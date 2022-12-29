日本收緊入境｜各大航空公司日本航線最新安排 國泰減日本航班班次【持續更新】

針對中國內地放寬出入境檢疫，日本宣佈收緊入境措施。但今日政策有所更改，若現有港澳出發直航航班，航空公司確定機上並無過去七天曾逗留中國內地的旅客，可載客入境札幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場。以下為大家整理各大航空公司日本航線最新安排，國泰航班由12月30日起將減少前往日本的航班，直至另起通知。

HK Express表示，根據日本當局的最新資訊，HK Express確認東京（成田和羽田）、大阪-關西、名古屋、福岡和沖繩之日本航班將繼續運作。 然而，航空公司不可在12月23至29日該星期已運作航班數目的基礎上，再額外增加航班，因此HK Express每周只能營運合共60航班前往上述各航點。換言之，2023年1月由香港出發前往日本之航班將會減少41班。

由2023年1月14日至另行通知為止，我們將減少由日本前往香港的航班，而下列航班亦將會取消：

由2023年1月14日至另行通知為止，我們將減少由日本前往香港的航班，而下列航班亦將會取消：

由2023年1月14日至另行通知為止，我們將減少由日本前往香港的航班，而下列航班亦將會取消：

由2023年1月14日至另行通知為止，我們將減少由日本前往香港的航班，而下列航班亦將會取消：

由2023年1月14日至另行通知為止，我們將減少由日本前往香港的航班，而下列航班亦將會取消：

由2023年1月14日至另行通知為止，我們將減少由日本前往香港的航班，而下列航班亦將會取消：

年12月29日至2023年1月13日期間之航班將照常運作

年12月29日至2023年1月13日期間之航班將照常運作

由香港出發往日本之航班

由香港出發往日本之航班

由香港出發往日本之航班

由香港出發往日本之航班

由香港出發往日本之航班

由香港出發往日本之航班

HK Express表示，2023年1月由香港出發前往日本之航班將會減少41班。

由日本出發往香港之航班

2023 年1月所有航班將如常運作。

前往福岡和沖繩之旅客

因應日本當局要求，由2022年12月30日起，前往福岡及沖繩的顧客在出發前必須申報，確認於出發前7日內未曾在中國內地逗留。顧客在機場辦理登機手續時，需簽署相關的申報表，而未能乎合有關要求的顧客則可選擇退款或重新預訂航班。

機票安排

因航班取消而受影響之旅客將會收到電子郵件和短訊通知，並會獲提供下列選項：

選項1：原定目的地不變，更改出發日期／時間 需受機位供應限制 免費更改* 無需支付票價差額* 相關申請必須於原定出發日或之前遞交 必須於 2023年6月30日或之前 出發



* 有關安排只適用首次申請

選項 2：訂單全額退款 退款範圍包括航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務） 相關安排申請必須於 2023年1月31日或之前 遞交



如旅客於香港機場管理局發起的「COVID-19疫苗接種免費機票大抽獎」活動中贏取了機票禮券獎品，並經已用作兌換於2022年12月30日至2023年1月31日期間出發之航班機票，將可獲提供下列選擇：

選項1：更改原定目的地之出發日期／時間 需受機位供應限制 免費更改* 無需支付票價差額* 相關申請必須於原定出發日或之前遞交 必須於 2023年6月30日或之前 出發



* 有關安排只適用首次申請