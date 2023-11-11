日本旅遊｜東京新景點！ 銀座沉浸式金魚藝術館 盤點5大必影打卡位 金魚瀑布/寶石魚缸

日本人對金魚的鍾愛，已愛到成痴的地步，從節日祭典常見的撈金魚攤檔可見一斑，每年夏天東京更會舉辦「金魚展」，甚至還有金魚主題藝術館。去年於銀座開幕的「ART AQUARIUM MUSEUM GINZA」，透過不同造型的魚缸、燈效、聲效、香氣和藝術裝置，將千姿百態的金魚變成超打卡Able的藝術品，沉浸式的夢幻程度，更媲美teamLab！ 文、圖：戴保倫

過萬條稀有金魚 嬌小可愛的金魚，自古已是日本王公貴族的玩物，也是夏天的代名詞。2007年起每年夏季，東京日本橋都會舉辦盛大的「夏季金魚納涼祭典」，因大受歡迎而變成常設展館，2022年遷至銀座三越百貨樓上重開，改名「ART AQUARIUM MUSEUM GINZA」，場地更大、裝置更豐富。飼有多達70種、過萬條金魚，包括珍珠鱗、朱文金、丹頂、蝶尾等，當中不乏國家認證的稀有珍品。 號稱「有生命的美術館」，由藝術家兼綜合製作人木村英智主理，結合傳統江戶文化，利用各式各樣的金魚缸，加上千變萬化的燈光效果和藝術造景，打造出奇幻的影像世界，打卡度爆燈之餘，更被日本政府評為最代表日本的藝術品。

燈籠長廊 首先進入名為「銀座万燈籠」的玄關長廊，狹長的走道頂端懸掛着數十盞六角吊燈籠，儼如奈良春日大社的御參道，一盞盞高低錯落，漆黑中燈光搖曳，四周恬靜，氣氛神聖又莊嚴，乃第一個打卡位。 金魚瀑布 緊接「金魚の滝」展廳，由一層一層波浪型的魚缸壁組成金魚瀑布，加上絢麗變化的燈光效果，讓金魚猶如在冰川中翩翩起舞，華麗如油畫一樣。