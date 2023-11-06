日本旅遊｜大阪梅田GRAND FRONT OSAKA 10周年推聖誕慶祝活動 12米巨型旋轉木馬聖誕樹/梅北廣場聖誕燈飾

一年一度的聖誕節就快來臨了！相信許多家庭趁節日長假期都會選擇出國遊玩，而日本必定是首選之一。大阪GRAND FRONT OSAKA的「GRAND WISH CHRISTMAS 2023～Joyful Winter〜」為大家帶來夢幻的旋轉木馬聖誕佈置和燈光投影。大阪梅田雙子塔則掛上星光閃閃的「Cosmic Feather ～祈願之翼～」大吊飾。再加上大阪梅田的「UMEDA MEETS HEART 2023」以「相約UMEDA，心心相連」為主題的一連串活動和其他大阪地標的聖誕擺設，對打卡有興趣的朋友不容錯過！

GRAND FRONT OSAKA將於2023年11月9日至12月25日舉辦「GRAND WISH CHRISTMAS 2023～Joyful Winter〜」，於北館1樓設置了一個12米高的巨型夢幻旋轉木馬聖誕樹「Joyful-Go-Round Tree」，加上色彩繽紛的燈光投影，讓人目不暇給。以360度「旋轉木馬」為設計主題。除了這打卡位置外，周圍也佈置得美輪美奐。開放式的裝置讓大家可以隨意近距離欣賞聖誕樹，或與其他聖誕佈置盡情拍照，甚至走上更高樓層以不同角度欣賞聖誕樹。

另外，「Joyful-Go-Round Tree」定時會為大家呈獻充滿節日氣氛的燈光投影。透過夢幻般的燈光效果和富聖誕氣氛的音樂，與中間的旋轉木馬互相輝映，帶來一幕幕精彩的感官享受。

除此之外，JR大阪站梅北廣場沿路掛滿了燈飾，「Champagne Gold Illumination」點亮了掛在樹上約23萬個LED燈，讓香檳色的光芒散落在街道上，帶來浪漫的冬日氣氛。

GRAND WISH CHRISTMAS 2023 ～ Joyful Winter 〜

日期：2023年11月9日（四）至12月25日（一）

燈光投影時間：

下午4時至凌晨12時（平日）

下午3時至凌晨12時 （週末及公衆假期）

地點：GRAND FRONT OSAKA 北館 1 F

Champagne Gold Illumination

日期：2023年11月9日（四）至2024年2月29日（四）

時間： 下午5時至凌晨12時

地點：JR大阪站梅北廣場附近