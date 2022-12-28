日本收緊入境｜各大航空公司日本航線最新安排 樂桃航空取消香港來回大阪航班【持續更新】

針對中國內地放寬出入境檢疫，昨日宣佈收緊入境措施，由本周五(30日)零時起，從中國、香港和澳門抵達的旅客，限制於日本成田、羽田、關西和名古屋中部4個機場入境。不少準備前往日本及正於日本旅遊的香港人都受到影響，以下為大家整理各大航空公司日本航線最新安排，其中香港航空由12月30起取消沖繩/北海道航班。
日本收緊入境｜香港航空
香港航空宣布，因應日本實施最新限制航班的安排，12月30日起取消其每日一班前往北海道和沖繩的航班，直至另行通知；已訂購於12月30日起出發兩地機票的乘客，可獲全額退款。為了協助已在當地的乘客回港，公司會另外安排去程不載客的航班接載他們，乘客可選搭以下日子的航班回程：
• 北海道：12月30 及31日、1月1及4日 (共4班)
• 沖繩：12月30日至1月3日 (共5班)
香港航空團隊即日起會向乘客發出電郵及手機短訊通知乘客。如有查詢，可致電客戶服務部3916 3666、電郵到[email protected]、 亦可使用官網「在線諮詢」服務。香港航空以保障乘客回港為優先安排，並會持續評估情況，適時發放最新消息。
日本收緊入境｜全日空
全日空表示，由於日本政府最新的入境管制措施，航空公司被要求不要增加中國(包括香港和澳門)與日本之間的客運航班班次，明年1月17日至31日期間香港往東京成田的周二、周四、周五、周日之NH812航班將會取消。受影響之乘客如有查詢，可致電ANA香港訂位部2810 7100查詢。
日本收緊入境｜大灣區航空
另外，原定在明年1月12日開辦往日本成田機場的大灣區航空，因為日本政府收緊有關政策，要求中港澳旅客只准使用4個機場以及禁止增加航班影響，大灣區航空已決定推遲有關航線的啟航日期。大灣區航空原定每日一班往返日本成田機場，首航的航班預約原本已滿，然而目前已停止預訂。
日本收緊入境｜樂桃航空
至於早前宣佈復航的樂桃航空，於官方網站宣佈，因應日本政府的要求，於2023年1月20日至2月1日期間出發的香港—大阪(關西)線航班已確定取消。有關申請更改航班及退款，可於Peach官方網站進行相關手續。申請退票手續無需繳付手續費，期限由原定航班出發日算起30天內。