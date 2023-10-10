日本旅遊｜大分縣初秋玩樂體驗好去處 4大必食地道美食 親子旅遊景點推介

位於日本九州的大分縣向來以溫泉聞名，但除了暖笠笠的溫泉外，大分縣亦有很多好玩景點和美食，包括九州自然動物公園、津久見海豚島、鯛生金山地底博物館等，遊客既可親近大自然，又可親身體驗有趣活動，適合各位初秋去日本旅遊時到訪！ 大分縣必食地道美食｜1. 日田炒麵 有著“日田B級美食”之稱的日田炒麵，瞥眼看平平無奇，其特別之處在於製作過程和麵條的香脆口感，叫人不能停口。首先用水煮熟粗麵, 然後將麵放上已經炒好的豬肉上, 在鐵板上稍為放置, 讓麵條烤至微焦的狀態, 加入特製醬油翻炒，最後加上大量芽菜等配料一起炒拌。焦脆的麵條與豐富的配料令人一試難忘，無可取代。 地址：大分縣日田市

日田炒麵

大分縣必食地道美食｜ 2. 日向丼 擁有豐富的海產資源之地津久見市當然不得不提海鮮類美食。如紅寶石般的極級吞拿魚片鋪滿香甜的日本米飯上，再以清葱作點綴,猶如精緻的藝術品一樣。有別於一般吞拿魚刺身丼物，以醬油、砂糖、清酒、芝麻、蛋黃等混合而成的偏甜醬汁腌制吞拿魚更是別有風味。吃法除了普通拌飯吃之外，亦可以於最後剩下少量魚生和飯, 並加入熱茶變成茶漬飯享用。 地址：大分縣津久見市

日向丼

大分縣必食地道美食｜ 3. 香炸小蝦丼 (海岬炸小蝦 天婦羅 丼) 於豐前海捕獲的新鮮小蝦（Jako蝦）油炸後鋪滿白飯上面，香脆的鮮蝦與軟綿綿的白飯十分開胃。更遵從「使用當地豐前海收穫的小蝦（Jako 蝦）」「100% 小蝦天婦羅」和「接到訂單後才製作」這三大要點。而且，目前只有6間餐廳為豐後高田市觀光協會認證。 地址：大分縣豐後高田市 大分縣必食地道美食｜ 4. 吉野雞飯 是大分市南部吉野地區的地道家常菜餚。據説是獵人用作招待賓客聚會時的必備菜式。用以雞肉、牛蒡、醬油砂糖等慢煮後再與米飯混合。米飯是使用大分縣的日光米，其特徵在於耐嚼的質地，配以精心調製的醬汁成爲簡單又健康的地道美食。多以飯糰形式出現。 地址：大分縣大分市吉野地區

大分縣景點推介｜1. 九州自然動物公園African safari 九州自然動物公園是日本超大型野生動物園之一，占地約 115 萬平方米。在廣闊大自然環境中棲息了約70種野生動物。園內的「野生動物區」可自駕或乘坐「叢林巴士」（Jungle Bus）觀察及餵飼料給園區內的野生動物。不論大人或小孩都會因感受到野生動物的迫力而非常興奮。另外與貓狗玩耍的 「親近動物區」及與袋鼠互動的「袋鼠森林」 也很受歡迎。遊客還可以與迷你馬、豚鼠和其他小動物互動。園內有各式各樣的餐廳可供遊客休息，亦提供九州自然動物公園獨家的紀念品可供選擇。 九州自然動物公園

地址：大分県宇佐市安心院町南畑 2-1755-1

交通：由 JR 別府站乘坐龜之井巴士「往 Africansafari・安心院」方向，約 50 分鐘

由宇佐別府道路速見 IC 約 8km

大分縣景點推介｜ 2. 爐灶地獄 很久以前，在灶門八幡宮的大祭中，人們有用高達攝氏 90 度的溫泉水煮飯供奉的習俗，因此被命名為「爐灶地獄」。這裡有一丁目至六丁目六種不同的地獄溫泉景觀，二丁目有爐灶以及赤鬼青鬼的雕像展示，亦有藍色及乳白色熱泥湧出的地獄溫泉。 此外，這裡還有足湯、美肌泉及飲用泉等各種設施，以及售賣溫泉蛋及特色軟雪糕的商店。在這個名為「地獄」的景點，也可以盡情放鬆享受。 爐灶地獄

地址：大分縣別府市鐵輪 621

交通：由 JR 別府站乘坐龜之井巴士(2･5･41･43 號往鐵輪海地獄前･鐵輪巴士站)約 20 分鐘

坐車由大分自動車道別府 IC 県道 11 號往鐵輪溫泉約 5 分鐘

爐灶地獄