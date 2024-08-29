日本旅遊｜北海道最大海鮮市場「函館朝市」 盤點必食名物Top 3 釣活烏賊/夕張直送蜜瓜

位於北海道最南端的港口城市——函館，除了《米芝蓮》認證的「世界3大夜景」外，其實海鮮市場同樣著名。其中座落函館車站旁邊的「函館朝市」， 不但歷史悠久，更是全北海道最大的海鮮市場，即睇場內3大必吃名物！ 文、圖：戴保倫

北海道美食｜函館朝市必食 1 ：釣活烏賊 緊鄰函館的津輕海峽，是日本著名的烏賊產地，每天早上新鮮捕獲的「早晨烏賊」，更被老饗譽為極品。其中駅二市場內設有烏賊池，提供釣烏賊體驗，收費按每日市價而定，一條約￥1,000。釣烏賊跟Chok墨魚相若，無需魚餌，一Chok即中，勁有成功感。現場還有師傅幫你即場切成刺身，口感彈牙，格外鮮甜。

北海道美食｜函館朝市必食 2 ：夕張直送蜜瓜 第2站走到農產早市「函館朝市ひろば」，大樓內約有50個攤商，專售函館近郊農家每天直送的新鮮農產，琳瑯滿目，由北海道盛產的男爵薯仔、富良野超甜白粟米，到道產珍珠米俱備。但講到必食還是夕張直送的蜜瓜，甜度高且取價公道，老闆還可提供代客包裝上機服務。

北海道美食｜函館朝市必食 3 ：生猛海鮮丼 尾站來到海鮮丼橫丁「どんぶり横丁市場」，樓高兩層的食堂街，各式海鮮丼應有盡有，都以廉價作招徠。其中1948年創業的「恵比寿屋食堂」，乃函館朝市最耐歷史的老舗，由於老闆於市場經營水產店，故海產新鮮又便宜。點了一碗「海膽三文魚子丼」，選用羅臼直送的鮮海膽，加上彈牙爆漿的魚子，連味噌湯和醃菜，滿口鮮美，吃完大滿足！

函館朝市Info 地址：北海道函館市若松町9-19 官方網址 交通：JR函館車站西口步行1分鐘。 前往函館交通： 1.札幌駅出發，乘JR千歲線特急Super北斗，車程最快3小時45分。 2.每逢年尾，香港航空會開通香港直航函館的冬季航班。