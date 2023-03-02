日本旅遊｜今日3點開搶！ 5大日本一日遊套票優惠 富士山/嵐山小火車/東京櫻花 低至$285/位

正式踏入櫻花季，不少人都會選擇到日本賞櫻。以下為大家介紹5大日本一日遊套票優惠，包括富士山、嵐山小火車等熱門旅行地點，低至每位$285，今日3點正式開搶！
日本自由行｜富士山一日遊：河口湖・冰穴風穴・忍野八海
來到東京怎可以不到富士山一遊！這個一日遊套票可以一次過去齊河口湖、冰穴風穴及忍野八海。大家可以乘搭專車，輕鬆暢遊富士山熱門景點，可漫步河口湖，欣賞湖光山色，品嚐地道鄉土料理。；
輸入優惠碼「TOUR01B1G1」即享買一送一優惠
KKday優惠: $622/2位，平均$311/位
輸入優惠碼「JPT85」即享85折優惠
KKday優惠: $529/位
日本自由行｜東京櫻花+油菜花美景一日遊
一日遊旅行團由京新宿出發，一天帶您遊覽4處東京近郊的賞花勝地，包括埼玉、茨城、栃木。前往太平山櫻花隧道，櫻花於兩旁盛況；欣賞川越河岸綻放櫻花；權現堂櫻堤觀賞油菜花與染井吉野櫻交織出的美麗的春日美景；於古河桃花林欣賞滿開的桃花。櫻花、油菜花一覽無遺！
輸入優惠碼「TOUR02B1G1」即享買一送一優惠
KKday 優惠: $570/2位，平均$285/位
輸入優惠碼「JPT85」即享85折優惠
KKday 優惠: $485/位
日本自由行｜京都嵐山櫻花美景半日遊
由嵐山小火車トロッコ嵯峨駅出發，遊覽京都嵐山經典路線，帶你輕鬆搭乘嵐山小火車、保津川遊船。更可以乘坐觀光馬車—京馬車，從嵯峨野小火車龜岡站經過田園和河堤，出發到保津川遊船的上船點，途中可欣賞到日本獨有的田園風景。
輸入優惠碼「TOUR03B1G1」即享買一送一優惠
KKday 優惠: $686/2位，平均$343/位
輸入優惠碼「JPT85」即享85折優惠
KKday 優惠: $584/位
日本自由行｜九州溫泉體驗一日遊
浸溫泉絕對是遊日本的指定動作！九州溫泉一日遊體驗可一次走訪福岡大分三大最受歡迎景點：每年有千萬人來參訪的超人氣景點「太宰府天満宮」、日本 OL 票選為心目中第一名的旅遊勝地「湯布院（由布院）」、規模最大的別府地獄「海地獄」，一次過滿足你三個願望！
輸入優惠碼「TOUR04B1G1」即享買一送一優惠
KKday 優惠: $485/2位，平均$242.5/位（原價$570/位）
輸入優惠碼「JPT85」即享85折優惠
KKday 優惠: $413/位（原價$570/位）
日本自由行｜富良野一日遊
由札幌車站出發，暢遊富良野、美瑛，北海道超人氣行程。前往北海道知名薰衣草園、富良野、富田農場，更可漫步人間仙境般的青池，欣賞夢幻美景前往美瑛。四季彩虹之丘，眺望一望無垠的花海更是不可錯過！
輸入優惠碼「TOUR05B1G1」即享買一送一優惠
KKday 優惠: $398/2位，平均$199/位（原價$398/位）
輸入優惠碼「JPT85」即享85折優惠
KKday 優惠: $339/位（原價$485/位）