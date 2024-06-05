日本旅遊｜文青必去潮流聖地！ 東京全新「MIKAN下北」商店街3大看點 古著市集/室內夜市

鄰近澀谷的「下北澤」，向以地下劇場、Live house與古着店聞名，一向是東京著名的文青勝地。近年因小田急線鐵路改建，打造出長達約1.7公里的全新商圈「下北線路街」，令這文青小區變得更見熱鬧。像2022年開幕的橋底商店街「MIKAN下北」，位於京王井の頭線下北澤駅的高架橋下，樓高兩層合共有30間特式小店進駐，晚上更會搖身一變成室內夜市，真正日夜都繽紛！ 文、圖：戴保倫

下北澤好去處｜漫畫主題蔦屋 「MIKAN下北」商店街位於京王井の頭線下北澤駅一段的橋底， 分為A、B、C、D、E合共5個區街，一共有30間特色商店進駐，包括首度進駐下北澤的「TSUTAYA BOOKSTORE 」，被譽為「世界最美書店」的蔦屋書店 ，每家分店都各有特色，堪稱日版誠品書店。新店主打漫畫及次文化類書籍，漫畫區網羅最當時得令的話題動漫，大屏幕全天候播放人氣動畫片段。 還有偌大的偶像寫真、興趣、電影評論等專區，一點也不沉悶。並附設「SHARE LOUNGE」，提供舒適的休息室與共享辦公室。

下北澤好去處｜格仔舖市集 下北澤著名室內市集「東洋百貨店」的別館。舊店將車房改建成室內市集，新店則將傳統格仔舖變成市集，集合20多家文創品牌，由古著二手衫、軍服、民族服飾、懷舊雜貨，到原創飾品共冶一爐，琳瑯滿目、包羅萬有 ，雜亂得來卻又充滿個性，而且價格相當親民，正是下北澤風格！

下北澤好去處｜室內夜市 除了文青商店，還有大量特色餐飲，其中A街一段長通道，特別集合10多家異國料理，晚上搖身一變成室內夜市，由日式居酒屋、大眾酒場，到韓國烤肉店、泰國路邊攤、台式夜市熱炒俱備，吸引東京工作的外國人聚集，晚晚熱鬧如過年，體現下北澤的多元文化！