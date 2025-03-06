日本旅遊｜大阪環球影城USJ門票5月加價 推出門票取消保險

赴日旅客注意！大阪環球影城(USJ)將於2023年5月起調整門票價格，同時更推出全新「門票取消保險」計劃，如果因為事故而無法入場，有機會獲得全額賠償，為旅客提供更靈活的購票選擇。

大阪環球影城一向根據淡旺季及入園人數，實施浮動票價制度。有指5月起大阪環球影城票價將向上調整。記者於官網實測，5月黃金週假期期間，官網顯示成人一日門票價格將從原本的10,900日圓起調整至11,900日圓起，兒童票價也將相應調漲。而其他日子的一日門票則維持最低8,600日圓。

門票取消保險

官方早前宣布，為方便旅客規劃行程，環球影城推出「門票取消保險」服務。即日起，旅客經官網購買門票後，可選擇加購此保險，保險分為「標準方案」(Standard Plan)和「高級方案」(Premium Plan)若因故無法入園，可在指定期限內申請取消並獲得全額退款。

「標準方案」為530日圓，適用於購票者本人，保障範圍包括因感染指定傳染病、住院、門診治療或身故等情況而無法入園，可獲全額補償；而「高級方案」收費則為1,650日圓，涵蓋購票者本人及同行者，除「標準方案」的保障範圍外，還包括因突發出差或需照顧家人而無法入園的情況，同樣可獲全額補償。環球影城指，此項服務旨在為旅客提供更多保障，避免因突發狀況而蒙受損失。