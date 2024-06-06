日本旅遊｜富士山附近住宿+酒店推薦 6月Rakuten Travel獨家折扣 最平低至5折！

踏入夏季，亦是日本富士山開山的季節！不少行山愛好者及攝影師都會趁機朝聖，更希望能夠攻頂。以下為大家介紹5間富士山附近住宿及酒店，Rakuten Travel更推出6月獨家折扣，預訂酒店最平低至5折！

富士山中湖 Rakuten Stay Villa 的設計注重細節，營造出奢華而優緻的氛圍。住客可在舒適的室內空間中放鬆身心，也可以在室外露台上欣賞到富士山的景色，在寧靜的大自然中療癒身心。

位於靜岡縣富士賽道酒店為凱悦集團在日本首家的臻選酒店。酒店周圍環繞著豐富的自然風光，住客可以盡情欣賞壯麗的富士山美景，遠離城市的喧囂，享受寧靜的片刻。

位於山梨縣的河口湖豪華露營別墅 Hanz 提供獨特的住宿體驗，與旅伴創造難忘的回憶。酒店還提供豪華露營體驗，讓住客打開感官，沉浸在大自然的懷抱中，享受森林中的清新空氣，感受身心與大自然連結。

座落於山梨縣的河口湖溫泉大池酒店坐擁富士山美景。酒店設有兒童房，以及可供私人租用的露天浴池，適合一家大小親子旅遊，為家庭旅客提供溫馨的住宿選擇。

御殿場駒門富士之心湯林布蘭風格酒店座落於寧靜的靜岡縣，住客可在富士山地下水所打造的公共浴池「富士之心湯」放鬆身心，感受富士山的神奇力量，盡情享受療癒的時光。

Rakuten Travel推出六月限定SUPER SALE，驚喜呈獻95折至5折的酒店即減優惠，並連同兩項快閃限時即搶優惠券，雙重優惠可同時使用。

快閃優惠第一彈：由 2024 年 6 月 4 日起至 6 月 20 日預訂酒店，即可獲得低至 8 折的優惠券，每位使用者限使用一張，最高折扣額可達 20,000 日圓！活動優惠只適用於由2024年6月4日起至12月31日期間入住

快閃優惠第二彈：於2024年6月12日12:00至12:59預訂酒店，即可獲得低至 5 折的優惠券！最高折扣額可達 50,000 日圓！活動優惠只適用於由2024年6月12日起至12月31日期間入住。

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