日本旅遊｜東京品川暑假限定花火水族館 光影打卡位/海豚煙花show 內附票價+前往方法

日本夏天新景點！東京品川水族館Maxell Aqua Park舉辦以花火為主題的光影展覽，讓大家可以沉浸式體驗日本花火祭典。另有多個光影打卡位及海豚煙花show，即睇詳情！

日本夏天的重點當然少不了夏日祭典！今年Maxell Aqua Park品川以「花火アクアリウム」（花火AQUARIUM）為主題，由即日起至9月8日推出夏日限定展覽。水族館設有不同展區，包括「海之參道」、「節慶花火」、「海空花火」、「宴花火」，以光影呈現出花火效果，讓大家安在室內都可以近距離感受到煙花的壯觀。

此外，水族館更有海豚表演，日間及夜間的內容都不一樣，海豚的游動配合著音樂及光影效果，絕對是必看之選。場內亦設有小食亭，售賣各種季節限定食物，必食棉花糖新地雪糕！

在8月24至25日，水族館更會舉辦「品川花火大會」，關門後會有祭典，大家可以穿著浴衣參加。除了海豚表演「瑠璃花火-Digital Fireworks」及遊樂設施外，亦有傳統祭典活動如釣水球、手持煙火、投環等。 日期：2024 年 8 月 24 日至 25 日 時間：19:00-21:30（最後入場時間20:45） 入場費： 成人（高中生以上）：3,400日圓 小學生、國中生：2,200日元；幼兒：1,700日元



品川花火大會