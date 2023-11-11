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生活
2023-11-11 12:00:00

日本旅遊｜東京新景點！ 銀座沉浸式金魚藝術館 盤點5大必影打卡位 金魚瀑布/寶石魚缸

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日本旅遊｜東京新景點！ 銀座沉浸式金魚藝術館 盤點5大必影打卡位 金魚瀑布/寶石魚缸

日本旅遊｜東京新景點！ 銀座沉浸式金魚藝術館 盤點5大必影打卡位 金魚瀑布/寶石魚缸

日本人對金魚的鍾愛，已愛到成痴的地步，從節日祭典常見的撈金魚攤檔可見一斑，每年夏天東京更會舉辦「金魚展」，甚至還有金魚主題藝術館。去年於銀座開幕的「ART AQUARIUM MUSEUM GINZA」，透過不同造型的魚缸、燈效、聲效、香氣和藝術裝置，將千姿百態的金魚變成超打卡Able的藝術品，沉浸式的夢幻程度，更媲美teamLab

文、圖：戴保倫

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過萬條稀有金魚

嬌小可愛的金魚，自古已是日本王公貴族的玩物，也是夏天的代名詞。2007年起每年夏季，東京日本橋都會舉辦盛大的「夏季金魚納涼祭典」，因大受歡迎而變成常設展館，2022年遷至銀座三越百貨樓上重開，改名「ART AQUARIUM MUSEUM GINZA」，場地更大、裝置更豐富。飼有多達70種、過萬條金魚，包括珍珠鱗、朱文金、丹頂、蝶尾等，當中不乏國家認證的稀有珍品。

號稱「有生命的美術館」，由藝術家兼綜合製作人木村英智主理，結合傳統江戶文化，利用各式各樣的金魚缸，加上千變萬化的燈光效果和藝術造景，打造出奇幻的影像世界，打卡度爆燈之餘，更被日本政府評為最代表日本的藝術品。

「摺紙宴」，以日本傳統摺紙藝術為靈感的巨大魚缸。 紀念品店有售跟本地甜品店Palet d’or聯乘的金魚朱古力。￥2,500 「金魚集」展出不同品種的珍稀金魚。 球形的魚缸猶如放大鏡般，令圓滾滾的金魚變得更可愛。

燈籠長廊

首先進入名為「銀座万燈籠」的玄關長廊，狹長的走道頂端懸掛着數十盞六角吊燈籠，儼如奈良春日大社的御參道，一盞盞高低錯落，漆黑中燈光搖曳，四周恬靜，氣氛神聖又莊嚴，乃第一個打卡位。

金魚瀑布

緊接「金魚の滝」展廳，由一層一層波浪型的魚缸壁組成金魚瀑布，加上絢麗變化的燈光效果，讓金魚猶如在冰川中翩翩起舞，華麗如油畫一樣。

位於入口的「銀座万燈籠」，掛滿數十盞燈光搖曳的六角吊燈籠。 「金魚の滝」，金魚瀑布由一層一層波浪型的魚缸壁組成。

神社提燈

另一人氣打卡位「提灯リウム」，以神社參拜道兩旁整齊排列的提燈籠為靈感佈置。球形的魚缸猶如放大鏡般，令圓滾滾的金魚變得更大更可愛。參拜道盡頭是「摺紙宴」，以紅色鳥居裝飾的巨大魚缸，旁邊還吊滿一串串用作祈願的摺紙金魚。

寶石魚缸

壓軸焦點展區是「新金魚品評」，排成一列列的低矮方形魚缸，展出超過20個品種的新金魚，每個魚缸造景各異，色彩繽紛，缸側更有搶眼的和服腰帶裝飾，平靜水缸恍如粒粒寶石，讓參觀者可以用俯瞰的角度鑑賞金魚的美態，別有一番味道。

看着綽約多姿的金魚，不期然便忘卻時間和煩惱。終於明白，妖豔華麗的金魚如何能擄獲人心！

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「新金魚品評」，方形的魚缸加上燈光效果，恍如粒粒耀眼的寶石。 「提灯リウム」，以日本神社參拜道兩旁的提燈籠為靈感佈置。
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