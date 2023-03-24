日本旅遊｜京都和服體驗限時75折 人均$287起 任選300款和服／浴衣／配件+免費翌日歸還 連NAKED二条城門票賞夜櫻

去京都旅行少不了著和服打卡影靚相，鄰近清水寺的京都人氣和服租借店「Okimono屋」提供超過300款和服及浴衣，不論女士、男士及小朋友都可以一起體驗著和服。適逢京都櫻花季，KKday上有當地人氣的夜間展覽活動「NAKED FLOWERS 2023 櫻 世界遺産・二条城光雕秀」門票加和服租借的套票，優惠低至75折！其中女性和服方案每位只需$287起，兼享免費翌日歸還服務，方便大家著和服賞夜櫻，在二条城夢幻的櫻花光影下盡情打卡。
專業著裝師服務！女士專享和服+髮型設計方案 300款和服揀到啱心水為止
Okimono屋鄰近京都觀光地東山區，是熱門的和服體驗地區，店內超過300款和服、浴衣及配件選擇，更有現時日本女生最愛的蕾絲配飾，讓大家可根據個人喜好自由挑選款式，並且由經驗豐富的專業著裝師協助造型，貪靚的女士可升級和服及髮型設計方案，令全身造型更為配合。不過提提大家，現場不設化妝服務，建議先化好靚樣再去試和服。
如果有意參觀「NAKED FLOWERS 2023 櫻 世界遺産・二条城光雕秀」的話，今次介紹的門票加和服租借套票真是非常划算。網上預先購買門票也要$98起，而且原本和服租借須於即日下午5時半前歸還，翌日歸還需付550日圓 (約$33港元) 附加費。現在人均低至$287的套票，可免除翌日歸還的費用再包NAKED入場門票，大家只要於翌日中午12時前歸還和服就得，十分抵玩。另外，情侶Standard方案就更是抵上加抵，人均只需$344，比單購男性和服方案及女性和服&髮型設計方案 (Standard) 更便宜！
如果不需要NAKED二条城門票，亦有普通和服租借服務可選。除一般和服或浴衣外，亦可租借較特別的振袖或袴，優惠價由$209起。如果朝早9點半就去租和服，直至下午5點半歸還，粗略估算都有6小時可以一邊觀光一邊影相。
Okimono屋京都和服租借詳情：
女性和服方案 優惠價：$287起｜原價：$382起
男性和服方案 優惠價：$370起｜原價：$448起
女性和服&髮型設計方案(Standard) 優惠價：$370起｜原價：$448起
情侶Standard方案 優惠價：$687起｜原價：$711起
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包含NAKED FLOWERS 2023 -櫻- 世界遺産・二条城 活動入場券1張＋和服租借1名（您會分別收到兩張憑證）
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情侶方案包含兩張NAKED入場門票2張,和服可以訂購後現場加價(1,650日幣)升級到Premium方案
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NAKED入場門票票價依照入場日不同,購買後無法取消,請確認入場日後再購買。和服體驗僅限訂購時所選擇的「使用日期」的當日使用，逾期無效，敬請知悉。
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店家營業到17:30。套餐優惠 : 和服可以隔日店鋪歸還免追加費用！
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未就學兒童NAKED活動可免費入場,請勿購買此方案
Okimono 屋｜和服/浴衣、振袖、袴 租借
女性和服方案 優惠價：$209起｜原價：$263起
男性和服方案 優惠價：$299起｜原價：$328起
情侶Standard方案 優惠價：$537起｜原價：$591起
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女性和服、浴衣：備有 M、L 尺寸可供選擇。
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男性和服、浴衣：備有 M、L、2L、3L 尺寸可供選擇。
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兒童和服、浴衣：適用於身高 90 公分～120 公分之兒童。
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服裝樣式可以在店鋪官方IG上確認喔！
－ 方案介紹 －
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女性和服方案：和服一式 (夏季為浴衣) (有幾件特定和服無法選擇)、提包、草履 (夏季為木履)
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男性和服方案：和服一式 (夏季為浴衣)、提包、草履 (夏季為木履)
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女性和服＆髮型設計方案 (Standard)：和服一式 (夏季為浴衣)、提包、草履 (夏季為木履)、髮型設計
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女性和服＆髮型設計方案 (Premium)：和服一式 (夏季為浴衣)、提包、草履 (夏季為木履)、髮型設計、蕾絲帶、蕾絲領
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情侶優惠方案（Standard）：「女性和服＆髮型設計方案 (Standard)」＋「男性和服方案」組合的KKday 特別優惠價
Okimono屋 清水寺店
地址：京都府京都市東山区白糸町569-9
營業時間：星期一至日 09:30-17:30
原文刊登於 Yahoo 旅遊