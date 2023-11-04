日本旅遊｜星野集團「界」全新溫泉酒店2024年4月開幕 選址仙台/露天浴場/全溪景房

日本又有新酒店！星野集團溫泉旅館品牌「界」將於2024年4月25日在日本宮城縣仙台市秋保溫泉開設「星野集團 界 秋保」，從2023年10月12日起開放訂房。即睇詳情！

「界 秋保」為界品牌的第23座設施，也是繼青森縣大鱷溫泉「界 津輕」之後東北地區的第2座設施和首座進駐宮城縣的設施。「界 秋保」坐落在俯瞰名取川的絕佳位置，讓旅客能夠欣賞到溪流以及隨著四季變幻的美景。 所有客房都打造成溪景房，並設置面向溪流、附足湯的露臺，可以近距離感受溪流聲和微風，享受一段遠離日常喧囂、遺忘時間流逝、從容度過的時光。

日本新酒店｜設當地特色客房 「界」品牌的獨特之處之一在於能提供「當地特色客房」，讓旅客能夠深入接觸當地文化。界 秋保的當地特色客房是「紺碧之間」，紺碧為湛藍之意。靈感源自秋保溫泉的賞景勝地──名取川的峽谷「磊磊峽」，磊磊峽以其湛藍深淵而著稱，被譽為「紺碧深淵」。就像用深藍色的框框截取下來一樣，將戶外的深藍景緻一網打盡，欣賞外面一望無際的四季美景和悠悠溪流。 此外，客房的桌上擺放著「仙台玻璃」藝術品，受光線照射時會散發出迷人的綠光。迎接客人的客房門牌採用江戶時代延續至今的傳統工藝品「白石和紙」製成，寢室的拉門上則嵌有木芥子的圖案等裝飾。這些裝飾陳設充分結合了宮城當地的元素，融入了與美麗風景相呼應的色彩、燈光、白石和紙等材料，讓旅客能夠沉浸在當地文化的氛圍中，度過愜意的時光。

日本新酒店｜ 被大自然環繞的露天浴場 戶外有用岩石製成的露天浴池，可以在樹林環繞中感受溪流的聲響，同時享受泡澡的愉悅。室內浴池有兩座，分別是源自旅館用地兩座源泉的自家源泉掛流式「熱湯」和讓身心都能放鬆的「溫湯」。泉質是「鈉、鈣－氯化物泉」，能夠有效讓身體保持溫暖，泡浴後不易感到寒冷。此外，溫泉具有偏硼酸的殺菌特性，以及含有鈣質，能讓肌膚變得光滑且令人感到舒適。

大浴場露天風呂

日本新酒店｜ 靈感來自大名飯菜的會席料理 晚餐以展現當地飲食文化的會席料理為主，供應於兼具隱私感的半包廂式餐廳內。開胃菜以法式熟肉醬為起點，將牛尾和仙台味噌調製成法式熟肉醬，塗抹於宮城縣名產仙台麩和手工烘烤的「道乃久仙貝」上品嚐。餐具上的圖案則取材自戰國時代武將伊達政宗戰場上穿著的圓點紋樣陣羽織。 主餐方面，特別提供「寶樂盛」，以小餐桌呈現大名（日本封建時代的諸侯）的飯菜風格，包括開胃菜、醋拌菜、前菜和生魚片等組合。接著供應特製會席料理小鍋「牛肉山海俵鍋」，將宮城縣豐富的海鮮和山產結合，以牛肉包裹海膽，造型呈現俵（裝米用的草袋）的形狀，讓旅客盡情品嘗到牛舌、水芹等充滿宮城特色的食材。