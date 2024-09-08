日本旅遊｜中部地區忍者主題景點+酒店合集 名古屋忍者Show/拜訪真忍者

相信不少香港人都因為童年時期的日本動畫《火影忍者》和《忍者亂太郎》而曾經對忍者文化產生過濃厚興趣及好奇心。今次為大家介紹忍者主題的景點，到訪忍者發源地―伊賀、甲賀等中部地區。除了有忍者主題酒店、忍者表演外，更可以拜訪真正忍者的住屋。即睇詳情！
日本忍者景點｜LEGOLAND® Japan
LEGOLAND® Japan的「忍者世界」是一個專為忍者迷們設計的主題區域，該地區設有合共三個體驗項目。其中最受歡迎的絕對是「Flying NINJAGO」，以時速55公里在22米的高度上飛行，更可以360度旋轉六次，集合緊張與刺激於一身。
另外，「Kai's Sky Master」是一個可以四人乘座的遊樂設施，大家互相合作操作駕駛，用槍瞄準射擊共30個目標，以獲取最高分數！「忍者世界」中還有投擲手裡劍、爬牆等忍者玩樂設施，下次來日本旅行時，不妨到LEGOLAND® Japan的「忍者世界」嘗試一下刺激的忍者體驗。
地址：名古屋市港區金城埠頭2丁目2番地1
交通方法：從名鐵名古屋站乘搭青波線到金城埠頭站下車步行約6分
網站：請按此
日本忍者景點｜甲賀流 忍術屋敷
「甲賀流 忍術屋敷」是滋賀縣甲賀市目前唯一現存的真正忍者住屋。這座歷史悠久的建築保存了豐富的忍者文化遺產，更介紹了甲賀流忍術的傳統和歷史。外表看來雖然只是一間普通的舊屋，但屋敷內部重現了當年忍者的生活環境，展示著各種用於忍者技能的秘密設施、武器和修行工具。
遊客除了可以參觀這些設施，更能夠體驗忍者的日常生活，了解忍者如何使用隱藏通道、暗門和陷阱。「甲賀流忍術屋敷」提供了不同的展示品和互動環節，希望大家能深入了解忍者的歷史及鮮為人知的忍術，並體驗這段引人入勝的文化遺產。
地址：滋賀縣甲賀市甲南町龍法師2331
交通方法：由名古屋乘坐關西本線至柘植站約1小時37分鐘，再轉乘草津線至甲南站約13分鐘
網站：請按此
日本忍者景點｜伊勢忍者王國
位於日本三重縣的伊勢忍者王國是一個距離名古屋市中心車程約兩小時的歷史主題公園。這裡提供多個不同的體驗及活動，包括震撼人心的忍者表演和時代劇、設有機關裝置的忍者宅邸、使用著名榊原溫泉泉水的「伊勢準天然溫泉－安土城溫泉」及品嚐新鮮海鮮、鰻魚、熊野地雞等特色美食的「美食街」，可以盡情享受戲劇、美食、溫泉和日本文化！
園內的人氣活動「忍者森林探險」帶您穿上忍者服在綠意盎然的樹林中徒步探險，過程中需要挑戰繩網陣、繩梯及獨木橋等障礙物來考驗您的體能，最後更可以選擇以滑翔飛索一邊欣賞森林美景一邊感受迎風前進的快感！
無論大人還是小朋友也可以在這裡進行忍術修行，例如：吹箭、投擲暗器、弓箭訓練、彈跳床、18米長戶外滑梯等，成為獨當一面的忍者！此外，園內還可以欣賞激烈的忍者戰鬥武打場面、刀匠現場鍛造日本刀、時代劇等，無論是演員的衣著打扮還是道具場景細節都絕不馬虎！
「伊勢忍者王國」以原比例重現了安土城的城下町，還擁有漂亮的江戶庭園，設計精巧而極具日本傳統園藝之美，讓人彷彿穿越時空回到了江戶時代，讓您親歷其境。最後，一定要在園內的高濃度碳酸鹽溫泉、泥碳浴和香蕉葉子浴中好好泡個溫泉，讓身體徹底放鬆，消除一整天的疲勞。
地址：三重県伊勢市二見町三津1201-1
交通方法：由名古屋站乘坐近鐵名古屋特急線至伊勢市站、宇治山田站、鳥羽站約1小時30分鐘，再搭乘CAN巴士在伊勢忍者王國站下車約30分鐘
網站：請按此
日本忍者景點｜名古屋城忍者Show
名古屋城是德川家康於1615 年（慶長 20 年）下令建造的城堡。這裡幾乎每天都會有忍者團體表演融合了雜技的忍術，通常包括武打表演、忍者戰鬥技巧以及一些特殊的忍者移動方法。演出通常以戲劇化的方式重現忍者的冒險故事，並展示傳統的忍者武器和道具。
