日本旅遊｜北海道影相旅行團半價限時搶！每位$232去盡IG影相熱點：旭山動物園＋美瑛青池精靈露台＋富良野白須瀑布/四季彩之丘

北海道影相旅行團半價限時搶

有幸去北海道，一定要盡情於美景前打卡。推介大家留意日本北海道網紅之旅！由札幌站出發，一日之內前往多個熱門打卡地點，包括美瑛青池精靈露台、富良野白須瀑布或四季彩之丘，可以盡情製造IG Reels！而且現時至3月31日推出優惠碼，輸入優惠碼後可享日本北海道網紅之旅半價優惠，每人只須$232，足足11小時行程，真係遊車河都抵！ 輸入優惠碼「04JPT50」 北海道網紅之旅每位只須$232 KKday推出限時搶優惠，由現時至3月31日，只須於購買北海道網紅之旅時，輸入優惠碼「04JPT50」，即可享半價優惠。原價每位$464的行程，優惠後只須$232，出發日期為現時至4月30日。準備出發北海道，快啲搶啦！ 旭山動物園含門票 旭山動物園休園日：2022年12月30日～2023年1月1日，2023年4月8日～4月28日、11月4日～11月10日、12月30日～2024年1月1日，若遇到旭山動物園閉園，則行程改去美瑛青池（40分鐘）-美瑛網紅樹（40分鐘）-白須瀑布（20分鐘）-四季彩之丘（100分鐘）-精靈露台（30分鐘） 旭山動物園位於北海道旭川市，是日本最北邊的動物園，現在已成為全日本參觀人數最多的動物園。誰說冬天去動物園大多數動物都閉門謝客抱團冬眠？下雪天逛北海道的旭山動物園也絕對別有一番樂趣哦：萌萌的企鵝集體在雪中散步，笨拙的小浣熊在頭頂爬來爬去做鬼臉，好奇的海豹在玻璃柱中上下穿梭嬉戲環繞，猴群們互相依偎取暖，這裡最大的特點就是最大程度保證了動物能處在相對自由的飼養狀態中，並通過巧妙的展示讓遊客零距離觀察動物。 （企鵝散步開展日期預計12~3月，屆時將安排上午11:00觀看企鵝散步）。

美瑛青池或者美瑛網紅樹 4月1日~11月30日期間前往:美瑛青池（約40分鐘），不去美瑛網紅樹 位於北海道美瑛川左岸，因攔截火山岩漿修建的水壩截流而成，在陽光下，池水會反映出藍色，故而得名。青池曾被國家地理攝影師肯特·白石先生所拍攝，作品後被蘋果公司收購，並成為MAC系列的默認桌面之一。青池水中含有火山灰中豐富的礦物質和土砂質成分，在陽光的照射下，青池會隨著環境的細微變化，而呈現各種不同色澤。你永遠不知道下一刻他將呈現什麼樣子給你，讓人充滿期待 12月1日~3月31日期間前往：美瑛網紅樹之旅（約40分鐘，由於路況以及鏟雪情況，一部分樹無法靠近將安排車覽，不下車），不去美瑛青池： 七星之木Seven Stars Tree （下車遊覽約10分） 1976年，這棵高大的柏樹連同周邊的美麗風景，被用於日本七星香煙的包裝，因而聞名，它也被命名為“七星之樹”。矗立在美瑛的丘陵上，藍天白雲，一派自然之美。 親子之木Parent Child Tree （不下車） 遠望去，曠野中三棵柏樹並排矗立在美瑛的高崗上，兩棵大樹中間夾一棵小樹，好似一家大小三人相依為命，當地人稱之為“親子之木”。由於附近的丘陵上只有低矮的農作物，放眼望去只有這三棵樹的存在，在大地的烘托和藍天白雲襯映下，奪人眼目，猶如不真實的畫作，遠遠望去，溫馨之情驀然而生。 肯與瑪麗之木Ken & Merry Tree（下車遊覽約10分） 因出現在1972年日產汽車的“愛之地平線”CM廣告片中而得名。廣告片中的男女主角Ken & Mary，以這棵高大的白楊樹為背景，在北國大地上演繹了一出精彩的廣告片。在Ken & Mary之木附近，有著一間漆著鵝黃色的三角型建築，被聖誕樹圍繞起來，十分可愛。 柔和七星之丘mild seven hill （不下車） 1978年柔和七星香煙電視廣告取景地。冬季變成冰封雪蓋的銀白世界，開闊的景色迷倒大批攝影愛好者。尤其在隆冬時節，日頭高掛樹叢正上方，在陽光照射下，林蔭在純白雪地上拉長的景緻值得一看。 備註！讓我們一同遵守【觀光禮儀】來游覽丘之鎮美瑛！ 美瑛的田園景色，是農家們為了栽培美味的農作物而耕種成的獨特景緻。 然而近年為了拍攝美景不自覺踏入了農地內的旅客增多。此舉不僅傷害了農作物，也踐踏了農家的辛勞成果與粒粒汗珠。故煩請大家遵守以下觀光禮儀，讓我們一同守護農村最初的美麗樣貌。 ★拍照時，請「退一歩」站在柏油路上來取景。如此，藍天、白雲、田野，才能收入您的鏡框下。 ★當有遊客進入農地內拍照時，請『出聲』制止提醒說：「不好意思、請不要走進農地裡」。

四季彩之丘

4月1日~11月30日期間前往: 白須瀑布（約20分），不去四季彩之丘 北海道富良野的白須瀑布落差30米，海拔600米，位處美瑛町的白金溫泉鄉。因從岩石的縫隙間傾瀉而下如白須般的水流而得名“白須瀑布”。從地下湧出的水流，拍打著岩石，激起泛著藍色光茫的浪花。這里夏季山青水秀，冬季白雪皚皚，可以欣賞兩季之景形成的鮮明對比所帶來的樂趣。 12月1日~3月31日期間前往:四季彩之丘（約40分），不去白須瀑布 冬天的時候被皚皚的白雪覆蓋，這個時候的四季彩之丘就變成了雪上的樂園，這裡有雪上摩托，雪橇等娛樂項目，即使是新手也能夠盡情享受雪和自然，另外還可以選擇參觀草泥馬牧場。冬季山丘上遙遠處的樹木整齊的一排，彷彿衛士一樣，整齊劃一的守護著這片土地，蒼茫的白雪上只留下挺拔的樹木，這種極簡的風格，讓人們遲遲不肯移步，呆呆的駐足觀賞，這就是四季彩之丘冬季魅力。 （雪上活動敬請自費遊玩，費用參考：草泥馬牧場每人/500日元、雪地摩托／每人一圈1200日元、雪地泛舟／每人800日元、雪橇／每人200日元、滑雪圈／每人200日元，開放時間：12月上旬～次年2月9:00 – 16:00（12月31日、1月1日休業），3月9:00 – 16:30※期間隨降雪量而變。）