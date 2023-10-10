熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-10-10 18:21:37

日本旅遊｜大分縣初秋玩樂體驗好去處 4大必食地道美食 親子旅遊景點推介

分享：
日本旅遊｜大分縣初秋玩樂體驗好去處 4大必食地道美食 親子旅遊景點推介

日本旅遊｜大分縣初秋玩樂體驗好去處 4大必食地道美食 親子旅遊景點推介

位於日本九州的大分縣向來以溫泉聞名，但除了暖笠笠的溫泉外，大分縣亦有很多好玩景點和美食，包括九州自然動物公園、津久見海豚島、鯛生金山地底博物館等，遊客既可親近大自然，又可親身體驗有趣活動，適合各位初秋去日本旅遊時到訪！

大分縣必食地道美食｜1. 日田炒麵

有著“日田B級美食”之稱的日田炒麵，瞥眼看平平無奇，其特別之處在於製作過程和麵條的香脆口感，叫人不能停口。首先用水煮熟粗麵, 然後將麵放上已經炒好的豬肉上, 在鐵板上稍為放置, 讓麵條烤至微焦的狀態, 加入特製醬油翻炒，最後加上大量芽菜等配料一起炒拌。焦脆的麵條與豐富的配料令人一試難忘，無可取代。

地址：大分縣日田市

日田炒麵

大分縣必食地道美食｜2. 日向丼

擁有豐富的海產資源之地津久見市當然不得不提海鮮類美食。如紅寶石般的極級吞拿魚鋪滿香甜的日本米飯上，再以清葱作點綴,猶如精緻的藝術品一樣。有別於一般吞拿魚刺身丼物，以醬油、砂糖、清酒、芝麻、蛋黃等混合而成的偏甜醬汁腌制吞拿魚更是別有風味。吃法除了普通拌飯吃之外，亦可以於最後剩下少量魚生和飯, 並加入熱茶變成茶漬飯享用。

地址：大分縣津久見市

日向丼

大分縣必食地道美食｜3. 香炸小蝦丼 (海岬炸小蝦天婦羅丼)

於豐前海捕獲的新鮮小蝦（Jako蝦）油炸後鋪滿白飯上面，香脆的鮮蝦與軟綿綿的白飯十分開胃。更遵從「使用當地豐前海收穫的小蝦（Jako 蝦）」「100% 小蝦天婦羅」和「接到訂單後才製作」這三大要點。而且，目前只有6間餐廳為後高田市觀光協會認證。

地址：大分縣豐後高田市

大分縣必食地道美食｜4. 吉野雞飯

是大分市南部吉野地區的地道家常菜餚。據説是獵人用作招待賓客聚會時的必備菜式。用以雞肉、牛蒡、醬油砂糖等慢煮後再與米飯混合。米飯是使用大分縣的日光米，其特徵在於耐嚼的質地，配以精心調製的醬汁成爲簡單又健康的地道美食。多以飯糰形式出現。

地址：大分縣大分市吉野地區

大分縣景點推介｜1. 九州自然動物公園African safari

九州自然動物公園是日本超大型野生動物園之一，占地約 115 萬平方米。在廣闊大自然環境中棲息了約70種野生動物。園內的野生動物區可自駕或乘坐叢林巴士Jungle Bus）觀察及餵飼料給園區內的野生動物。不論大人或小孩都會因感受到野生動物的迫力而非常興奮。另外與貓狗玩耍的 「親近動物區」及與袋鼠互動的袋鼠森林 也很受歡迎。遊客還可以與迷你馬、豚鼠和其他小動物互動。園內有各式各樣的餐廳可供遊客休息，亦提供九州自然動物公園獨家的紀念品可供選擇。

九州自然動物公園
地址：大分県宇佐市安心院町南畑 2-1755-1
交通：由 JR 別府站乘坐龜之井巴士「往 Africansafari・安心院」方向，約 50 分鐘
由宇佐別府道路速見 IC 約 8km

Ad Block

大分縣景點推介｜2. 爐灶地獄

很久以前，在灶門八幡宮的大祭中，人們有用高達攝氏 90 度的溫泉水煮飯供奉的習俗，因此被命名為「爐灶地獄」。這裡有一丁目至六丁目六種不同的地獄溫泉景觀，二丁目有爐灶以及赤鬼青鬼的雕像展示，亦有藍色及乳白色熱泥湧出的地獄溫泉。

此外，這裡還有足湯、美肌泉及飲用泉等各種設施，以及售賣溫泉蛋及特色軟雪糕的商店。在這個名為「地獄」的景點，也可以盡情放鬆享受。

爐灶地獄
地址：大分縣別府市鐵輪 621
交通：由 JR 別府站乘坐龜之井巴士(2･5･41･43 號往鐵輪海地獄前･鐵輪巴士站)約 20 分鐘
坐車由大分自動車道別府 IC 県道 11 號往鐵輪溫泉約 5 分鐘

爐灶地獄

爐灶地獄

大分縣景點推介｜3. 津久見海豚島

津久見海豚島位於大分縣近郊，有別於一般水族館，是一個可近距離接觸海豚和其他海洋生物的景點。遊客可以觀賞海豚表演、與訓練員一起餵食海豚，夏天還可以與海豚一起游泳，非常治癒。遊客可以在附近的「津久見市場」品嚐到津久見名產「日向丼」等當地美食。

津久見海豚島
地址：大分縣津久見市大字四浦 2218-10
交通：由國道 217 號線往上浦方向
JR 日豊線：日代站出發經過網代由半島方向轉左到鳩浦方向

大分縣景點推介｜4. 鯛生金山地底博物館

鯛生金山地底博物館建 1972 年關閉的一座金山坑道上，遊客可在 800米的觀光道路內漫步參觀坑道。博物館保留了礦井模型，並用機器及人形模型逼真地再現了昔日採礦過程。坑道內氣溫全年維持14度左右，無論任何時候都可以舒適地參觀，下雨的日子也非常安全。其中採金沙體驗很受歡迎，吸引眾多遊客前來。

鯛生金山地底博物館
地址：大分縣日田市中津江村合瀨 3750
交通：由 JR 九大本線日田站出發坐車約 60 分鐘

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受