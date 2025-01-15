日本旅遊｜日本賞花熱點及住宿攻略 Rakuten Travel酒店8折限定優惠

不少人熱愛到日本賞櫻，其實除了賞櫻外，日本各地都有不同特色花卉景點，如東京的梅花祭、南伊豆油菜花及兵庫紫藤瀑布等都值得去打卡。以下為各位整理2月至6月日本各地的賞花熱點！另外，酒店預訂平台Rakuten Travel推出花季限定住宿優惠，賞花同時入住精選人氣酒店，讓各位可以打造完美的賞花旅程！

Rakuten Travel 春季限定「 Sakura Sale 」 1月15日上午9時及2月 20日上午9時，限定住宿優惠將分兩回派發日期，包括有最高8折住宿折扣優惠券，領取後，完成已確認的住宿訂單後，即可享受折扣優惠。 立即搶優惠：請按此 2 月梅花｜東京都湯島天滿宮 歷史悠久的湯島天滿宮是東京香火最旺盛的神社之一，每年2月，文京區都會舉辦梅花祭，除了可以觀賞栽種在神社內約300株梅花外，更可以體驗日本傳統文化，活動期間更有太鼓、三味線琴演奏等活動。湯島天滿宮的梅花以白梅為主，賞花期時，白梅將漫天飛舞，景色十分迷人。 酒店推薦：兩國休雷蓋特酒店 鄰近有著名的相撲場和文化景點，為旅客提供獨特的住宿體驗。酒店房型多樣，從標準客房到豪華套房應有盡有。以友好服務和本地旅遊建議而聞名，為旅客帶來愉快的住宿時光。 使用Rakuten Travel 「Sakura Sale」預訂更最高可享9折加8折優惠。 立即預約：請按此

3 月櫻花及油菜花｜南伊豆青野川河岸 + 靜岡熱海溫泉 南伊豆的青野川河岸每年2月至3月都會舉辦「南櫻與油菜花祭」，青野川河岸兩旁種滿了櫻花樹，形成一條長達4.2公里的粉紅隧道，樹下則重滿金黃色的油菜花田，兩者交相輝映，構成一幅夢幻美景。 而伊豆半島的熱海溫泉一向是人氣溫泉勝地，更連續兩年被Rakuten Travel評為十大最受歡迎的溫泉度假村之一，2024年成為Rakuten Travel訂單最多的溫泉住宿地區。 酒店推薦：伊豆碧月海濱山莊度假村 提供日本最著名的天然溫泉，度假村裡的溫泉富含多種對身體有益的礦物質，讓旅客釋放壓力，放鬆筋骨。在如詩如畫的伊豆自然景致中，將體驗到身心的雙重療癒，為旅客創造一個放鬆愜意的假期。 使用Rakuten Travel 「Sakura Sale」預訂更最高可享8折加8折優惠。 立即預約：請按此

4 月紫藤花｜兵庫縣白毫寺 兵庫縣的白毫寺以其壯觀的紫藤花瀑布著名，成為人氣著名賞花熱點。寺內的九尺藤花架全長達120米，垂下的花穗比人還高，置身其中猶如走入仙境一樣。入夜後的白毫寺更會舉辦亮燈活動，燈光映照下的紫藤花彷若飄動的極光，成為春季不容錯過的夢幻打卡景點。 酒店推薦：有馬溫泉高山莊華野 有馬溫泉高山莊華野依山而建，從客房可俯瞰整個有馬溫泉街，景色一覽無遺。酒店提供兩種特色溫泉體驗，分別有金泉和銀泉。金泉泉水溫熱且濃郁，具有滋潤肌膚和消除疲勞的功效；銀泉則清爽柔滑，有助釋放壓力。 使用Rakuten Travel 「Sakura Sale」預訂更最高可享8折加8折優惠。 立即預約：請按此

4 月粉蝶花｜福岡縣海之中道海濱公園 位於福岡縣的海之中道海濱公園是日本國內最大的海濱公園之一。每年5月「花之丘」上，有約200萬朵粉蝶花同時盛開，形成一片壯麗的藍色花海，令人驚嘆。旅客可租用單車，沿著全長12公里的單車徑賞花，亦可搭乘摩天輪，從高處俯瞰整片花田壯觀景象，適合全家大小一同前往觀賞，是春季旅行的不二選擇。 酒店推薦：由布院梅園庭園度假村 布院梅園庭園度假村擁有精緻的日式庭園，四周環繞著由布岳的山脈，提供寧靜的環境，讓旅客得以放鬆身心。部分客房配有私人溫泉，讓旅客可以隨時享受療癒的泡湯體驗。 使用Rakuten Travel 「Sakura Sale」預訂更最高可享8折加8折優惠。 立即預約：請按此

酒店推薦：福岡花園陽台渡假酒店 酒店設計以現代建築風格搭配自然綠植元素，打造出一片城市綠洲。旅客可漫步於花園陽台，欣賞滿園春色，放鬆身心。 使用Rakuten Travel 「Sakura Sale」預訂更最高可享8折加8折優惠。 立即預約：請按此