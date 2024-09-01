港人最愛到日本旅行，不少人都會選擇自駕遊出行。不過自駕遊需要落足心力駕駛，反而更感疲倦，最近不少日本一日遊行程，方便各位自由選擇體驗日子，更不必費心規劃交通路線及行程，專車接返，相當受港人歡迎。現時更有多個日本一日遊推出買一送一優惠，部份更低至$277起，CP值超高！即睇內文了解詳請。

【由布院一日遊｜買一送一】九州大分由布院動物園一日遊｜由布院・金鱗湖・九州自然動物園・別府海地獄＆灶地獄｜含午餐｜博多站出發 由布院（也稱為湯布院）是一個非常迷人的旅遊勝地，更是日本OL票選心中第一名旅遊勝地。這裡被寧靜的高山環繞，擁有獨特的田園古樸氛圍。湯之坪街道上有許多特色商店，售賣各種名產。金鱗湖是另一個必訪的景點，湖底西邊湧出溫泉，東邊則湧出清水，溫差使水面起霧，呈現出一片迷離的霧茫茫景象。別府則是日本第一出水量的溫泉區，著名的「海地獄」和「灶地獄」是必去的景點。如果對與動物互動感興趣，九州自然動物公園是一個不錯的選擇。可以搭乘動物造型的叢林巴士，餵食獅子、大象和黑熊，還能看到長頸鹿、犀牛和斑馬等動物。在小動物交流區，你還可以騎乘迷你馬，餵食袋鼠和松鼠猴。 一日遊行程時間表：

08:20 福岡東方飯店（博多站築紫口前）羅森便利商店門口集合

08:30 出發前往由布院

10:30 由布院 + 金鱗湖 + 自費享用午餐（120分鐘）

13:10 九州自然動物園 （門票自費）(110 分鐘）

15:30 海地獄 （40分鐘）

16:20 灶地獄（40分鐘）

17:00 回程往福岡

19:00 抵達羅森博多站築紫口店解散 KKday優惠 - 買一送一：HK$554/2位，人均HK$277/位 (原價HK$554/位) KKday優惠 - 限時8折：HK$443/位 (原價HK$554/位) *產品價格會因應匯率浮動而改變 立即預約：請按此 優惠預訂日期：即日至2024 年9 月30 日 出發日期：即日至2024年12 月31 日

【熊本必到地標｜買一送一】九州熊本城一日遊｜熊本城・草千里・阿蘇火山・黑川溫泉或太宰府天滿宫｜博多站出發 一天走訪多個九州地標，三大名城之一熊本城、日本最大活火山阿蘇火山、著名太宰府天滿宫

或季節限定黑川溫泉，更會於阿蘇草千里欣賞雄偉景觀！熊本城是「日本三城」之一，由加藤清正於1601年開始建造，旁邊的櫻之馬場城彩苑是購買熊本美食和伴手禮的好去處。阿蘇草千里是兩萬公頃的大草原，適合騎馬和參觀火山博物館。阿蘇火山中岳火山口是著名的活火山，可以近距離觀賞。太宰府天滿宮祭祀學問之神菅原道真，很多學子前來祈求好運。黑川溫泉以復古旅館和露天浴場聞名。 一日遊行程時間表（8 月5日到9 月30日）：

8:00 羅森 福岡東方飯店（博多站築紫口前）出發

9:50 熊本城（門票自費）（60-80 分鐘）

12:30 阿蘇草千里（70 分鐘）

13:40 阿蘇火山中岳火山口（20-30 分鐘）

16:30 太宰府天滿宮（70分鐘）

18:30 抵達羅森 福岡東方飯店（博多站築紫口前）

一日遊行程時間表（10 月1日到4 月30日）：

8:00 羅森 福岡東方飯店（博多站築紫口前）出發

9:40 熊本城（門票自費）（60 分鐘）

12:00 阿蘇草千里（60 分鐘）

13:10 阿蘇火山中岳火山口（20 分鐘）

14:30 黑川溫泉（80 分鐘）

18:00 抵達羅森 福岡東方飯店（博多站築紫口前）解散 KKday優惠 - 買一送一：HK$561/2位，人均HK$280/位 (原價HK$561/位) KKday優惠 - 限時8折：HK$448/位 (原價HK$561/位) *產品價格會因應匯率浮動而改變 立即預約：請按此 優惠預訂日期：即日至2024 年9 月30 日 出發日期：即日至2024年12 月31 日

【打卡拼布花海｜買一送一】北海道經典一日遊｜富田農場・美瑛・四季彩之丘・森林精靈露台・北海道特色自助餐（可加選哈密瓜任食）｜札幌出發 從札幌出發，輕鬆走訪北海道經典行程，包括美瑛的拼布之路和四季彩之丘，享受多彩田園景緻和七色彩虹花海。中午在HERB GARDEN FURANO餐廳享用特色自助餐，品嚐北海道地道美食和哈密瓜。富田農場是薰衣草的打卡勝地，還有薰衣草布丁和冰淇淋。森林精靈露台有十五間木屋，每間都有不同裝飾主題和特色手工藝品店。 一日遊行程時間表：

07:40 札幌東急 REI 飯店 出發

09:05 拼布之路（車窗觀光）

11:00 美瑛四季彩之丘（自由活動約 60 分鐘）

12:10 HERB GARDEN 富良野餐廳午餐（可加選哈密瓜任食，約 60 分鐘）

13:35 富田農場（自由活動約 60 分鐘）

15:05 森林精靈露台（自由活動約 40 分鐘）

17:50 札幌電視塔（下車離團）

18:00 札幌東急 REI 飯店 解散 KKday優惠 - 買一送一：低至HK$602/2位，人均HK$301/位 (原價HK$602/位) KKday優惠 - 限時8折：低至HK$481/位 (原價HK$602/位) *產品價格會因應匯率浮動而改變 立即預約：請按此 優惠預訂日期：即日至2024 年9 月30 日 出發日期：即日至2024年9 月30 日

【北海道賞楓必去一日遊】北海道一日遊｜小富士羊蹄山京極名水公園・洞爺湖展望台・Lake Hill Farm・昭和新山熊牧場・登別地獄谷｜贈送冰淇淋｜札幌出發 札幌出發，打卡小富士羊蹄山及地標景點洞爺湖，賞湖光山色，隨團還可近距離觀察昭和新山熊牧場裡的棕熊。京極名水公園的天然水源自羊蹄山，有小富士之稱。洞爺湖展望台俯瞰全景，推薦秋季時分造訪，湖畔染上紅葉的顏色，互相輝映。Lake Hill Farm提供特色冰淇淋，座落於高地之上，遊客能觀賞到牛群吃草的景觀。昭和新山熊牧場可餵熊，亦會到登別地獄谷篆賞火山遺跡。 一日遊行程時間表：

08:00 大通地鐵站31 號出口 出發

10:00 羊蹄山京極名水公園（約30 分鐘）

11:20 洞爺湖展望台（約30 分鐘）

12:00 Lake Hill Farm（約40 分鐘）｜贈送特色冰淇淋

13:00 昭和新山熊牧場（門票需自費）

15:00 登別地獄谷（約40分鐘）

18:00 大通地鐵站31 號出口解散 KKday網站：HK$540/位 *產品價格會因應匯率浮動而改變 立即預約：請按此 出發日期：即日至2024年12 月19 日