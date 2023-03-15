日本旅遊｜唔使飛英國！ 東京哈利波特影城公佈開幕日期！ 成人票價港幣$368 3月22起網上預訂【內附購票詳情+打卡位】

哈利波特fans請注意！Warner Bros. Studio Tour和Warner Bros. Japan正式宣佈，東京哈利波特樂園將於2023年6月16日開幕，更同時公佈票價及購票詳情，各位麻瓜準備好入學啦！

規模大過英國 神還原電影場景

倫敦哈利波特影城於2012年開幕，至今已吸引超過1600萬人到場，仍是超級難預約的景點。全球第2座哈利波特影城將於明年夏季在東京開幕，對於亞洲戲迷絕對是一大好消息！

東京哈利波特影城預計有近9萬平方公尺，與倫敦相類似。早前它們已在官方網站上載多張影城的實境圖，當中包括有多個在《哈利波特》、《怪獸與牠們的產地》電影出現過的場景。除了電影中經常出現的大廳外，還有通往魔法世界的九又四分三月台、霍格華茲列車、斜角巷，更有霍格華茲的移動樓梯打卡位！大家更可以享受互動體驗，在畫框人像前自拍，成為真正的移動人像。