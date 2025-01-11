計劃情人節外遊的各位，如果想度過一個特別情人節，或是想與另一半到訪尋浪漫景點，到名古屋絕對不會令你失望！名古屋今年情人節期間都推出不同特別活動，令遊客可以在溫馨景色中留下特別回憶。以下介紹名古屋6個必到冬日限定浪漫景點，讓你和另一半於冬日創造難忘浪漫時光。

絕美星空 長野縣阿智村 被稱為「日本最美星空」的長野縣阿智村，冬季空氣清澈，夜空更顯得壯觀浪漫。當中必到「天空樂園Night Tour」，全長2,500公尺，約15分鐘纜車車程，帶領遊客到海拔1,400公尺的山上享受星空之旅。山上的照明裝置會在特定時間全部關掉，令大家能在漆黑環境中，盡情享受無際璀璨的星空美景。 名古屋的Night Tour分為三個主要區域，入口區有星空主題全息投影表演，天氣不佳亦能觀賞壯麗星空。體驗區更有導遊提供星空解說，令各位感受與眾不同的觀星體驗。後方設有安靜區，讓大家能在安謐環境欣賞星空，遠離城市喧囂。 地址：長野縣下伊那郡阿智村智里338-25 交通方法：「名古屋站」乘坐JR到「中津川站」約 1 小時，再轉乘阿智☆昼神直達巴士到「ACHIBASE前」約 40 分鐘。 網站：請按此

東海最佳夜景 東山天空塔 站在180公尺高的名古屋展望台，360度俯瞰市區及群山，將壯麗景色盡收眼底，在這裡可以欣賞被譽為「日本夜景遺產」的夢幻景致。情侶們可於展望台的「上池龍忘水」及「戀人聖地」等景點許願。更可到高樓層的意大利餐廳享用情人節限定菜單，為今個冬季增添浪漫色彩。 地址：名古屋市千種區田代町字瓶杁1-8 交通方法：從東山線「東山公園站」３號出口往南面(東山動植物園正門方向)步行約15分鐘。 網站：請按此

於雲上仰望星空 柯尼卡美能達天文館滿天 NAGOYA 「名古屋柯尼卡美能達天文館 滿天NAGOYA」也是冬季必到的浪漫約會地點之一，這個天文館最特別之處，就是以日本首個配備最新技術的「DYNAVISION-LED」系統，提供全景投影影像，呈現出極具臨場感的星空影像，猶如置身星空一樣。冬季更舉行多個限定節目及表演，如果想留下難忘情驗，記得一定要預約情侶專用座位「Aurora Seat」。 地址：名古屋市西區則武新町3-1-17 永旺夢樂城名古屋則武花園3 樓 交通方法：地下鐵東山線「龜島站」下車到２號出歩行約6分鐘。 網站：請按此

萬花筒世界 三河工藝玻璃美術館 三河工藝玻璃美術館是日本熱門的打卡景點，館內展出許多別具特色的玻璃工藝品。其中最具代表性的作品是獲得健力士世界記錄認證的巨大萬花筒「Sphere」，在色彩繽紛的玻璃映照下，隨著鏡子及角度變換，萬花筒呈現如夢似幻的視覺體驗，讓人彷彿走進了另一個世界。 美術館一樓更設有各種工作坊，如製作彩繪玻璃、萬花筒和小首飾，創造出專屬大家的情侶工藝品，留下美好回憶。 地址：愛知縣西尾市富山町東郷5 交通方法：從名鐵西尾線「西尾站」乘坐名鐵巴士（經下矢田開往刈宿）到「上矢田北站」，再步行約8分鐘。 網站：請按此

異國風情 志摩地中海村 熱門旅遊景點志摩地中海村，深受日本人歡迎，於日本亦可感受到猶如身處地中海度假勝地的感覺，志摩地中海村內的景觀令人聯想希臘的米克諾斯島和西班牙的梅諾卡島，白色牆身與充滿異國風情的建築。村內設有「愛情之鐘」及「愛情之塔」等浪漫景點，不少人亦會在這裡求婚。村內亦有不少特色餐廳，一邊品嘗地中海美食，一邊欣賞英虞灣景色，惑受異國浪漫氛圍。 地址：三重縣志摩市濱島町迫子2619番地1 交通方法：從「名古屋站」乘坐近鐵到「鵜方站」約2小時，再轉乘免費接駁巴士到「志摩地中海村」約15分鐘。 網站：請按此