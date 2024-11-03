大灣區航空於上月27日正式開辦日本鳥取縣米子市的定期航班，逢周二、四及日提供每周三班往返航班。《am730》記者親身試搭首航，同時為大家介紹鳥取縣西部的景點。 圖文：Rosina 鳴謝：大灣區航空、鳥取縣 周日首航當日於早上11時45分於香港國際機場起飛，航班於當地時間下午4時20分抵達米子鬼太郎機場，大灣區航空行政總裁吳秀蘭亦隨團抵達米子，出席當地政府的慶祝儀式。

米子 ｜ 大山 鳥取縣擁有豐富的天然資源，除了著名的鳥取砂丘，還有許多值得探索的景點。米子市是鳥取西部的主要城市，擁有優美的自然景觀。最著名有被稱為「迷你富士山」的大山，這座日本名山排名第三，從米子市方向看過去，外形酷似富士山。夏天是西日本的登山熱點，秋天則是賞楓的絕佳地點，紅葉漫山美不勝收。大山亦是傳說神明聚居的地方，沿著步道往上行，走過由自然石堆砌的700公尺日本最長參道，就可以見到日本重要文化財產的大神山神社奧宮。 地址：鳥取縣西伯郡大山町大山

境港 ｜ 水木茂大道 + 水木茂紀念館 從米子市或機場出發到境港市亦非常方便，知名漫畫《鬼太郎》的作者水木茂故鄉位於境港，當地為了紀念這位漫畫大師，將境港站到本町商店街約長800米的街道命名為水木茂大道，路上排列177座由水木茂先生創作的各款妖怪青銅像，街上更隨處可見妖怪主題設施及商店。來到這裡不可錯過到訪水木茂紀念館，館內除了介紹水木茂先生的作品外，更展出珍貴原畫！ 水木茂紀念館 地址：鳥取縣境港市本町5番地 營業時間：9:30-17:00(最後入館為30分鐘前)

境港 ｜ 境港水產直賣中心 位於日本海沿岸的境港，水產相當豐富，作為日本排列第4的重要漁業基地，紅楚蟹漁獲量更達日本總量六成！如果想食新鮮便宜的海鮮，絕對要來到境港水產直賣中心。市場內專賣各種海鮮，可以即時買即時歎，價格都相當優惠，於松葉蟹季節更可以買到平價蟹。中心一邊更設食堂可供用饍，使用當地新鮮捕撈的海鮮，提供各式各樣海鮮丼。這裡更有各類海鮮製品及土產，最適合帶回香港做手信。 地址：鳥取縣境港市昭和町9-5 營業時間：8:00-16:00(周二休息)