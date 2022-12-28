日本收緊入境｜各大航空公司日本航線最新安排 樂桃航空取消香港來回大阪航班【持續更新】

針對中國內地放寬出入境檢疫，昨日宣佈收緊入境措施，由本周五(30日)零時起，從中國、香港和澳門抵達的旅客，限制於日本成田、羽田、關西和名古屋中部4個機場入境。不少準備前往日本及正於日本旅遊的香港人都受到影響，以下為大家整理各大航空公司日本航線最新安排，其中香港航空由12月30起取消沖繩/北海道航班。

日本收緊入境｜全日空 全日空表示，由於日本政府最新的入境管制措施，航空公司被要求不要增加中國(包括香港和澳門)與日本之間的客運航班班次，明年1月17日至31日期間香港往東京成田的周二、周四、周五、周日之NH812航班將會取消。受影響之乘客如有查詢，可致電ANA香港訂位部2810 7100查詢。

日本收緊入境｜大灣區航空 另外，原定在明年1月12日開辦往日本成田機場的大灣區航空，因為日本政府收緊有關政策，要求中港澳旅客只准使用4個機場以及禁止增加航班影響，大灣區航空已決定推遲有關航線的啟航日期。大灣區航空原定每日一班往返日本成田機場，首航的航班預約原本已滿，然而目前已停止預訂。