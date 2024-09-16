日本旅遊｜宇都宮必去餃子一條街！ 必影餃子打卡位+必食人氣名店 66年老店VS年輕人最愛

栃木縣宇都宮市向來都被稱為餃子之都，不少日本當地人都會親自朝聖，品嚐聞名全國的餃子。今次記者親自到訪近期超人氣的「餃子一條街」，除了有多個餃子打卡位外，更品嚐了多間必食人氣名店。餃子控一定要mark低跟住覓食！ 圖文：Kristy 鳴謝：日本貿易振興機構（香港）、栃木縣政府香港事務所

東京絕對是多數香港人去日本的首選地區之一，而宇都宮市北關東三縣中最大的城市。與東京距離相近，乘搭新幹線只需50多分鐘即可到達，因此吸引到不少想發掘關東新景點的旅客前往。 宇都宮的餃子聖地印象深入民心，經常與靜岡縣濱松市角逐餃子消費量日本第一。其餃子以大量蔬菜為特色，包有碎豬肉、韭菜、大白菜、椰菜等，因此味道比較清爽。擺盤亦是長方形，而非濱松餃子的圓盤型；沾醬會在醋中加入辣油提味。一踏出車站就可以見到知名的「餃子像」，以宇都宮獨有的大谷石製成。

餃子像

市內共有300多家餃子餐廳，其中最集中的地方就是「餃子道り」，整條街都是餃子店，撲鼻而來的都是餃子的香氣。 餃子一條街除了可以一次過品嚐到多間餐廳外，街上的打卡位更是吸引了不少人專程朝聖。首先是門口的大型「GYOZA」擺設，即是日文拼音餃子的意思。由當地小學生設計，像真度十足的餃子上更有小彩蛋，旁邊附上餃子醬汁，認真有心思！ 日本的行人道路以綠色作為記認，而餃子通為配合主題，連道路顏色都變成煎餃的棕色。街燈、渠蓋、巴士站牌到處都有餃子的蹤影，大家在排隊或尋找食店的時候，不妨尋找一下「彩蛋」！ 即睇全部打卡位

「来らっせ」本店 一次過食 5 家名店 如果想一次過吃到不同名店，可以來到「来らっせ」。距離車站大概12分鐘步程，位於Donki的B1層。記者於平日到訪仍然大排長龍，當中不少都是本地人以及上班族。 餐廳格局類似香港的food court，分為「日更わり」店舖及「常設店舖」：「日更わり」店舖每天會販售不同店家餃子，因此每天的餐單都不一樣；而「常設店舖」只有販售五間人氣餃子，包括「宇都宮みんみん」、「めんめん」、「香蘭」、「龍門」、「さつき」。

今次就選擇了老字號「宇都宮みんみん」及近年非常受年輕人歡迎「龍門」兩間店舖：前者於1958年創業，煎餃皮薄餡多，味精非常清爽且不油膩，難怪開業多年都深受當地人喜愛。而近期大熱的「龍門」，餃子外皮顏色較深，口感亦較為香脆。此外內餡的肉碎較多，味道較為濃郁，比較適合港人口味。 除了最基本的煎餃外，大家亦可以按照個人口味點選不同類型的餃子，例如炸餃子、水餃子，芝士、蝦、蔥、四川風任君選擇。

吃完餃子後，大家可以到旁邊的周邊商店，售賣不同店舖的急凍餃子。亦有各種餃子相關的商品，例如餃子袋、迷你餃子渠蓋、餃子磁石、餃子扭蛋等等，買來當手信就最適合不過！雖然旅客不能將急凍餃子帶回香港，但可選擇餃子醬料，在香港都可以品嚐到宇都宮風味。