵到[email protected]、 亦可使用官網「在線諮詢」服務。香港航空以保障乘客回港為優先安排，並會持續評估情況，適時發放最新消息。
日本收緊入境｜全日空
全日空表示，由於日本政府最新的入境管制措施，航空公司被要求不要增加中國(包括香港和澳門)與日本之間的客運航班班次，明年1月17日至31日期間香港往東京成田的周二、周四、周五、周日之NH812航班將會取消。受影響之乘客如有查詢，可致電ANA香港訂位部2810 7100查詢。
日本收緊入境｜大灣區航空
另外，原定在明年1月12日開辦往日本成田機場的大灣區航空，因為日本政府收緊有關政策，要求中港澳旅客只准使用4個機場以及禁止增加航班影響，大灣區航空已決定推遲有關航線的啟航日期。大灣區航空原定每日一班往返日本成田機場，首航的航班預約原本已滿，然而目前已停止預訂。
日本收緊入境｜樂桃航空
至於早前宣佈復航的樂桃航空，於官方網站宣佈，因應日本政府的要求，於2023年1月20日至2月1日期間出發的香港—大阪(關西)線航班已確定取消。有關申請更改航班及退款，可於Peach官方網站進行相關手續。申請退票手續無需繳付手續費，期限由原定航班出發日算起30天內。