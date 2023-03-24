日本旅遊｜京都和服體驗限時75折 人均$287起 任選300款和服／浴衣／配件+免費翌日歸還 連NAKED二条城門票賞夜櫻

去京都旅行少不了 著和服 打卡影靚相，鄰近清水寺的京都人氣和服租借店「Okimono屋」提供超過300款和服及浴衣，不論女士、男士及小朋友都可以一起體驗著和服。適逢京都櫻花季， KKday 上有當地人氣的夜間展覽活動「NAKED FLOWERS 2023 櫻 世界遺産・二条城光雕秀」門票加和服租借的套票，優惠低至75折！其中女性和服方案每位只需$287起，兼享免費翌日歸還服務，方便大家著和服賞夜櫻，在二条城夢幻的櫻花光影下盡情打卡。

Okimono屋鄰近京都觀光地東山區，是熱門的和服體驗地區，店內超過300款和服、浴衣及配件選擇，更有現時日本女生最愛的蕾絲配飾，讓大家可根據個人喜好自由挑選款式，並且由經驗豐富的專業著裝師協助造型，貪靚的女士可升級和服及髮型設計方案，令全身造型更為配合。不過提提大家，現場不設化妝服務，建議先化好靚樣再去試和服。

如果有意參觀「NAKED FLOWERS 2023 櫻 世界遺産・二条城光雕秀」的話，今次介紹的門票加和服租借套票真是非常划算。網上預先購買門票也要$98起，而且原本和服租借須於即日下午5時半前歸還，翌日歸還需付550日圓 (約$33港元) 附加費。現在人均低至$287的套票，可免除翌日歸還的費用再包NAKED入場門票，大家只要於翌日中午12時前歸還和服就得，十分抵玩。另外，情侶Standard方案就更是抵上加抵，人均只需$344，比單購男性和服方案及女性和服&髮型設計方案 (Standard) 更便宜！

如果不需要NAKED二条城門票，亦有普通和服租借服務可選。除一般和服或浴衣外，亦可租借較特別的振袖或袴，優惠價由$209起。如果朝早9點半就去租和服，直至下午5點半歸還，粗略估算都有6小時可以一邊觀光一邊影相。