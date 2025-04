日本旅遊｜全球首個Miffy夢幻小鎮6月開幕！必玩遊樂設施/主題餐廳/限定周邊率先睇

適逢Miffy的70週年生日,日本長崎縣主題公園度假村「豪斯登堡」,亦將於今年6月推出全球首個以Miffy為主題的園區「Miffy Wonder Square」(Miffy夢幻小鎮),屆時區內將設有一系列全新遊樂設施、商店及主題餐廳,率先為大家整理Miffy夢幻小鎮必玩必買重點!

必玩項目|Uncle Pilot's Flight Adventure(機長叔叔的冒險之旅)

以動畫電影《Miffy's Adventures Big and Small Uncle Pilot's Amazing Plane》設計的遊樂體驗,乘坐電影中的紅色飛機,與Miffy一起展開空中冒險,俯瞰豪斯登堡的歐洲城市景觀。

必玩項目|Miffy & Friends Yacht Sailing(Miffy與朋友們的帆船之旅)

重現動畫作品《Miffy's Adventures Big and Small "Miffy and the toy boat"》的夢幻世界!登上以Miffy最心愛玩具的特色帆船,與Miffy和她的朋友們一同展開歡樂航海之旅,體驗航海冒險的樂趣。

必玩項目|Miffy's Dream Storybook(Miffy幻想繪本)

預計2025年秋季推出的全新沉浸式設施,走進Miffy的夢幻繪本世界!這個步行型遊樂設施,遊客可親身踏入Miffy故事中的每一頁精彩場景,遊客可以和Miffy及朋友們一起乘坐熱氣球、玩雪,還能與繪本裡的動物們互動,展開一段奇妙旅程。更可將設施中所拍攝的照片製作成專屬相簿,留下珍貴回憶。

Miffy見面會Greeting Gallery(迎賓藝廊)

為粉絲送上美好一刻,遊客可於歐州風情的藝術畫廊館內,與Miffy近距離互動合照,創造專屬個人的溫馨回憶。展館內更展出Miffy創作者迪克·布魯納的珍貴手繪插畫與藝術作品。