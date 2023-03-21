日本旅遊上網4大方法大比拼！WiFi蛋/Sim卡/eSim/國際漫遊推薦（內附網購優惠連結）

復活節就快到，相信不少人都準備「回鄉」，啟程前往日本，大家忙著搶平機票同酒店的同時，亦要留意外遊上網的不同方案。今次為大家比併WiFi蛋、Sim卡、eSim卡及國際漫遊的分別，當中WiFi蛋除開每人最平$5一日無限上網，希望協助大家選擇出最佳的上網方案。
日本上網方法優缺比較
WiFi蛋：可連接多個裝置，供多人使用，人均費用較低，亦可連接電腦，但旅伴難以分開活動，早出晚歸的話要幫WiFi蛋叉電。
Sim卡：一插即用，旅伴可分開活動；雖大部份為無限上網，但流量使用達指定用量後，將被限速。
eSim：毋須換卡，價格較Sim卡相宜，但僅適用於新型號手機。
國際漫遊：毋須換卡，可接聽電話，價錢最貴。
1. WiFi蛋
WiFi蛋一般適合多人出遊或需連接電腦的公幹人士使用，由於WiFi蛋能支援多人及多設備使用，相對上可節省上網的人均費用，同時可節省手機的用電量。不過高規格的WiFi蛋價錢相對昂貴，也需配備外置充電器，以確保WiFi蛋時刻保持足夠電量。另外，若多人共用同一WiFi蛋，一行人也難以分開活動，否則會有部分人未能上網。
WiFi蛋推薦：
【日本】WiFi機租借｜4G 高速上網 無流量限制 / 不降速｜香港機場領取
這款日本Wi-Fi機以4G高速上網，無限流量不斷速，最多可連接5個裝置，即是人均最平每天$5無限上網，電池續航力最長達12小時，而租借計費方式是按天計費，並以取機及還機當日租用時間為準，而且可以直接在香港機場領取與歸還，十分方便！
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免費提供香港 4 x USB 5A充電插頭，可同時為4台裝置充電
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日本Wi-Fi機，無限流量不斷速，最多可連接5個裝置
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香港機場借還，免按金
價錢：HKD$25/day
日本無限流量4G高速 WiFi分享器 - 香港機場領取（由WiFiBB提供）
這部WiFi分享器同樣都是4G無限流量，流量達1GB後降至256kpbs，覆蓋範圍為日本全境，不少網民讚WiFi接收能力好，而且可24小時到香港機場借還，現時Klook更有63折特價，最平人均每天$5起上網。
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網絡由當地電訊商Softbank/KDDI/AU/docomo提供
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最多可連接5個裝置
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24小時機場領取及歸還
63折特價：HKD$25/day｜原價：HKD$40/day
2. Sim卡
Sim卡只適合個人使用，操作簡單，基本上一插入sim卡即可使用，部分sim卡更可於網絡上或應用程式內增值使用，方便隨時轉換不同計畫使用。不過，sim卡數據流量使用達公平用量後，餘下的旅程將會被限速。
Sim卡推薦：
日本4G上網無限流量SIM卡（日本機場領取）
這款Sim卡提供4G上網，而且可選8天/16天/21天/31天使用日數方案，無限量數據，又支援熱點分享，雖然要到日本機場領取，但不少用客都大讚取卡過程快，工作人員服務態度好，遇到問題都可以快速幫忙解決。
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Sim卡有效期長達31日
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無限流量
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覆蓋日本全境
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可選擇在成田機場/羽田機場/關西國際機場領取
價錢：HKD$238起
日本網卡｜日本Docomo / KDDI上網卡｜台灣、中國、香港、韓國寄送
這款日本sim卡提供4G上網，有多個流量方案可選擇，又可以熱點分享，而且提供sim card寄送服務，可分別送台灣、中國、香港和韓國，方便周圍旅遊的朋友們，現時KKday有限時特價，香港寄送有81折優惠，低至$69。
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直接寄送
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適用各型號手機，無需另購轉卡套，出貨附贈卡針
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支援wifi熱點分享
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有5GB/5日、8GB/8日、10GB/15日、15GB/15日及20GB/30日五大方案
81折特價：HKD$69起｜原價：HKD$85起
3. eSim卡
eSim的功能及用法與Sim卡類似，使用上無需換卡，支援雙卡雙待，用手機掃描QR code即可使用。用法更為便利之外，價格也比Sim卡便宜。不過，eSim僅適用於新型號手機，舊手機的用戶只可考慮用傳統sim卡。
