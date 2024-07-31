日本旅遊｜日本東北「星空」之旅行程推薦 5日4夜玩盡岩手+青森

不少人到日本除了吃喝玩樂外，亦會去不同地區欣賞自然美景。其中，東北地區擁有多個壯麗的自然景點，更是觀賞美麗星空的理想地點之一。以下為大家整理東北地區5日4夜行程，包括田澤湖、天空之鏡「蔦沼」，以及多間溫泉酒店。用JR EAST PASS即可以玩盡東北，即睇詳情！

日本東北「星空」之旅行程路線參考 第一天︰東京>岩手山PANORAMA大露營場 第二天︰田澤湖>辰子像>雫石王子酒店 第三天︰蔦沼>酸湯溫泉旅館 第四天︰Hoshitomorino Romain Topia（星と森のロマントピア） 第五天︰AOMORI旬味館>東京

日本東北景點｜岩手山 PANORAMA 大露營場 可以一覽岩手山絕景的露營場為行程的第一站，走進大自然的深處，遠離煩囂喧鬧的市區，洗滌身心的疲累。岩手山海拔高達2038米，從側面看來好像，因為跟富士山十分相似，所以更比稱為「岩手富士」。因為沒有受到光污染影響，所以到了晚上就可以看到迷人的星空，讓身心都靜了下來。非常推薦走進透明觀星圓拱屋內，不用受到寒風吹襲也可以仰望閃爍星光。而且營地設施齊全，配備獨立洗手間及冷熱水淋浴等設備，提供一個最舒適的露營體驗。 地址：岩手縣瀧澤市鵜飼臨安 102 交通：從 JR 東京站乘坐東北陸新幹線隼號(はやぶさ)號到盛岡站約 2 小時 10 分鐘，再轉乘免費接駁巴士到岩手山 PANORAMA 大露營場下車約 30 分鐘。或在盛岡站乘坐田澤湖線到小岩井站下車，再轉乘的士約 15 分鐘。 免費接駁巴士僅於星期六日或公眾假期提供服務

日本東北景點｜田澤湖 「田澤湖」水深約 423.4 米，是日本最深的湖，因其美麗的藍色湖泊而聞名。湖的四周被大樹和連綿山脈所包圍，更是日本風景名勝百選之一。景色會因不同季節而轉變，不妨到此一覽美得令人屏息的風景。 地址：秋田県仙北市田澤湖田澤

日本東北景點｜辰子像傳說 除了美麗的湖泊外，有著淒美傳說的金色辰子 雕像也是必到景點之一。相傳在古時有一名叫 「辰子」的美女，每天向神靈祈禱，希望能永遠保持自己的美貌，神靈指引少女飲用泉水， 不知不覺間轉化成龍的姿態，最後化成田澤湖 中的湖神，之後坊間也依此傳說在湖畔竪立了辰子像。 交通：從JR盛岡站乘坐秋田新幹線「こまち」號到田澤站約 35 分鐘，再轉 乘田澤湖巴士約 30 分鐘在潟尻站下車。 地址：秋田県仙北市田澤湖田澤

日本東北景點｜雫石王子酒店 到訪過田澤湖及辰子像後，出發到可以觀看美麗星空的雫石王子酒店。位於岩手縣的雫石町不但擁有多個絕色美景，更是東北著名的觀星地點之一，只要抬頭一望就可以看見滿天星空。在雫石王子酒店中可以乘坐銀河纜車登上海拔 730 米的山腰，欣賞璀璨的星空裡散發的光輝。會場更有躺椅租借服務，讓您可以舒服地觀看星空。即使天氣不似預期，也可以在 300 吋的螢幕中欣賞真實在雫石拍攝的星空。 交通：從辰子像附近的潟尻站乘坐巴士到田澤湖站約 31 分鐘，轉乘田澤湖線到雫石站約 20 分鐘，再轉乘酒店接駁巴士或的士約 20 分鐘。 地址：岩手県岩手郡雫石町高倉温泉

日本東北景點｜蔦沼 被認為人生必去的日本秘景「蔦沼」，位於青森縣的十和田市。湖邊四周生長了茂密的櫸木樹林，並有著清澈如鏡的湖水，更被稱為東北的「天空之鏡」。無論是夏天的綠草如茵，還是秋天的楓林盡染，其優美的景色每年都吸引不少旅客前來到訪。 交通：從雫石站乘坐田澤湖線到盛岡站約 20 分鐘，轉乘東北新幹線「隼」號約1小時到新青森站，再轉乘十和田巴士線約1小時30分鐘到仙人橋站下車，步行到蔦沼約 30 分鐘。 地址：青森縣十和田市奥瀬蔦野湯

日本東北景點｜酸湯溫泉旅館 是一間距離「蔦沼」不遠的地方的溫泉旅館，擁有 300 多年歷史。旅館以極具硫磺氣味的強酸性溫泉及其強大的治療功效而廣為人知。當中的「千人浴池」更是日本罕見的男女混浴溫泉，如果不敢浸「混浴」的話，旅館也安排女性專用時間，讓不習慣浸「混浴」的女性也能安心使用。 交通：從蔦沼附近的蔦溫泉站乘坐十和田北線約37分鐘到酸湯溫泉站下車。 地址：青森県青森市荒川南荒川山国有林酸湯沢50

日本東北景點｜ Hoshitomorino Romain Topia 行程的第四天來到位於青森不遠的地方，一個被津輕森林所包圍，使人心曠神怡的星空渡假村。設施設備整全，不但可以浸溫泉，而且更擁有縣內唯一向公眾開放參觀的天文館，館內具備縣內最大直徑 40 公分的天文望遠鏡，讓您輕鬆探索宇宙的奧秘。 除了觀賞星星之外，更可以在酒店度過休閒的一天，酒店最吸引的地方是擁有一個露天大浴場，欣賞著有「津輕富士」之稱岩木山，在這裡彷彿被大自然環抱著一樣，喜歡浸溫泉的人，絕對值得到此一遊。酒店更提供多種不同的鄉土料理，活用當地最新鮮當造的食材，讓您品嚐與別不同的滋味。 交通：從酸湯溫泉旅館站乘坐十和田北線巴士約 1 小時到新青森站，轉乘奧羽本線約40分鐘到弘前站，轉乘西目屋村役場線巴士約 30 分鐘到相馬廳舍站，再轉乘接駁巴士約5分鐘。 地址：青森縣弘前市水木在家未櫻井 113-2

日本東北景點｜ AOMORI 旬味館 來到旅程的最後一天返往東京，當然不少得購買當地的手信給家人或朋友。位於新青森縣站的手信店「あおもり旬味館」就最適合不過，館內有多間店舖，主要販賣各種青森縣的食材及特產，難得來到東北地區，不妨購買只有當地才有的特產吧！ 交通：從相馬廳舍站乘坐西目屋村役場線巴士約 30 分鐘到弘前站，轉乘奧羽本線約40分鐘到新青森站。 地址：青森縣大字石江字高間140-2