日本旅遊｜中部地區忍者主題景點+酒店合集 名古屋忍者Show/拜訪真忍者

相信不少香港人都因為童年時期的日本動畫《火影忍者》和《忍者亂太郎》而曾經對忍者文化產生過濃厚興趣及好奇心。今次為大家介紹忍者主題的景點，到訪忍者發源地―伊賀、甲賀等中部地區。除了有忍者主題酒店、忍者表演外，更可以拜訪真正忍者的住屋。即睇詳情！

日本忍者景點｜ LEGOLAND® Japan LEGOLAND® Japan的「忍者世界」是一個專為忍者迷們設計的主題區域，該地區設有合共三個體驗項目。其中最受歡迎的絕對是「Flying NINJAGO」，以時速55公里在22米的高度上飛行，更可以360度旋轉六次，集合緊張與刺激於一身。 另外，「Kai's Sky Master」是一個可以四人乘座的遊樂設施，大家互相合作操作駕駛，用槍瞄準射擊共30個目標，以獲取最高分數！「忍者世界」中還有投擲手裡劍、爬牆等忍者玩樂設施，下次來日本旅行時，不妨到LEGOLAND® Japan的「忍者世界」嘗試一下刺激的忍者體驗。 地址：名古屋市港區金城埠頭2丁目2番地1 交通方法：從名鐵名古屋站乘搭青波線到金城埠頭站下車步行約6分 網站：請按此

日本忍者景點｜甲賀流 忍術屋敷 「甲賀流 忍術屋敷」是滋賀縣甲賀市目前唯一現存的真正忍者住屋。這座歷史悠久的建築保存了豐富的忍者文化遺產，更介紹了甲賀流忍術的傳統和歷史。外表看來雖然只是一間普通的舊屋，但屋敷內部重現了當年忍者的生活環境，展示著各種用於忍者技能的秘密設施、武器和修行工具。 遊客除了可以參觀這些設施，更能夠體驗忍者的日常生活，了解忍者如何使用隱藏通道、暗門和陷阱。「甲賀流忍術屋敷」提供了不同的展示品和互動環節，希望大家能深入了解忍者的歷史及鮮為人知的忍術，並體驗這段引人入勝的文化遺產。 地址：滋賀縣甲賀市甲南町龍法師2331 交通方法：由名古屋乘坐關西本線至柘植站約1小時37分鐘，再轉乘草津線至甲南站約13分鐘 網站：請按此

日本忍者景點｜伊勢忍者王國 位於日本三重縣的伊勢忍者王國是一個距離名古屋市中心車程約兩小時的歷史主題公園。這裡提供多個不同的體驗及活動，包括震撼人心的忍者表演和時代劇、設有機關裝置的忍者宅邸、使用著名榊原溫泉泉水的「伊勢準天然溫泉－安土城溫泉」及品嚐新鮮海鮮、鰻魚、熊野地雞等特色美食的「美食街」，可以盡情享受戲劇、美食、溫泉和日本文化！ 園內的人氣活動「忍者森林探險」帶您穿上忍者服在綠意盎然的樹林中徒步探險，過程中需要挑戰繩網陣、繩梯及獨木橋等障礙物來考驗您的體能，最後更可以選擇以滑翔飛索一邊欣賞森林美景一邊感受迎風前進的快感！

日本忍者景點｜名古屋城忍者 Show 名古屋城是德川家康於1615 年（慶長 20 年）下令建造的城堡。這裡幾乎每天都會有忍者團體表演融合了雜技的忍術，通常包括武打表演、忍者戰鬥技巧以及一些特殊的忍者移動方法。演出通常以戲劇化的方式重現忍者的冒險故事，並展示傳統的忍者武器和道具。 欣賞過表演後，可以順道到名古屋城正門和東門附近的美食街「金鯱橫丁」，裡面有許多日式風格的店鋪，不妨慢慢休息並享用造型可愛的忍者主題雪糕甜品，舒緩連日旅行四處奔波的疲勞吧！ 地址：名古屋市中區本丸1-1 交通方法：由名古屋搭乘東山線至榮站約5分鐘，轉乘名城線至名古屋城站約5分鐘 網站：請按此

日本忍者景點｜ 伊賀上野 City Hotel 距離伊賀鐵路上野市站僅3分鐘路程，地理位置優越，附近具備便利店、購物中心及餐廳等。前往附近的觀光景點也非常方便，例如走到上野城和伊賀流忍者博物館僅需步行約15分鐘。酒店設施完善，配備24小時櫃台服務、投幣式洗衣機，作為中途站絕對可以說是一個好選擇！ 酒店最大特色為其忍者主題的房間，整個裝修設計由伊賀流忍者博物館監督。房間配色以黑灰為主調，木地板配上榻榻米床極具日式風格，別具忍者的神秘氣色。牆壁上貼有忍者的影子圖案，更展示了一些與忍者有關的文獻和忍具，角落亦擺放了一盞油紙燈，印上了伊賀忍者中最為人熟悉百地家的家紋。最令人驚喜的是酒店會在房間內準備一套忍者服和道具，為客人締造一個沉浸式的忍者體驗！ 地址：三重縣伊賀市上野魚町 2874 交通方法：由近鐵名古屋站乘坐近鐵名古屋線至伊勢中川站約1小時20分鐘，轉乘近鐵大阪線至伊賀神戶站約30分鐘，搭乘伊賀鐵道到上野市站約30分鐘。 網站：請按此