eSim推薦：
日本SIM Card｜【桜の季節限定】SOFTBANK 每日高速500MB/1GB/2GB/3GB 無限總量eSIM
這款eSim提供每日500MB/1GB/2GB/3GB流量方案，日數由3天至30天都有，4G高速上網，而且不用換sim卡，十分方便，不過eSim只適用指定手機型號，購買時要留意自己的手機型號是否適用eSim。
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使用日本電信公司SOFTBANK網路
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4G 高速上網
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每日超過 500MB/1GB/2GB/3GB 後將降速至128kbps，無限數據
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每個QR code只能掃描安裝一次，綁定後無法更換設備亦不能刪除，一經刪除即無法重新掃描安裝，需要再次購買。
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中國銷售的iPhone不開放 eSIM 功能，港澳只有 iPhone 13 mini、iPhone 12 mini、iPhone SE 2020和 iPhone XS 具備 eSIM 功能
66折特價：HKD$42起｜原價：HKD$64起
【KLOOK eSIM】日本4G虛擬SIM卡
這款eSim同樣可彈性選擇所需日數方案，而且數據流量由啟動起計，每24小時為一個有效日，不少用客都讚一下飛機就可以上網。
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使用日本在地電訊商Softbank
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Sim卡有效期分5-15日，彈性選擇所需日數
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無限上網
89折特價：HKD$77起｜原價：HKD$87起
4. 國際漫遊
國際漫遊即直接從自己手機的本地電訊商購買漫遊計劃，使用國際漫遊無需更換原本有的sim卡，更可接聽電話，方便一眾公幹人士。不過，國際漫遊收費較其他方法貴，加上國際漫遊的數據用量少，網速也相對緩慢，建議自行向本地電訊商了解計劃詳情，再決定最適合自己的服務計劃。
國際漫遊推薦：
Smartone漫遊數據
SmarTone 5G服務計劃客戶，可於海外升級享用5G漫遊數據，而且無需額外收費，現時Smartone有「漫遊數據多日通」計劃，$178買7日再加送1日數據，即是每日上網費用最平低至$22.3。
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每日每地區漫遊數據用量達到1GB，上網速度調整至不高於512kbps
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漫遊數據覆蓋至亞洲熱門旅遊地區，以及其他逾50個地區
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接聽來電、以漫遊直撥致電當地及香港更可享劃一收費，一律$4/分鐘
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毋須設定、毋須換卡
價錢：HKD$78/日，HKD$178/7日+送一日
Smartone漫遊數據
3香港｜自由數據王
3香港用戶去旅行可選用「自由數據王」計劃，申請一個pass即可在超過100個城市跨地區任用數據，7日pass都只是$98，上網費用每日低至$14。
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打破區域界限，一個Pass跨地區數據任你用
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只需啟動一次，以後外遊即可以享用數據
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以定額收費，安心使用
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長途旅程都適用，7日Pass會自動續期，無需再次申請
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身處海外都可享受 5G高速數據漫遊
7日Pass價錢：HKD$98
自由鳥｜遨遊SIM
自由鳥的用家可選擇「遨遊SIM」，每日低至$12起，可直接在手機app購買，十分方便快捷；而非「自由鳥」用家都可以購買其「遨遊SIM卡」，現時更有限時優惠，買滿$60送戶戶送Deliveroo $60現金券。
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4G網絡
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每日首1GB享有4G LTE，其後3G無限數據
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追加1GB 4G數據: HK$12/次
價錢：HKD$12起/日
原文刊登於 Yahoo 旅遊