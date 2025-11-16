日本旅遊｜原宿十字路口地標HARAKADO 一文睇5大食玩買小店

表參道、明治通交界的十字路口，一直是原宿最繁忙的交岔口。除了殿堂級時尚商場Laforet，近年還有多個流行文化新指標——東急Plaza 原宿HARAKADO。連地庫樓高9層，集結75間特色商店與餐飲，不止潮流服飾，還有高圓寺百年錢湯「小杉湯原宿」、展演空間HARAPPA、羅馬百年意式雪糕Giolitti 等等，精選食玩買小店超好逛，不似其他倒模式商場重複又重複。頂層空中花園景觀開揚，更可俯瞰原宿繁華街景，跟對面的Laforet原宿、東急Plaza表參道OMOKADO，組成原宿時尚新地標。 文、圖：戴保倫

HARAKADO轟立於表參道中央的神宮前交岔口，連地庫樓高9層，由新銳建築師平田晃久設計，風格前衛，不規則切面的玻璃帷幕，內部引進天然光線營造空間感，把「森林搬進商場」；外面牆身凹凸不平，在陽光照射下猶如鑽石般閃閃發光。

天台俯瞰原宿十字路口 先到頂層、橫跨6至7樓的階梯式天台，被充滿綠意的植栽包覆，但依然景觀開陽，不時有主題活動舉辦。不止能俯瞰原宿十字路口街景，天氣好時更可看到東京鐵塔，成為表參道上最美的城市綠洲。

室內夜市： HARAJUKU KITCHEN&TERRACE 5至6樓是以原宿街區食堂為主題的室內美食街HARAJUKU KITCHEN&TERRACE，網羅23間充滿個性或具備日本精神的食店，由日式居酒屋，到台式夜市小吃、西式快餐、意式酒館都應有盡有。

羅馬假期 Gelato 名店： Giolitti 推介來自羅馬的百年Gelato名店Giolitti，正是經典電影《羅馬假期》中Audrey Hepburn所吃的雪糕店。據說連教宗若望保祿二世、Ben Stiller、Sharon Stone等名人都是常客。原宿店每日供應約16款口味，還有原宿店限定與季節限定。必吃推介Tiramisu Gelato，口感滑嫩，咖啡香濃郁，拿到天台享用更一流。

最受歡迎的Tiramisu Gelato，濃濃咖啡香。￥715

自由享用的藝術空間： HARAPPA 4樓整層為流動展演空間HARAPPA，以「自然‧Chill Out」×「原宿體驗」為題，寬敞的空間，透過可感受到自然與永續的藝術品或影像，各處擺放休息長椅、桌子等，讓任何人都可以自由享用，近距離感受藝術。

Hitotubu Kanro：原宿限定雲朵糖 1樓可找到人氣糖果店Hitotubu Kanro，由百年糖果老舖「一粒甘樂」推出的「酥脆蝴蝶糖」(Gummi-tzel)，外型像preztel的蝴蝶啫喱糖，外層脆糖衣包住軟冧的啫喱糖，一口咬下口感濕潤，大受日本女生歡迎。東京車站店日日大排長龍，原宿新店有限定雲朵造mofuwa，粉色系更人氣！

商場中的百年錢湯：小杉湯 尾站來到地庫，有來自高圓寺的百年錢湯「小杉湯」，重現浴場經典的富士山壁畫，設有牛奶湯、溫泉與冷泉3種浴槽。保留舊式錢湯氛圍同時引進現代設施，提供跑步服裝租賃，並附設小酒吧 ，已成為周遭居民與觀光客的休憩場所。

原宿限定！粉紅色ONE PIECE專門店 就在錢湯隔壁，還有漫畫《海賊王》 的最新官方店ONE PIECE MUGIWARA STORE，內裝結合原宿可愛文化，以繽紛糖果色系為主調 ，門口有穿着粉紅吊帶褲的CHOPPER迎賓，史無前例地夢幻。內部展出原畫、動畫手繪圖，還有原宿限定商品！

門口的HARAJUKU CHOPPER穿上粉紅吊帶褲，拿着巨大棉花糖超可愛！

東急Plaza 原宿HARAKADO 地址：東京都渋谷区神宮前6-31-21 網址：請按此 交通：JR山手線「原宿站」徒步4分鐘；東京Metro千代田線、副都心線「明治神宮前站」4號出口，徒步1分鐘。