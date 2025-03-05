每年春天是前往日本中部旅遊的最佳時機！4月至5月的中部地區氣候溫暖宜人，百花齊放，此時的三重縣特別適合自駕遊。除了可以在名古屋體驗繁華都會的購物樂趣，還能到伊勢神宮感受古都的文化氛圍。此外，這裡還有一系列令人驚嘆的自然景觀。即睇三重縣7天6夜的行程攻略，輕鬆玩盡三重縣！

名古屋市區探索 日本中部國際機場(Centrair)與其他機場不同，抵達機場後，租車服務與航廈直接相連，無需搭乘接駁巴士，僅需步行兩分鐘即可抵達，十分方便。 首日行程可以先前往名古屋市中心，感受都會魅力。可選擇造訪熱鬧的榮町商店街，匯眾多購物中心與美食餐廳，更可品嚐名古屋的特色美食，如炸味噌豬排或鰻魚飯。此外，名古屋城也是不容錯過的景點，在這裡欣賞壯麗的歷史建築，並深入了解日本戰國時代的歷史。

名古屋市區探索

MITSUI OUTLET PARK 爵士之夢長島 + 名花之里 熱愛購物與自然美景的旅客，早上不妨前往長島的MITSUI OUTLET PARK 爵士之夢長島，這裡不僅是購物天堂，更是一座結合休閒與時尚的大型商場。無論是國際知名品牌還是日本本土設計，都能以超值價格入手，從時尚服飾、運動裝備到生活用品應有盡有。 下午則前往以其絕美燈光秀與震撼花海景觀聞名的名花之里(なばなの里)，春季時鬱金香花田非常美麗，漫步其中有如置身於童話世界一樣。 MITSUI OUTLET PARK 爵士之夢長島 地址：三重縣桑名市長島町浦安368 行車需時：從名古屋市中心開車約40分鐘 名花之里 地址：三重縣桑名市長島町駒江漆畑270 行車需時：從MITSUI OUTLET PARK 爵士之夢長島開車約10分鐘

御在所纜車 +HOTEL VISON 度假村 早上可計劃前往御在所岳，這座海拔1,212公尺的山岳是登山與賞景的熱門地點。建議搭乘「御在所纜車」登上山頂，沿途欣賞廣闊的山景。春季的御在所岳櫻花盛開，景色如畫，非常打卡。 午餐後，推薦入住HOTEL VISON度假村，這裡不僅有高品質的藥草湯浴場，可供泡湯放鬆心情，還設有購物區與美食餐廳等多樣設施，包括使用艾草和枇杷葉等材料製成的各種浴池、手工藝體驗教室、互動式燈光表演和日式晚餐。 禦在所纜車 地址：三重縣三重郡菰野町湯山溫泉 行車需時：從名花之里開車約35分鐘 HOTEL VISON度假村 地址：三重縣多氣郡多氣町Vison 672-1 Hotel Vison 行車需時：從御在所纜車開車約1小時10分鐘

伊勢神宮 入住HOTEL VISON度假村期間，除了享受度假村內的設施，還可以探索附近的景點。當中伊勢神宮必定不能錯過，這座擁有2000多年歷史的神宮被譽為日本的「神道文化中心」，每年吸引無數信徒前來參拜。在這裡可以沉浸濃厚的宗教氛圍中，體驗日本的參拜祈福。參拜結束後，不妨前往厄除町的托福橫丁，品嚐伊勢烏冬、手燒仙貝、松阪牛壽司等當地特色美食，感受伊勢的獨特風味。 伊勢神宮 地址：三重縣伊勢市宇治館町1 行車需時：從HOTEL VISON度假村開車約30分鐘

鳥羽水族館 + 御木本真珠島 三重縣的鳥羽水族館是必到景點，擁有全日本最多的海洋生物種類，多達1200種包括被稱為美人魚原型、即將瀕臨絕種的儒艮、海獅和企鵝等。此外鳥羽市的「御木本珍珠島」也值得一訪，這裡是世界上首個成功養殖珍珠的地點。島上提供多種體驗活動，如參觀珍珠博物館，了解珍珠的歷史與製作技術，還能觀看身穿傳統「磯著」潛水衣的海女示範捕撈海產。對於熱愛日本文化的香港遊客來說，絕對不能錯過以上兩個景點。 鳥羽水族館 地址：三重縣鳥羽市鳥羽3-3-6 行車需時：從HOTEL VISON度假村開車約36分鐘 御木本真珠島 地址：三重縣鳥羽市鳥羽1-7-1 行車需時：從鳥羽水族館開車約5分鐘

横山展望台+海女小屋任食浜燒生蠔 最後一天的行程，可前往在「米其林綠色指南日本版」獲一星級推薦的景點橫山瞭望台，沿木棧道欣賞壯麗海景與天空。 橫山展望台 地址：三重縣志摩市阿児町鵜方875-2 行車需時：從HOTEL VISON度假村開車約 1小時 之後可前往海女小屋「里海庵」，了解傳統海女文化，並品嚐伊勢志摩新鮮海鮮，如龍蝦、鮑魚和海螺，還可試穿海女工作服，體驗獨特文化。 海女小屋體驗設施 里海庵 地址：三重縣志摩市志摩町越賀2279 行車需時：從横山展望台開車約35分鐘

中部國際機場 回國當日，可以選擇自駕或前往津市搭乘高速船返回中部國際機場。這條高速船航線僅需45分鐘即可抵達機場，既省時又舒適。抵達中部國際機場後，可以在機場內的購物區與美食餐廳稍作休息，或選購一些特色伴手禮，為旅程畫下完美句點。