日本旅遊｜名古屋夏日自由行攻略 盤點4大祭典+必食名物 東海最大花火大會

迎接初夏，當然不少得要到訪日本參與夏祭！以下為大家推介名古屋4大盛典，包括名古屋規模最大的節慶活動「名古屋祭」、日本東海最大型的花火大會「おいでん祭り」、以及日本三大盆舞「郡上徹夜盆舞祭典」；更有夏日必食的當地鄉土美食「棊子麺」。即睇詳情！

名古屋自由行｜ 1. 名古屋祭典 日本戰國時代是日本歷史上非常重要的一個時期，日本各地都有不同的武將群雄堀起，而當地都會舉辦以各個武將為主題的祭典，當中最具代表的是「名古屋祭」。名古屋祭自1955年起每年於10月上旬的週末舉行，是名古屋規模最大的節慶活動。 當中最矚目的環節是「鄉土英傑行列」，出身於愛知縣的織田信長・豐臣秀吉・德川家康三英傑，隨同全副鎧甲武裝的武士列隊巡遊，能同時欣賞三個歷史上不可或缺的著名武將的英姿，場面非常震撼，日本歷史愛好者切勿錯過！同時，祭典中亦有指定文化財產「山車揃」、「神樂揃」等與色彩鮮豔的花車遊行，為活動増添喜慶。 地址：久屋大通公園、綠洲21、名古屋城等 交通方法：由名古屋中部國際機場搭乘名古屋鐵道μ-SKY到「金山」站約24分鐘，再轉乘名城線到「榮」站或「名古屋城」站下車 日期：2024年10月19至20日 名古屋祭典 官方網站

名古屋自由行｜ 2. おいでん祭り 距離名古屋市中心一個小時車程的豐田市，每年都會舉辦盛大的祭典及日本東海最大型的花火大會「おいでん祭り」（Oiden Matsuri），今年7月28日的晚上，由全國著名的花火師為大家帶來手筒煙花及「空中尼亞加拉大瀑布」等精彩煙花表演，配合音樂的旋律，約1萬3千發璀璨的煙花在天空中閃耀，照亮了整個豐田市。 「おいでん祭り」的名稱來自於當地的方言，「おいでん」是「歡迎您」的意思。來到名古屋時，每當聽到「おいでん」時，就能感受到當地民眾的熱情招待與好客。 「空中尼亞加拉大瀑布」是「おいでん祭り」的壓軸表演，亦是其中整個花火大會亮點之一，煙花從地面噴射到約30米的高空，形成空中大瀑布的造型，將祭典氛圍推至最高潮。被光之瀑布般的煙火所包圍，宛如置身於一場光之音樂會，令人一見難忘！另外，在7月27日舉行的「おいでん總舞」又是另一亮點。活動中，參與者穿著自己喜愛的服裝，以豐田體育場為中心的矢作川河流周邊，呈獻各種舞蹈表演。即使語言不通的遊客，都可以參與其中，透過舞蹈為溝通的橋樑，一同投入熱鬧的祭典。 地址：〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地 交通方法：由名古屋中部國際機場搭乘名古屋鐵道μ-SKY到「名古屋」站約30分鐘 ，轉乘名鐵特急線到「知立」站約20分鐘，再乘坐名鐵三河線到「豐田市」站下車 日期：2024年7月28日 おいでん祭り官方網站

名古屋自由行｜ 3. 郡上徹夜盆舞祭典 岐阜縣的「郡上舞」與德島縣的「阿波舞」及秋田縣羽後町的「西馬音內盆舞」一同被列為日本三大盆舞。每年約有三十萬名國內外旅客慕名前來，只為一暏世界上極為罕見的徹夜盆舞祭典。 如同其名，徹夜盆舞祭典由晚上8時無間斷進行到第二天的早上5時，無論是居民抑或是旅客都可盡情參與，隨着三味線、太鼓、笛子及囃子的演奏翩翩起舞。世界各地的觀光客和當地市民聚首一堂，透過舞蹈打破語言的隔膜，感受獨特的夏日祭典氣氛。若想留下更美好的回憶，建議換上浴衣參與，進一步親身體驗日本的傳統文化！ 地址：岐阜県郡上市八幡町市街地 交通方法：由名古屋中部國際機場搭乘名古屋鐵道μ-SKY到「名古屋」站約30分鐘 轉乘高速巴士：名鐵巴士、JR東海巴士、濃飛巴士、岐阜巴士約1小時30分到達「郡上八幡城下町Plaza」站 日期：2024年8月13至16日 郡上徹夜盆舞祭典官方網站

名古屋自由行｜ 4. 中部國際機場盆舞祭典 到訪名古屋，中部國際機場當然是首選！沒想到在中部國際機場也能體驗夏祭的歡樂氛圍！「第14回中部國際機場盆舞祭典」將於7月20日~21日舉行，讓您在欣賞飛機翱翔天際的同時，也能感受盆舞的魅力，感受不一樣的祭日氣氛！ 地址：盆踊り 第 1 客運大樓 4樓觀景台 日期：2024 年 7 月 20 日至 21 日 時間：18:30～20:00（如遇上惡劣天氣，活動將會被取消） 中部國際機場盆舞祭典官方網站

名古屋美食｜棊子麺 說起名古屋美食，相信大家一定有好多答案。然而，大家有沒有聽過「棊子麺」呢？「棊子麺」是名古屋必食的名物之一，由扁烏冬配上各種豐富配料和高湯製成的凍料理。炎炎夏日食一碗清涼的「棊子麺」絕對是一個消暑的絕佳選擇。彈牙的烏冬麵條加上高湯的香氣，令你食慾大增。