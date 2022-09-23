日本旅行｜邊度換YEN最抵？ 7大外幣兌換推介 MOX都換到外幣！

日本正式開關！由10月11起重新開放免簽證入境，再加上剛剛公佈的「0+3」措施，以及日元匯率下跌，絕對是唱yen的好時機！以下為大家整理7大外幣兌換方法，除了找換店之外，連網上銀行都可以進行外幣兌換，匯率更不比找換店差！

多福會在每天早上10時半會於網站更新現鈔匯率和電匯排價，如門市有現貨便可即時收取。若門市沒有現貨，便須於當天中午12:00前付訂金，便可於當天下午5:00後取貨。此外它們亦提供24小時到中國各省及東南亞地區銀行的電匯服務，無需手續費。

相信不少人在疫情前都曾經到過牛記唱錢，它們於每日早上8時半於網站更新匯率。大家可事先在網上預訂外幣，於門市設獨立專櫃，報上交易編號後就可以辦妥，不用排隊。

堅成找換店位於尖沙咀重慶大廈，已開業超過50年。它們每日早上同樣會在Facebook更新所有即日外幣匯率，大家也可致電查詢即時匯率。但不設電話訂購或預留及匯款服務

MOX Bank為近年新開設的網上銀行，除了一般信用卡服務，APP內亦有外幣買賣服務，匯率以銀行即日匯率為準。它們亦會每分鐘即時更新匯率，非常方便。

恒生銀行外幣提款機

除了傳統找換店之外，亦有不少銀行推出外幣提款機。其中以恒生銀行的外幣提款機最為人熟悉，除了因為它們是首個推出外幣提款服務的銀行外，提供服務的地點亦為最多，全港一共有48個地點設有外幣提款機，非常方便！，通常比坊間找換店划算。

提款機分為2款，分別提供8種及12種外幣兌換，其中包括澳元、加元、歐羅、英鎊、日圓、新台幣、泰銖、美元及韓國圜等；提供而12種外幣兌換的恒生外幣提款機更多了瑞士法郎、新西蘭元、新加坡元及韓國圜。提款機的匯率以恒生銀行的即時買賣匯率為準，提款卡的每日提款限額最高為每HKD80,000或等值。