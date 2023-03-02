日本旅遊｜今日3點開搶！ 5大日本一日遊套票優惠 富士山/嵐山小火車/東京櫻花 低至$285/位

正式踏入櫻花季，不少人都會選擇到日本賞櫻。以下為大家介紹5大日本一日遊套票優惠，包括富士山、嵐山小火車等熱門旅行地點，低至每位$285，今日3點正式開搶！

日本自由行｜ 東京櫻花 + 油菜花美景一日遊 一日遊旅行團由京新宿出發，一天帶您遊覽4處東京近郊的賞花勝地，包括埼玉、茨城、栃木。前往太平山櫻花隧道，櫻花於兩旁盛況；欣賞川越河岸綻放櫻花；權現堂櫻堤觀賞油菜花與染井吉野櫻交織出的美麗的春日美景；於古河桃花林欣賞滿開的桃花。櫻花、油菜花一覽無遺！ 輸入優惠碼「TOUR02B1G1」即享買一送一優惠 KKday 優惠: $570/2位，平均$285/位 輸入優惠碼「JPT85」即享85折優惠 KKday 優惠: $485/位

日本自由行｜ 京都嵐山櫻花美景半日遊 由嵐山小火車トロッコ嵯峨駅出發，遊覽京都嵐山經典路線，帶你輕鬆搭乘嵐山小火車、保津川遊船。更可以乘坐觀光馬車—京馬車，從嵯峨野小火車龜岡站經過田園和河堤，出發到保津川遊船的上船點，途中可欣賞到日本獨有的田園風景。 輸入優惠碼「TOUR03B1G1」即享買一送一優惠 KKday 優惠: $686/2位，平均$343/位 輸入優惠碼「JPT85」即享85折優惠 KKday 優惠: $584/位

日本自由行｜ 九州溫泉體驗一日遊 浸溫泉絕對是遊日本的指定動作！九州溫泉一日遊體驗可一次走訪福岡大分三大最受歡迎景點：每年有千萬人來參訪的超人氣景點「太宰府天満宮」、日本 OL 票選為心目中第一名的旅遊勝地「湯布院（由布院）」、規模最大的別府地獄「海地獄」，一次過滿足你三個願望！ 輸入優惠碼「 TOUR04B1G1 」即享買一送一優惠 KKday 優惠: $485/2位，平均$242.5/位（原價$570/位） 輸入優惠碼「 JPT85 」即享 85 折優惠 KKday 優惠: $413/位（原價$570/位）