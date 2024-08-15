日本旅遊｜北海道全新渡假溫泉別墅SONEKA 8月開業 柴火Omakase/超近滑雪場+Outlet

北海道又有新酒店！全新渡假溫泉別墅SONEKA將於8月開業，佔地達77,000平方米，共有4座單層溫泉別墅。除了可以滑雪、打高爾夫球外，更有廚師親手炮製的柴火Omakase早餐及晚餐！
SONEKA位於北廣島市輪厚區的山林中，距離札幌新千歲機場30分鐘以內車程，交通方便。SONEKA佔地達77,000平方米，共有四座分隔建築的雅緻單層溫泉別墅，每座可容納四位住客，其中一座可容納六位。所有別墅均整座出租，每座都被大自然包圍。
別墅入口位處中央，左右兩翼分為起居室和臥室。設有森林露天溫泉、與戶外融為一體的恆溫泳池、漂浮大地上的網床、隱藏於樹林中的樹屋露台等設施，讓客人身在房間內也能盡情享受大自然的樂趣。
地下更埋藏了世界珍貴的植物性褐碳（MORU）溫泉，被視為北海道遺產，只供應予SONEKA客人獨家享用。泉水中蘊含豐富的植物性有機物，具有獨特的保濕和美容效果，泉水直接源泉取出供應至客人別墅的露天及室內風呂中，讓客人隨時能於自己的風呂內使用。
廚師+品酒節親臨別墅 柴火炮製米芝蓮Omakase
SONEKA料理長(行政總廚)大山航平先生會帶領廚師團隊及品酒師，在別墅內為客人私人準備廚師發辦晚餐及早餐。用林中的木材作柴火，使用北海道當地的食材，其中一些食材更是料理長親自到鄰近田野採摘及選購及出海捕捉的魚獲，盛製只有於SONEKA可享受的米芝蓮級美饌。大家亦可在草原上野餐，享用廚師精心準備的午餐包，體驗大地的美食之旅。
SONEKA
地址: 北海道北広島市大曲307-1
房價：人均133,100日元起 (不含餐點)
人均169,400日元起 (包早、晚餐)