日本旅遊｜大阪梅田GRAND FRONT OSAKA 10周年推聖誕慶祝活動 12米巨型旋轉木馬聖誕樹/梅北廣場聖誕燈飾

一年一度的聖誕節就快來臨了！相信許多家庭趁節日長假期都會選擇出國遊玩，而日本必定是首選之一。大阪GRAND FRONT OSAKA的「GRAND WISH CHRISTMAS 2023～Joyful Winter〜」為大家帶來夢幻的旋轉木馬聖誕佈置和燈光投影。大阪梅田雙子塔則掛上星光閃閃的「Cosmic Feather ～祈願之翼～」大吊飾。再加上大阪梅田的「UMEDA MEETS HEART 2023」以「相約UMEDA，心心相連」為主題的一連串活動和其他大阪地標的聖誕擺設，對打卡有興趣的朋友不容錯過！
GRAND FRONT OSAKA將於2023年11月9日至12月25日舉辦「GRAND WISH CHRISTMAS 2023～Joyful Winter〜」，於北館1樓設置了一個12米高的巨型夢幻旋轉木馬聖誕樹「Joyful-Go-Round Tree」，加上色彩繽紛的燈光投影，讓人目不暇給。以360度「旋轉木馬」為設計主題。除了這打卡位置外，周圍也佈置得美輪美奐。開放式的裝置讓大家可以隨意近距離欣賞聖誕樹，或與其他聖誕佈置盡情拍照，甚至走上更高樓層以不同角度欣賞聖誕樹。
另外，「Joyful-Go-Round Tree」定時會為大家呈獻充滿節日氣氛的燈光投影。透過夢幻般的燈光效果和富聖誕氣氛的音樂，與中間的旋轉木馬互相輝映，帶來一幕幕精彩的感官享受。
除此之外，JR大阪站梅北廣場沿路掛滿了燈飾，「Champagne Gold Illumination」點亮了掛在樹上約23萬個LED燈，讓香檳色的光芒散落在街道上，帶來浪漫的冬日氣氛。
GRAND WISH CHRISTMAS 2023～Joyful Winter〜
日期：2023年11月9日（四）至12月25日（一）
燈光投影時間：
下午4時至凌晨12時（平日）
下午3時至凌晨12時 （週末及公衆假期）
地點：GRAND FRONT OSAKA 北館 1 F
Champagne Gold Illumination
日期：2023年11月9日（四）至2024年2月29日（四）
時間： 下午5時至凌晨12時
地點：JR大阪站梅北廣場附近
另外，大阪梅田雙子塔於 11 月 22 日至 12 月 25 日在北座1樓南北中央大廳佈置了「Cosmic Feather～祈願之翼～」。創作理念是盼願人們聖誕夜的願望如羽毛般升空，匯聚成翅膀並成為夜空中的希望之光，照亮綺麗的星空。是次佈置與大阪梅田舉辦的 「UMEDA MEETS HEART 2023」活動旨在為營造聖誕節日氣氛，振興整個梅田地區。「UMEDA MEETS HEART 2023」將以「相約UMEDA，心心相連」為主題舉辦多個老少咸宜的活動。 例如：「HEART MARCHE 」音樂會、溫暖人心的「HEART COLLECT 」、有獎活動「HEART RALLY」等，讓大家充分享受在冬季漫步大阪梅田的樂趣。
「UMEDA MEETS HEART 2023」今年主題是「相約UMEDA，心心相連（UMEDAで会える。ハートをつなぐ。）」。活動將首次以「HEART MARCHE」為主題的市集活動，帶來聖誕音樂會的核心表演，透過音樂與美食將群眾凝聚起來。到場者還可参與「HEART COLLECT 」收集溫暖人心的信息、「HEART SPOT」在街道上佈置心形裝飾和燈飾及「HEART RALLY」集郵有獎活動，於梅田度過一個難忘的聖誕。
Cosmic Feather ～祈願之翼～
日期：11 月 22 日（三）至 12 月 25 日（一）
時間：早上10時至凌晨12時
※首日下午4時開始
※最後一天晚上9時結束
地點：大阪梅田雙子塔北座1樓南北中央大廳
UMEDA MEETS HEART 2023
日期：2023年12月1日(五)至12月25日(一)
HEART MARCHE：12月8-10日 及 15- 17日
地點：梅田地區一帶
在聖誕節這普天同慶的重大節日，每個商場為吸引人潮都使出渾身解數，添置了五光十色的聖誕擺設。其中包括：阪急三番街「SANTA'S TOY FACTORY」、ＨＥＰ ＦＩＶＥ「PARTY！」、ＮＵ茶屋町「Warming Tree」、HERBIS PLAZA / PLAZA ENT「HERBIS WINTER」及 阪急西宮Gardens「GARDENS CELEBRATION」。若年尾計劃前往大阪的話，不妨將這些購物商場加入行程表吧！