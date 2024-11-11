日本料理食譜｜肥牛滑蛋丼/溫泉蛋牛扒丼等5款日式和風丼飯教學

日本料理在香港大受歡迎，日式丼飯其實在家也可以自製特色的和風丼飯，以下就教大家製作肥牛滑蛋丼/溫泉蛋牛扒丼等5款日式丼飯食譜，讓大家偶爾換換口味吧！

日本料理食譜 ｜照燒三文魚豆腐丼 蛋白質滿滿 近年不少人都有健身的習慣，而有健身習慣的人士便特別注重蛋白質的吸收。三文魚和豆腐都含有豐富的蛋白質，而且三文魚更有豐富的Omega3，可以補充日常健康所需，任何年齡層都適合食用，既健康又美味。 三文魚豆腐丼食材：三文魚扒 200g／硬豆腐 200g

大蒜 3瓣／生薑 3片

味淋 1湯匙／豉油 3湯匙

蜂蜜 1 湯匙／鹽 適量／黑椒 適量 三文魚豆腐丼做法 1.三文魚扒切成小塊，撒上鹽和黑椒按摩醃製。

2.混合味淋、豉油、蜂蜜、薑片和蒜片，倒入三文魚中15分鐘。

3.豆腐切成小塊，用紙巾吸乾水份後備用。

3.熱鑊落油，放入豆腐煎製。

4.煎至一面金黃後翻面，同時倒入三文魚一起煎，再倒入剩餘的醃料汁轉小火，收汁後上碟即可。

日本料理食譜 ｜溫泉蛋牛扒丼飯減脂增肌 溫泉蛋屬於日式丼飯的靈魂之一，不少丼飯只需要加入溫泉蛋便可以令它的味道立刻昇華，而溫泉蛋牛扒丼更有香氣撲鼻的牛扒，無論大人或小朋友都一定會喜歡！同時可用於減脂和增肌時適用，擔心白飯升糖值太高的話，亦可用玄米飯、黑米飯等代替，絕對不會影響味道。 食材：牛扒 1塊／可生食雞蛋 1隻

鹽 適量／黑椒 適量／白醋 2湯匙

橄欖油 適量／牛油 適量

百里香 適量／迷迭香 適量／大蒜 3 瓣 溫泉蛋牛扒丼飯做法 1.牛扒放於室溫解凍，吸乾水分後在表面灑鹽、黑椒和橄欖油，然後靜置20分鐘。

2.熱鑊落油，以中火煎牛扒兩面各50秒。

3.轉小火加入牛油、大蒜、迷迭香和百里香，用匙羹將熱油澆至牛扒表面。

4.煎至自己喜歡的熟度，出鍋放5分鐘切塊。

5.雞蛋提前打進碗中備用。

6.在鍋中煲水，水的高度大約是雞蛋的1.5倍，煮滾後轉中火，加入2湯匙白醋和1湯匙鹽。

7.用匙羹轉動水流，將雞蛋打入漩渦中心。

8.煮2-3分鐘至蛋白凝固即可撈出，與牛扒一起放在白飯上即可。

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日本料理食譜 ｜麻油雞髀肉炊飯快捷一鑊熟 如果平日工作繁忙，希望一回家便立刻吃到熱騰騰的飯餸，直接使用電飯煲製作的麻油雞髀肉炊飯便是不錯的選擇。只需要預先備好材料，翌日將所有材料放進電飯煲中即可，簡單快捷，屬於主婦們的偷懶首選。 食材：雞髀扒 2塊／乾冬菇 8粒

新鮮雜菇 80g／紅蘿蔔 半條

大米 2杯／昆布 適量

日式醬油 2湯匙／麻油 1湯匙

味淋 1 湯匙／鹽 適量／黑椒 適量 麻油雞髀肉炊飯做法 1.昆布和乾冬菇一起用冷水浸泡5小時以上或浸隔夜。

2.浸開後保留浸過後的水，撈起昆布和冬菇備用。

3.紅蘿蔔切絲，新鮮雜菇切片備用。

4.雞髀肉表面抹少許鹽和黑椒，熱鑊落油，放入雞髀扒煎至兩面焦黃便可取出，無需全熟。

5.將雞髀扒切成一口大小的塊狀備用。

6.煎雞肉的餘油加熱，加入紅蘿蔔和雜菇至表面濕潤。

7.電飯煲中倒入大米、浸過後的昆布水、日式醬油、味淋和麻油，然後攪拌勻。

8.再倒入紅蘿蔔、雜菇、冬菇和雞肉，按煮飯模式。

9.煮熟後舀起，再將雞肉放面即可。

日本料理食譜 ｜味噌五花肉丼飯 食肉獸摯愛 不少人都喜歡日式的味噌口味，除了飲味噌湯外，其實利用味噌也可以製作出充滿日式風味的丼飯！而味噌五花肉丼飯便是食肉獸的摯愛，主要食材為五花肉，可以按自己的食量再調整肉量，讓晚餐可以「啖啖肉」！ 食材：洋蔥1/4個／蔥白 2段

五花肉 130g／白蘑菇 5個

生薑水（生薑茸+水）適量

味噌醬／日式醬油／蘋果茸／味淋 各1大湯匙

水 2湯匙／代糖 適量／白芝麻 適量 味噌五花肉丼飯做法 1.洋蔥和蔥白切絲，熱鑊落油，翻炒洋蔥絲和蔥白至微微發軟變色。

2.倒入切好的五花肉片，以中火煎熟，過程中可以倒入適量薑水去腥。

3.煎至五花肉兩面金黃後，便可出鍋備用。

4.用鍋中剩餘的油小火煎蘑菇片至煎熟即可。

5.將所有醬料倒入碗中攪拌均勻，再以小火微微煮熱。

6.在白飯上放入蘑菇和五花肉，再倒入醬汁即可。

日本料理食譜 ｜ 泡菜 肥牛滑蛋丼飯 日韓風味 除了傳統的日式丼飯外，日本近年亦流行與韓式風味合作，而說到韓式風味便不得不提辛奇(韓式泡菜)。只需要將辛奇和肥牛翻炒，最後再倒入蛋液變成滑蛋，便可以變成充滿日韓特色的辛奇肥牛滑蛋丼飯！ 食材：洋蔥 半個／雞蛋 1隻

肥牛 適量／辛奇 適量 泡菜 肥牛滑蛋丼飯做法 1.鍋中煲滾水，加入肥牛燙熟，變色即可撈起。

2.洋蔥切絲，熱鑊落油，以大火翻炒至發軟變色

3.轉小火倒入辛奇、辛奇水和肥牛翻炒1分鐘便可關火。

4.預先將雞蛋打入碗中攪拌，辛奇肥牛關火後倒入蛋液，然後翻動一下，利用餘溫令蛋液半凝固即可。