欣賞過表演後，可以順道到名古屋城正門和東門附近的美食街「金鯱橫丁」，裡面有許多日式風格的店鋪，不妨慢慢休息並享用造型可愛的忍者主題雪糕甜品，舒緩連日旅行四處奔波的疲勞吧！
地址：名古屋市中區本丸1-1
交通方法：由名古屋搭乘東山線至榮站約5分鐘，轉乘名城線至名古屋城站約5分鐘
網站：請按此
日本忍者景點｜伊賀流忍者博物館
想親身體驗忍者劇中一定會出現的各種機關和陷阱？位於日本三重縣的伊賀流忍者博物館是了解忍者宅邸和文化的絕佳場所。博物館內的「忍者機關屋」重現了各種隱藏機關及陷阱，例如隱藏樓梯、詭計門、隱藏物品等內容，展示了以前的忍者如何巧妙利用環境保護自己。旅客可以一邊在屋內四處走動摸索，一邊欣賞忍者演員生動有趣的講解說明及動作示範。
除此之外，博物館還展示了超過400件以上真實的忍者道具，包括飛鏢、吹箭、繩索、變裝服飾等，讓遊客近距離觀賞和了解忍者的生活面貌和忍術，人們更深刻地了解這段神秘歷史。
地址：三重縣伊賀市上野丸之内117
交通方法：由近鐵名古屋站乘坐近鐵名古屋線至伊勢中川站約1小時20分鐘，轉乘近鐵大阪線至伊賀神戶站約30分鐘，搭乘伊賀鐵道到上野市站約30分鐘
網站：請按此
日本忍者景點｜むらい萬香園
於明治42年創業至今已經營超過115年的「むらい萬香園」是一所販賣日式傳統甜品的老字號。店內提供各式以忍者為主題、造型特別的甜品，例如配上手裏劍曲奇的抹茶芭菲及放在陶器的紅豆年糕湯。最引人注目一定是人氣貓店長—茶茶不時會以忍者造型快閃餐廳的活動，愛貓人士絕對不能錯過！
地址：三重縣伊賀市上野小玉町3130
交通方法：由近鐵名古屋站乘坐近鐵名古屋線至伊勢中川站約1小時20分鐘，轉乘近鐵大阪線至伊賀神戶站約30分鐘，搭乘伊賀鐵道到上野站約30分鐘
網站：請按此
日本忍者景點｜伊賀上野City Hotel
距離伊賀鐵路上野市站僅3分鐘路程，地理位置優越，附近具備便利店、購物中心及餐廳等。前往附近的觀光景點也非常方便，例如走到上野城和伊賀流忍者博物館僅需步行約15分鐘。酒店設施完善，配備24小時櫃台服務、投幣式洗衣機，作為中途站絕對可以說是一個好選擇！
酒店最大特色為其忍者主題的房間，整個裝修設計由伊賀流忍者博物館監督。房間配色以黑灰為主調，木地板配上榻榻米床極具日式風格，別具忍者的神秘氣色。牆壁上貼有忍者的影子圖案，更展示了一些與忍者有關的文獻和忍具，角落亦擺放了一盞油紙燈，印上了伊賀忍者中最為人熟悉百地家的家紋。最令人驚喜的是酒店會在房間內準備一套忍者服和道具，為客人締造一個沉浸式的忍者體驗！
地址：三重縣伊賀市上野魚町 2874
交通方法：由近鐵名古屋站乘坐近鐵名古屋線至伊勢中川站約1小時20分鐘，轉乘近鐵大阪線至伊賀神戶站約30分鐘，搭乘伊賀鐵道到上野市站約30分鐘。
網站：請按此
日本忍者景點｜中部國際機場
中部國際機場又稱為「武士×忍者機場」！顧名思義，機場內隱藏著許多武士與忍者相關的元素。下一次到訪中部國際機場的時候不妨一起尋找在航空公司櫃台頂部和自動扶梯上隱藏的忍者！
在每個月的22日為「忍者日」，有來自名古屋城的忍者軍團成員在機場以各種有趣的互動活動招待客人，讓更多外國遊客可以認識「武士」與「忍者」文化。您可以在等待上機的同時享受充滿樂趣和驚喜的體驗。
地址：中部國際機場
日期：每月22號
網站：請按此
日本忍者景點｜忍者高速船
由於中部國際機場是一個填海造陸的機場，因此前往三重縣最有效率的方法不是鐵路而是乘坐高速船！而機場附近的「忍者高速船」便是最好的選擇，只須45分鐘能夠迅速到達三重縣。這艘高速船以忍者為主題，大至船身、小至救生衣的說明書上都充滿了忍者元素。乘客可以在欣賞海景同時，感受到濃厚的日本忍者文化。此外，現時還提供前往伊勢市（忍者王國所在地）的限時優惠套票，千萬不要錯過！
官方網站：請按此
預約網站：請按此