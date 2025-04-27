日本旅遊｜全球首個Miffy夢幻小鎮6月開幕！必玩遊樂設施/主題餐廳/限定周邊率先睇

適逢Miffy的70週年生日，日本長崎縣主題公園度假村「豪斯登堡」，亦將於今年6月推出全球首個以Miffy為主題的園區「Miffy Wonder Square」(Miffy夢幻小鎮)，屆時區內將設有一系列全新遊樂設施、商店及主題餐廳，率先為大家整理Miffy夢幻小鎮必玩必買重點！

豪斯登堡 Miffy夢幻小鎮6.21開幕 Miffy粉絲絕對不能錯過！長崎縣主題公園度假村「豪斯登堡」宣布首個Miffy主題小鎮將於6月21日開幕，園區鄰近於阿姆斯特丹城區域，以「Miffy與夥伴們憧憬的假日」為概念，推出多個遊樂體驗。區內更會還原繪本中所描繪的世界，猶如置身布魯納色彩裝點的街景，與Miffy一起遊歷歐洲世界。 預訂門票：請按此

豪斯登堡 Miffy夢幻小鎮6.21開幕

必玩項目｜Uncle Pilot's Flight Adventure(機長叔叔的冒險之旅) 以動畫電影《Miffy's Adventures Big and Small Uncle Pilot's Amazing Plane》設計的遊樂體驗，乘坐電影中的紅色飛機，與Miffy一起展開空中冒險，俯瞰豪斯登堡的歐洲城市景觀。 必玩項目｜Miffy & Friends Yacht Sailing(Miffy與朋友們的帆船之旅) 重現動畫作品《Miffy's Adventures Big and Small "Miffy and the toy boat"》的夢幻世界！登上以Miffy最心愛玩具的特色帆船，與Miffy和她的朋友們一同展開歡樂航海之旅，體驗航海冒險的樂趣。 必玩項目｜Miffy's Dream Storybook(Miffy幻想繪本) 預計2025年秋季推出的全新沉浸式設施，走進Miffy的夢幻繪本世界！這個步行型遊樂設施，遊客可親身踏入Miffy故事中的每一頁精彩場景，遊客可以和Miffy及朋友們一起乘坐熱氣球、玩雪，還能與繪本裡的動物們互動，展開一段奇妙旅程。更可將設施中所拍攝的照片製作成專屬相簿，留下珍貴回憶。 Miffy見面會Greeting Gallery(迎賓藝廊) 為粉絲送上美好一刻，遊客可於歐州風情的藝術畫廊館內，與Miffy近距離互動合照，創造專屬個人的溫馨回憶。展館內更展出Miffy創作者迪克·布魯納的珍貴手繪插畫與藝術作品。

主題餐廳｜Everyday Celebration Kitchen(每日慶典廚房) 這間大型餐廳精心佈置了繽紛氣球與花環裝飾，提供以「慶祝」為主題的特色餐點與甜點。全新主題餐單亦已登場，包括靈感來自Miffy和Melanie在天空玩耍的場景「Miffy夢中的蛋包飯」，還有以粉彩色調氣球裝飾的「慶祝大蛋糕」，造型可愛，更提供原創蛋糕盒打包回家。 主題餐廳｜Holiday Picnic Cafe(假日野餐咖啡館) 以Miffy假日野餐為主題的外帶咖啡館，提供兩種口味三明治：長崎佐世保名物檸檬牛排口味與雞蛋口味，兩款均裝在獨家設計的原創盒子中。 更有「四季花束可麗餅」，以春夏秋冬的花卉為靈感製成，映襯豪斯登堡四季花開的美景。

周邊精品 必買限定飛機Miffy公仔 園內設兩間商店，My Miffy Boutique(My Miffy精品店)以及Bunny Hop Gifts(跳跳兔禮物館)。前者有各式各樣以Miffy世界觀為靈感的時尚單品，店內可購入特別的時尚配件，比如豪斯登堡限定的穿戴配件、手提包等精心設計的新款商品。必入手「Miffy&Melanie玩偶髮卡」，將Miffy和Melanie戴在頭上，打卡一流！ 而跳跳兔禮物館則匯集了豪斯登堡原創的玩偶、糖果、文具等各種各樣的商品，當中必買飛機Miffy 玩偶，設計靈感來自遊樂設施「機長叔叔的冒險之旅」為靈感的豪斯登堡限定商品，Fans一定不可錯過。

全新快速通行證和住宿特典 快速通行證已於即日起推出，購買Miffy享樂套票通行證可優先使用遊樂設施及進入「每日慶典廚房」餐廳，大大縮短排隊時間！ 搶購快速通行證：請按此 6月21日起，入住官方5家酒店，更可提前入園，部分景點會為住宿客人提前1小時開放。 指定酒店包括：歐洲酒店、阿姆斯特丹酒店、海牙酒店、森林小別墅、鹿特丹酒店 提前入園時間：早上9時 Miffy Wonder Square (Miffy夢幻小鎮) 地址：長崎縣佐世保市豪斯登堡町1-1 營業時間：周一至周日10:00-22:00（21:00停止入場）