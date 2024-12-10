日本旅遊｜名古屋5大新年好去處 體驗初詣文化/參拜聖地/必食中部傳統新年料理

即將踏入2025年，不少港人都選擇到外地跨年，想深入日本當地文化及傳統習俗，可以跟當地人一起「初詣」，「初詣」即為新一年首次的參拜，祝願未來一年都能美好順利。而名古屋更有不少「初詣」及新年好去處，以下為大家集合多個新年必到景點，一邊以期許心態迎接新一年，一邊欣賞美景，打造回憶滿載的新年之旅，即睇詳請。
名古屋新年景點｜熱田神宮
熱田神宮位於名古屋市中心，擁有1,900多年的悠久歷史，被譽為日本最佳新年參拜聖地之一。每逢新年期間，熱田神宮亦格外熱鬧，不少參拜者前來祈求新一年平安與幸福。熱田神宮周圍被廣闊的森林包圍著，前來到訪的參拜者能一邊感受神聖的氛圍，一邊放鬆身心。熱田神宮內更有「劍之寶庫—草薙館」，陳列著日本三大神器之一的草薙劍，記得前往體驗區親身感受日本刀的大小及重量。
地址：愛知縣名古屋市熱田區神宮1-1-1
交通方法：乘坐地鐵名城線「熱田神宮傳馬町」1號出口步行7分鐘
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名古屋新年景點｜大須観音
大須觀音是位於名古屋市中心的寺廟，以「除夜之鐘」而聞名。在這座寺廟，於除夕夜將會把大鐘敲響108次，寓意消除人們心中的煩惱。佛教認為人的煩惱有108種，透過敲鐘消除煩惱，便能神清氣爽地迎接新年。平常負責敲鐘的大多數為寺廟住持，但亦有寺廟會開放予公眾參與。名古屋的大須觀音亦會在兩個星期前出售「敲鐘券」，有興趣參加的朋友可以提前留意，體驗與眾不同的日式跨年！
地址：愛知縣名古屋市中區大須2-21-47
交通方法：乘坐地鐵鶴舞線到「大須觀音」站下車，2號出口即到
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名古屋新年景點｜三輪神社
三輪神社是以締結良緣著名的神社，神社中亦充滿兔子元素，不單有來自日本神話的「因幡白兔」石像，連御守到繪馬亦有兔子的造型，非常可愛。在新年期間，參拜者亦可抽一張特別的「兔子御神籤」占ト前程，或祈求提升戀愛運！神社內還有一棵超過450年的「結緣之樹」，當地人相信只要將手放在這棵樹上，就能獲得各種好運。
地址：愛知縣名古屋市中區大須3-9-32
交通方法：乘坐地鐵名城線到「矢場町」站往4號出口步行6分鐘
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名古屋新年景點｜伊勢神宮
伊勢神宮為供奉天照大神的神社，天照大神為神道教地位最崇高的一位，所以每年都有不少當地人專程前往參拜這座神宮，祈求來年萬事大吉。前往內宮庭院，首先要穿過充滿古代風情的木製宇治橋，隨後再沿著由碎石鋪成的引道，慢慢步入聖地。神宮亦保留了日本原始古代面貌，所以亦被稱為「心靈的故鄉」。
地址：三重縣伊勢市宇治館町 1 號
交通方法：從 JR 「名古屋」站乘坐近鐵名古屋線或 JR新幹線到「伊勢市」站下車，再搭乘巴士約 15 分鐘前往「內宮前」站即到達。
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名古屋新年景點｜Sky Promenade
中部地方廣場大廈是名古屋最高的建築物，高約220米，可以360 度欣賞名古屋和市郊全景。44至46層的「Sky Promenade」更是東海地區海拔最高的戶外展望台，在這裡迎接新年的第一個日出絕對是不錯的選擇。 「Sky Promenade」於2022年11月被列入「日本夜景遺產」之一，是欣賞名古屋市夜景的絕佳地點。
地址：名古屋市中村區名驛四丁目7番1號中部地方廣場大廈44‐46樓
交通方法：乘坐 JR、近鐵、名鐵到「名古屋」站後步行1分鐘
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名古屋新年必食｜「御節」料理
「御節」料理是一款祈求帶來吉祥的節日美食，包含了「希望家人今年都能健康快樂地生活」的願望，因此與親朋好友於新年一起享用「御節」料理，亦是日本傳統之一。「御節」料理的食材根據不同的地區而有所不同，而中部地區的「御節」料理亦包含當地食材，例如有愛知縣的「雞肉壽喜燒」、靜岡縣的「燉煮武鯛魚」和岐阜縣的「燒沙丁魚」等。
雖然大多數的「御節」料理需要預約購買，但如果想品嘗這種新年限定的傳純料理，亦可到名古屋榮三越購物中心購入。