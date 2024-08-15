日本旅遊｜北海道全新渡假溫泉別墅SONEKA 8月開業 柴火Omakase/超近滑雪場+Outlet

北海道又有新酒店！全新渡假溫泉別墅SONEKA將於8月開業，佔地達77,000平方米，共有4座單層溫泉別墅。除了可以滑雪、打高爾夫球外，更有廚師親手炮製的柴火Omakase早餐及晚餐！

SONEKA位於北廣島市輪厚區的山林中，距離札幌新千歲機場30分鐘以內車程，交通方便。SONEKA佔地達77,000平方米，共有四座分隔建築的雅緻單層溫泉別墅，每座可容納四位住客，其中一座可容納六位。所有別墅均整座出租，每座都被大自然包圍。

別墅入口位處中央，左右兩翼分為起居室和臥室。設有森林露天溫泉、與戶外融為一體的恆溫泳池、漂浮大地上的網床、隱藏於樹林中的樹屋露台等設施，讓客人身在房間內也能盡情享受大自然的樂趣。