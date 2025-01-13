不少港人熱愛日本料理，其實日本尚有不少地方美食等著各位發掘！日本東北部除了有美麗的自然風光外，還蘊藏著充滿特色的飲食文化。即睇以下6款東北部特色地道美食，了解更多日本東北的飲食文化。

青森縣｜大間吞拿魚 青森縣的大間町以「大間吞拿魚」聞名，這種吞拿魚體型龐大，且其肉質肥美及細膩口感，深受當地人喜愛。大間吞拿魚除了是當地美食象徵，更體現了大間漁民的捕撈智慧及技巧，當地人以「一本釣」的傳統釣漁技藝，僅使用一支釣竿捕獲吞拿魚，保持魚的鮮度及品質。大間吞拿魚主要於秋冬季期間捕獲，這個時期的吞拿魚體內儲存大量脂肪，因此特別肥美可口，製成刺身或壽司都讓人一試難忘。 萬勿錯過每年9月至10月，逢周日於大間港舉辦的「大間吞拿魚祭」(日曜日はマグロだDAY)，活動期間有吞拿魚解體表演，吸引大量遊客前來參觀及品嚐大間吞拿魚。

秋田縣｜石燒鍋 石燒鍋是秋田縣男鹿半島的特色地方美食，過去漁民為了以最短時間烹煮剛捕獲的海鮮，而發明石燒鍋料理。石燒鍋將石頭於炭火上加熱，再把高溫的石頭放入木桶中，利用石頭的溫度迅速且均勻地煮熟海鮮。石燒鍋除了帶來視覺享受外，這種料理手法更保留食材原始鮮味。不妨到訪秋田縣品嘗石燒鍋料理，感受獨特美食體驗。

岩手縣｜盛岡炸醬麵 盛岡炸醬麵曾被農林水產省選為「地方人氣鄉土料理」之一，以其豐富的層次感和獨特風味著稱，不但擁有超過60年歷史，更與盛岡冷麵和碗子蕎麥麵並列為「盛岡三大麵」。盛岡炸醬麵的麵條與烏冬相似，當地人會加入肉味噌、青瓜、蔥等調料攪拌後食用，亦可加入生雞蛋或醋，按個人口味變化。每年4月14日更是「盛岡炸醬麵日」，當日各個店鋪將提供一日限定的特別炸醬麵，讓各位充分感受盛岡炸醬麵的魅力。

宮城縣｜腹子飯 腹子飯為宮城縣南部地區的代表料理之一，這道料理以三文魚及三文魚籽為主要食材，先將三文魚切片，然後用醬油、酒和味醂醃漬，再放在米飯上一同炊煮，最後大量三文魚籽均勻地撒在米飯上。腹子飯米飯吸收三文魚的鮮美，味道醇厚，香氣四溢。腹子飯相傳起源於過去漁獲豐收時，漁夫會以此款待客人，戰國時代的武將伊達政宗在前往當地視察時也曾品嘗過腹子飯。時至今日，亦吸引不少人慕名品嚐此一宮城縣引以為傲的料理。

福島縣｜會津「輪箱飯」 「輪箱飯」源自福島縣的傳統工藝品「輪箱」。這道鄉土料理將會津米和各種食材，放入由杉木或檜木製成的圓筒型容器中蒸煮而成，讓食材的香氣和鮮味滲入米飯，結合木材的獨特香氣，呈現出豐富的層次風味。根據不同地域，所用的木材種類、米飯和食材也各不相同。如果有機會，不妨到當地一試這獨特的「輪箱飯」。

山形縣｜寒鱈湯 寒鱈湯是山形縣庄內地區冬季的必食料理之一。每到寒冷季節，當地居民便會享用這道料理來禦寒。寒鱈湯主要以鱈魚的魚頭、魚肉和魚白子為食材，再加入蔥、生薑和味噌等調味，味道濃郁，層次豐富。「寒鱈」指的是在冬季捕獲的鱈魚，這時期的鱈魚肉質緊實，營養豐富，令人回味無窮。每年1月，庄內地區的酒田市和鶴岡市還會舉辦「日本海寒鱈祭」，活動中將會品嚐到新鮮捕撈的鱈魚製成的寒鱈湯。