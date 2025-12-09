日本旅遊優惠｜Rakuten Trave日本酒店低至45折 日本5大機場免費活動/溫泉/朱古力工廠

Rakuten Travel由即日起至12月22日推出限定 SUPER SALE 住宿優惠，提供低至 45 折再享85 折的酒店折扣。另外更為大家精選介紹日本5大機場的隱藏玩法，包括可以免費日本地道文化體驗，以及領取限定紀念品，去日本旅遊前必睇！ Rakuten Travel SUPER SALE 折上折優惠 由即日起至 12 月 22 日，Rakuten Travel 推出限時酒店優惠，精選酒店低至 45 折，再加上可疊加使用的 SUPER SALE 85 折優惠券，折上折慳得更多！優惠涵蓋多個熱門旅遊城市，包括北海道、東京、大阪、福岡等，無論賞雪、購物或美食之旅，都可以輕鬆找到心儀的住宿。SUPER SALE優惠券數量有限，一於預早訂購，即享最抵優惠！ Rakuten Travel 官方網站

成田國際機場 日本文化體驗活動 成田機場內設有多項免費免費的日本文化體驗及貼心服務，供旅客慢慢探索。機場設有日式庭園，讓候機旅客放鬆身心，同時定期舉辦專為海外旅客而設的文化活動，如木版印刷、和服試穿及漫畫繪製等，讓旅客在離境前展開一趟文化小旅程。 成田國際機場 免費領取特色小禮物 旅客可於成田機場第二航廈及日本全國各大JR服務站免費領取兩款精緻紀念品，包括櫻花造型鑰匙圈及日式花紋摺紙，將日本風情帶回家，為今次旅程留下微小而美好的回憶。

羽田機場 性價比極高天然溫泉 羽田機場近年新增不少富有特色的設施。其中最吸引的是位於「羽田空港溫泉空の湯」的天然溫泉。這座溫泉設於機場範圍內，最大亮點是露天風呂，讓旅客一邊浸泡天然溫泉，一邊欣賞飛機升降及富士山景致。溫泉全年無休，日夜皆可享用。泉水來自地底1,000米的化石海水，入場費相當親民，成人每3小時只需1,000円起（折合約50港元），小童則500円起（折合約25港元）。 羽田機場 江戶時代懷舊商店街 羽田機場內有一條江戶時代懷舊商店街，街道兩側林立著販售地道美食、懷舊零食、手作精品、藥妝及手信的商店，是旅客臨登機前的購物天堂。有時間的話不妨繼續深入探索羽田機場第 3 航站樓，穿越象徵日式古韻的「羽田日本橋」及熱鬧非凡的「祭典廣場」，感受日本傳統文化。

關西國際機場 航空博物館（Sky Museum） 關西國際機場Sky View大廳內設有一個開放式展覽區，展出機場歷史、大型航站樓模型（1：72比例）、實境飛行模擬器及聲音體驗室等多項互動設施。家長可帶同子女一同參觀，場內特設「Kid’s Corner」兒童遊戲學習區，讓孩子透過互動遊戲了解機場運作，是充實又有趣的親子活動。

新千歲機場 (CTS) 北海道限定 Royce 朱古力工廠 新千歲機場國內線必訪Royce巧克力工廠，旅客可透過玻璃觀景窗近距離目睹朱古力從製作至包裝的全過程，由原料混合至成品包裝，一覽無遺。分店內設有麵包專區，提供每日新鮮焗製的朱古力麵包及各式甜點，讓一家大小在登機前品嚐甜蜜滋味。 新千歲機場 (CTS) 「北海道拉麵道場」集合十間拉麵名店 拉麵迷必去新千歲機場內的「北海道拉麵道場」，場內場雲集來自札幌、函館、弟子屈等地的 10 間人氣拉麵名店及知名老字號。無論是鹽味、白味噌還是醬油拉麵，每間皆有獨特風格，展現出地道風味，旅客無需四處奔波就能品嚐北海道拉麵文化的多元魅力，輕鬆開展一場拉麵美食之旅！

福岡機場（FUK）邊看書邊看飛機升降 福岡機場國內線的蔦屋書店提供工作空間及舒適座位，只需繳付場地費用，即可享用場內飲品、小食，並免費閱讀書籍及雜誌，更可坐在窗邊一邊品味飲品小食，一邊欣賞飛機起降。登機前亦可在此選購福岡限定手信及當地藝術品，為行程畫上完美句號。 福岡機場（FUK） 甜點街「SWEETS HALL」 福岡機場國內航廈的「SWEETS HALL」甜點街匯聚多個人氣品牌，登機前短短數分鐘，就能買齊手信！其中包括主打濃郁卡士達蛋糕的I Love Custard NeufNeuf，以及人氣芝士撻品牌Pablo Mini，款式多樣，每款皆令人垂涎，最適合帶回香港與親友分享。