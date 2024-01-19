日本旅遊｜東京全新IMMERSIVE FORT TOKYO 3月開幕 全球首個沉浸式主題樂園/12大主題設施 必玩我推的孩子

東京又有新景點！全球首個沉浸式主題樂園「IMMERSIVE FORT TOKYO」，將於今年春天開幕，以第一身角度體驗遊戲當中。設有不同主題設施，如人氣動畫《我推的孩子》，即睇門票詳情！

「IMMERSIVE FORT TOKYO」將於3月1日正式開幕，位於東京台場。原址為舊商業設施「維納斯城堡VenusFort」，保留其歐陸式建築風格，以音響及燈光打造成一個全新主題樂園。共有12個遊樂設施和6間商店和餐廳。一踏入樂園，就可以親身體驗各種故事情節，包括「只有你目擊的殺人事件」、「你被捏造成事件的嫌疑犯」、「醒來後發現自己被拋棄在槍林彈雨中」等沉浸式劇場。

此外，更有日本人氣動畫《我推的孩子》的沉浸式體驗，大家需要與B小町的成員互動，並且解開謎題。另有《神探夏洛克》、《東京復仇者》和《江戶花魁奇譚》等主題，《江戶花魁奇譚》的體驗只限18歲以上成人，大家可以一整天都沉浸在樂園裡！

「IMMERSIVE FORT TOKYO」門票分為4類：「一日沉浸式休閒通行證」、「一日沉浸式標準通行證」、「一日沉浸式高級通行證(江戸花魁奇譚)」及「一日沉浸式高級通行證(東京復仇者)」。此外，大家亦可以即場購買限量發售的「體驗通行證」和「VIP線路通行證」，售完即止。 休閒通行證 價格：成人6,800日圓、兒童3,000 日圓 內容：體驗除了《神探夏洛克》、《東京復仇者》和《江戶花魁奇譚》之外的所有景點 標準通行證 價格：成人9,800日圓、兒童6,000 日圓 內容：體驗除了《江戶花魁奇譚》及《東京復仇者》之外的所有景點 「一日沉浸式高級通行證 ( 東京復仇者 ) 」 價格：成人9,800日圓、兒童6,000 日圓 內容：體驗除了《江戶花魁奇譚》及《神探夏洛克》之外的所有景點 一日沉浸式高級通行證 ( 江戸花魁奇譚 ) 價格：成人14,800日圓 內容：體驗除了《東京復仇者》及《神探夏洛克》之外的所有景點