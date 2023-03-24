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2023-03-24 15:30:00

日本旅遊｜京都和服體驗限時75折 人均$287起 任選300款和服／浴衣／配件+免費翌日歸還 連NAKED二条城門票賞夜櫻

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日本旅遊｜京都和服體驗限時75折 人均$287起 任選300款和服／浴衣／配件+免費翌日歸還 連NAKED二条城門票賞夜櫻

日本旅遊｜京都和服體驗限時75折 人均$287起 任選300款和服／浴衣／配件+免費翌日歸還 連NAKED二条城門票賞夜櫻

去京都旅行少不了著和服打卡影靚相，鄰近清水寺的京都人氣和服租借店「Okimono屋」提供超過300款和服及浴衣，不論女士、男士及小朋友都可以一起體驗著和服。適逢京都櫻花季，KKday上有當地人氣的夜間展覽活動「NAKED FLOWERS 2023 櫻 世界遺産・二条城光雕秀」門票加和服租借的套票，優惠低至75折！其中女性和服方案每位只需$287起，兼享免費翌日歸還服務，方便大家著和服賞夜櫻，在二条城夢幻的櫻花光影下盡情打卡。

專業著裝師服務！女士專享和服+髮型設計方案 300款和服揀到啱心水為止

Okimono屋鄰近京都觀光地東山區，是熱門的和服體驗地區，店內超過300款和服、浴衣及配件選擇，更有現時日本女生最愛的蕾絲配飾，讓大家可根據個人喜好自由挑選款式，並且由經驗豐富的專業著裝師協助造型，貪靚的女士可升級和服及髮型設計方案，令全身造型更為配合。不過提提大家，現場不設化妝服務，建議先化好靚樣再去試和服。

Okimono 屋提供超過300款和服及浴衣，不論女士、男士及兒童都可以一起體驗著和服 穿上和服前往京都熱門景點，留下難忘的旅遊回憶

如果有意參觀「NAKED FLOWERS 2023 櫻 世界遺産・二条城光雕秀」的話，今次介紹的門票加和服租借套票真是非常划算。網上預先購買門票也要$98起，而且原本和服租借須於即日下午5時半前歸還，翌日歸還需付550日圓 (約$33港元) 附加費。現在人均低至$287的套票，可免除翌日歸還的費用再包NAKED入場門票，大家只要於翌日中午12時前歸還和服就得，十分抵玩。另外，情侶Standard方案就更是抵上加抵，人均只需$344，比單購男性和服方案及女性和服&髮型設計方案 (Standard) 更便宜！

如果不需要NAKED二条城門票，亦有普通和服租借服務可選。除一般和服或浴衣外，亦可租借較特別的振袖或袴，優惠價由$209起。如果朝早9點半就去租和服，直至下午5點半歸還，粗略估算都有6小時可以一邊觀光一邊影相。

NAKED FLOWERS 2023 櫻 世界遺産・二条城光雕秀由3月17日至4月15日展出。

NAKED FLOWERS 2023 櫻 世界遺産・二条城光雕秀由3月17日至4月15日展出。

Okimono屋京都和服租借詳情：

女性和服方案 優惠價：$287起｜原價：$382起

男性和服方案 優惠價：$370起｜原價：$448起

女性和服&髮型設計方案(Standard) 優惠價：$370起｜原價：$448起

情侶Standard方案 優惠價：$687起｜原價：$711起

SHOP NOW

  • 包含NAKED FLOWERS 2023 -櫻- 世界遺産・二条城 活動入場券1張＋和服租借1名（您會分別收到兩張憑證）

  • 情侶方案包含兩張NAKED入場門票2張,和服可以訂購後現場加價(1,650日幣)升級到Premium方案

  • NAKED入場門票票價依照入場日不同,購買後無法取消,請確認入場日後再購買。和服體驗僅限訂購時所選擇的「使用日期」的當日使用，逾期無效，敬請知悉。

  • 店家營業到17:30。套餐優惠 : 和服可以隔日店鋪歸還免追加費用！

  • 未就學兒童NAKED活動可免費入場,請勿購買此方案

情侶Standard方案人均只需$343.5

情侶Standard方案人均只需$343.5

Okimono 屋｜和服/浴衣、振袖、袴 租借

女性和服方案 優惠價：$209起｜原價：$263起

男性和服方案 優惠價：$299起｜原價：$328起

情侶Standard方案 優惠價：$537起｜原價：$591起

SHOP NOW

  • 女性和服、浴衣：備有 M、L 尺寸可供選擇。

  • 男性和服、浴衣：備有 M、L、2L、3L 尺寸可供選擇。

  • 兒童和服、浴衣：適用於身高 90 公分～120 公分之兒童。

  • 服裝樣式可以在店鋪官方IG上確認喔！

可根據個人喜好自由挑選和式款式，並由經驗豐富的專業著裝師協助造型 和好友一起著和服打卡，可選擇女性和服&髮型設計方案

－ 方案介紹 －

  • 女性和服方案：和服一式 (夏季為浴衣) (有幾件特定和服無法選擇)、提包、草履 (夏季為木履)

  • 男性和服方案：和服一式 (夏季為浴衣)、提包、草履 (夏季為木履)

  • 女性和服＆髮型設計方案 (Standard)：和服一式 (夏季為浴衣)、提包、草履 (夏季為木履)、髮型設計

  • 女性和服＆髮型設計方案 (Premium)：和服一式 (夏季為浴衣)、提包、草履 (夏季為木履)、髮型設計、蕾絲帶、蕾絲領

  • 情侶優惠方案（Standard）：「女性和服＆髮型設計方案 (Standard)」＋「男性和服方案」組合的KKday 特別優惠價

Okimono屋 清水寺店

地址：京都府京都市東山区白糸町569-9

營業時間：星期一至日 09:30-17:30

原文刊登於 Yahoo 旅遊

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