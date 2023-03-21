日本旅遊上網4大方法大比拼！WiFi蛋/Sim卡/eSim/國際漫遊推薦（內附網購優惠連結）

復活節就快到，相信不少人都準備「回鄉」，啟程前往日本，大家忙著搶平機票同酒店的同時，亦要留意外遊上網的不同方案。今次為大家比併WiFi蛋、Sim卡、eSim卡及國際漫遊的分別，當中WiFi蛋除開每人最平$5一日無限上網，希望協助大家選擇出最佳的上網方案。

日本上網方法優缺比較

WiFi蛋：可連接多個裝置，供多人使用，人均費用較低，亦可連接電腦，但旅伴難以分開活動，早出晚歸的話要幫WiFi蛋叉電。

Sim卡：一插即用，旅伴可分開活動；雖大部份為無限上網，但流量使用達指定用量後，將被限速。

eSim：毋須換卡，價格較Sim卡相宜，但僅適用於新型號手機。

國際漫遊：毋須換卡，可接聽電話，價錢最貴。

1. WiFi蛋

WiFi蛋一般適合多人出遊或需連接電腦的公幹人士使用，由於WiFi蛋能支援多人及多設備使用，相對上可節省上網的人均費用，同時可節省手機的用電量。不過高規格的WiFi蛋價錢相對昂貴，也需配備外置充電器，以確保WiFi蛋時刻保持足夠電量。另外，若多人共用同一WiFi蛋，一行人也難以分開活動，否則會有部分人未能上網。

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