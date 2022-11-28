日本旅遊｜另類旅遊住宿 人均$700住進日本千年寺廟 品嚐日式傳統素食

自從興起Airbnb，大家出國旅遊時都樂於嘗試不一樣的住宿體驗，不再只選擇在星級酒店過夜。 這次介紹位於京都府伊根町的海蔵寺，寺廟創建在永承年間(1046-1053年)，內有棵150年樹齡的櫻花樹，春季時櫻花滿開，是附近一帶賞櫻的地標景點。海蔵寺自2020年起提供住宿服務，每日限定一組客人，單人每晚房價12,000円起，兩位至五位入住每晚9,000円，客人可以參與每朝六時的誦經，短暫體驗修行活動。

住宿方面，當然不是睡在佛堂內，住客會被安排住在櫻花樹旁邊的單層小屋，面積近千呎，內裡以傳統和室裝修配合現代化的設備，設有空調、冰箱、電熱水壺、電視等等，與一般酒店無異，更有落地玻璃可以靜靜觀賞寺廟風景。由於附近沒有便利店，海蔵寺住持特意為住客準備好裝滿汽水和雪糕，隨時打開冰箱就可以享用，另外也預備了伊根的特產小食，就算晚間想食宵夜都沒有問題！



談起食，由於寺廟範圍內嚴禁吃肉，早餐時段會安排住客品嚐精進料理，即日本佛教傳統的素食料理，特色是齊集甜、酸、鹹、苦、鮮五味，對比中式素菜，賣相較為簡約和精巧，無論你有沒有茹素習慣，也不妨感受一下地道的飲食文化。



海蔵寺 宿坊 櫻海

地址：〒626-0423 京都府与謝郡伊根町平田１０２

訂房網址：https://kaizouji.jp/info/