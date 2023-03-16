日本旅遊｜日本9大春季新景點+新酒店！ 大阪門真三井Outlet/東京Bvlgari酒店/關西機場直達大阪站【附開業日期+地址】

日本正式通關至今，不少人都急不及待「回鄉」，瘋狂去日本食買玩！今個春季，日本各地亦有不少新設施落成，當中包括新宿新地標東急歌舞伎町TOWER、星野首間機場酒店、大阪站梅北地區啟用等，最近去日本賞櫻的同時，不妨計劃新行程，令久遊日本倍添新意。

日本春季新景點｜1. 東京新宿新地標「東急歌舞伎町TOWER」 「東急歌舞伎町TOWER」超高層複合式設施將於4月中正式開幕，建築外觀設計找來永山祐子操刀，地面有48層，地庫亦有5層，預計將會成為東京新宿的新地標。場內中有戲院、劇場、遊戲機中心、健身桑拿、餐廳，當中最吸引的是24小時營業的飲食橫丁，以及與Sony Music合作的攻略體驗設施「THE TOKYO MATRIX」」，內裡設有新宿巨型迷宮及地牢，；另有兩間酒店包括HOTEL GROOVE SHINJUKU及BELLUSTAR TOKYO，預計於5月19日開業，相信能成為東京潮人的最新蒲點，延續歌舞伎町的不夜傳統。 東急歌舞伎町TOWER 預計開業日期：4月14日 地址：東京都新宿區歌舞伎町1-29

日本春季新酒店｜2. 東京Bvlgari新酒店 將於4月4日開業的Bvlgari Hotel Tokyo為Bulgari Hotels & Resorts的第8間酒店，選址東京站旁的東京中城八重洲大樓內的40-45樓，位置方便，亦可眺望百年皇居、富士山景等景色。而40樓Bvlgari SPA更設有25米長的室內泳池，水療療程選用德國高級護膚品牌Augustinus Bader系列產品，相當奢華。 酒店一共有98間客房與套房，設計由意大利的ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel操刀，採用意大利名牌家具，具意大利大膽的用色、美絕的雲石浴室、和式的空間感，融合意國及日本風格，打卡一流。房價亦不惹少，4月份雙人房由278,500日圓起，即約1萬6千港元起。 Bvlgari Hotel Tokyo 預計開業日期：4月4日 地址：東京都中央區八重洲二丁目2-1

日本春季新景點｜3. 虎之門・麻布台 東京陸續有新景點落成，六本木與虎之門之間的大型建築項目「虎之門・麻布台」將於3月31日落成，屆時會有三座摩天大廈進駐，提供酒店及不同的玩樂設施。其中為人熟悉的安曼會開設Aman Tokyo Residences，提供91間商務住宅，其姊妹酒店Janu亦會進佔另一座大樓，提供120間客房及佔地達3,500平方米的水療中心等。 「虎之門・麻布台」的中央花園廣場同樣不容忽視，除佔地達約6,000平方米的綠化中央廣場外，地庫亦設有約4,000平方米美食廣場，另邀請約150間商舖進駐購物區。值得留意的是，位於台場的teamLab亦會遷入，相信會帶來一番新景象。 虎之門・麻布台 預計開業日期：3月31日 交通：與「六本木一丁目車站」及「神谷町車站」將設置遊步道

日本春季新景點｜4. 東京Midtown八重洲 東京Midtown八重洲是東京站最大綜合型商場，整座大樓樓高45層，內設酒店、娛樂、餐飲、轉運站等設施，共有57間店舖進駐，當中有6間首次開設門市或首度進駐東京，包括源自京都的HOSOO、標榜日本製造的ONITSUKA TIGER NIPPON MADE、青森玻璃工藝津輕Vidro等。餐廳方面，清澄白河人氣店開設的副線EN VEDETTE LUXE、千葉創立的壽司店千葉Takaoka亦有進駐。 商場最特別的是「YAESU PUBLIC」的公共空間，內分為立飲區、購物休憩區及仿照八重洲路地裏的空間等，一站式滿足你的需求。另場內採用5G、機器人及AI人工智能等協助清潔、搬運及外送等服務，絕對是走在潮流尖端。 東京Midtown八重洲 正式開業日期：3月10日 地址：東京都中央區八重洲二丁目2番1號

日本春季新景點｜5. 三井Outlet Park大阪門真 三井Outlet Park大阪門真預計於4月17日開幕，將商場Lalaport及三井Outlet Park二合為一，成為大阪府內超巨型的購物休閒中心，共有251間商舖，當中位於2樓的outlet，店舖數目大幅增至98間，包括CHARLES & KEITH、STACCATO等；大樓的1、3樓為Lalaport，有153間店，19間為首次在大阪開店，更設有以美食為主的黑門市場，內有牛兆、老牌咖哩店NEW DARUNI等，行到攰隨時可以醫肚。另4樓天台設兒童露天遊樂場。 三井Outlet Park大阪門真 預計開業日期：4月17日 地址：大阪府大阪市鶴見區茨田大宮2-7-70

日本春季新交通｜6. JR西日本大阪站（梅北地區） 不少人前往大阪都會選擇下榻梅田區，不過以往從機場前往梅田區，需於新大阪站轉車。今年3月18日起「北梅田站（大阪站）」全新月台將會正式啟用，到時JR特急HARUKA將會延伸至梅田站，車程由大大縮短至47分鐘，且每日班次多達60班，每隔約30分鐘就有一班車！另外，大阪站與北梅田區由西口連接，往來就更方便。 大阪站梅北地區 預計啟用日期：3月18日

日本春季新酒店｜7. OMO 關西機場by 星野集團 星野集團旗下的OMO品牌，相信大家都絕不陌生。旗下的首間機場酒店－「OMO 關西機場by 星野集團」將於3月20日開業，提供700間客房，設自動化入住或退房，另有大浴場及露天風呂等，方便一眾旅客洗走搭飛機的疲勞。酒店距離關西機場僅10分鐘車程，可選擇乘搭6分鐘列車至臨空城再步行前往酒店外，亦可預約酒店的機場接駁巴士，交通相當方便。 OMO 關西機場by 星野集團 預計開業日期：3月20日 地址：大阪府泉佐野市臨空往來北 1-833

日本春季新酒店｜8. 福岡⼤名Garden City 福岡⼤名Garden City屬天神區大規模開發計劃「天神BIG BANG」的重點開發項目之一，內有商住區、商場、酒店、廣場等，有美食及海內外人氣品牌進駐外，更有西日本首間的麗思卡爾頓酒店。 酒店設有162間客房，有餐廳、酒吧、宴會廳、Spa等設施，預計2023年春季開幕。除此以外，福岡⼤名Garden City亦有18間海內外人氣品牌進駐，包括時裝品牌「N°21」、皮革品牌「BONAVENTURA」等，當中3間已於4月6日，其餘15間預計6月8日開業。 福岡⼤名Garden City 麗思卡爾頓酒店預計開業日期：2023年春季 商場開業日期：3間4月6日開業、15間預計6月8日開業 地址：福岡県福岡市中央區大名2-6-50