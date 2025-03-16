日本旅遊｜東京全新雲海和風燈光體驗 結合竹取物語傳說/數百竹燈裝置包圍晴空塔

東京有全新夢幻打卡位！3月20日起東武鐵道於淺草EKIMISE舉行期間限定燈光活動「PRINCESS KAGUYA淺草」，數百竹燈裝置創造出壯觀雲海，帶來超夢幻燈光體驗，即睇詳情。

東武鐵道將於3月20日至4月13日期間，於淺草EKIMISE頂樓舉行「PRINCESS KAGUYA淺草」。擁有悠久歷史的「淺草EKIMISE」頂樓直接連接東京地鐵淺草站，距離淺草寺步行只需3分鐘，十分方便！從頂樓展望台更可眺望觀賞東京晴空塔，活動將運用人造霧氣營造出壯觀雲海氛圍，並以東京晴空塔為背景，走進其中彷如置身奇幻仙境。

活動還將結合日本傳統燈飾藝術「竹燈光」，利用竹子雕刻出細緻圖案，透過內部燈光投射出柔和的光影效果，透過數百個竹燈裝置，打造一個光影與和風元素結合的沉浸式體驗。