日本旅遊｜名古屋5大新年好去處 體驗初詣文化/參拜聖地/必食中部傳統新年料理

即將踏入2025年，不少港人都選擇到外地跨年，想深入日本當地文化及傳統習俗，可以跟當地人一起「初詣」，「初詣」即為新一年首次的參拜，祝願未來一年都能美好順利。而名古屋更有不少「初詣」及新年好去處，以下為大家集合多個新年必到景點，一邊以期許心態迎接新一年，一邊欣賞美景，打造回憶滿載的新年之旅，即睇詳請。

名古屋新年景點｜伊勢神宮 伊勢神宮為供奉天照大神的神社，天照大神為神道教地位最崇高的一位，所以每年都有不少當地人專程前往參拜這座神宮，祈求來年萬事大吉。前往內宮庭院，首先要穿過充滿古代風情的木製宇治橋，隨後再沿著由碎石鋪成的引道，慢慢步入聖地。神宮亦保留了日本原始古代面貌，所以亦被稱為「心靈的故鄉」。 地址：三重縣伊勢市宇治館町 1 號 交通方法：從 JR 「名古屋」站乘坐近鐵名古屋線或 JR新幹線到「伊勢市」站下車，再搭乘巴士約 15 分鐘前往「內宮前」站即到達。 網站：請按此

名古屋新年景點｜ Sky Promenade 中部地方廣場大廈是名古屋最高的建築物，高約220米，可以360 度欣賞名古屋和市郊全景。44至46層的「Sky Promenade」更是東海地區海拔最高的戶外展望台，在這裡迎接新年的第一個日出絕對是不錯的選擇。 「Sky Promenade」於2022年11月被列入「日本夜景遺產」之一，是欣賞名古屋市夜景的絕佳地點。 地址：名古屋市中村區名驛四丁目7番1號中部地方廣場大廈44‐46樓 交通方法：乘坐 JR、近鐵、名鐵到「名古屋」站後步行1分鐘 網站：請按此

名古屋新年必食｜「御節」料理 「御節」料理是一款祈求帶來吉祥的節日美食，包含了「希望家人今年都能健康快樂地生活」的願望，因此與親朋好友於新年一起享用「御節」料理，亦是日本傳統之一。「御節」料理的食材根據不同的地區而有所不同，而中部地區的「御節」料理亦包含當地食材，例如有愛知縣的「雞肉壽喜燒」、靜岡縣的「燉煮武鯛魚」和岐阜縣的「燒沙丁魚」等。 雖然大多數的「御節」料理需要預約購買，但如果想品嘗這種新年限定的傳純料理，亦可到名古屋榮三越購物中心購入。