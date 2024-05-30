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生活
2024-05-30 14:30:00

日本旅遊｜東京最大溫泉樂園SPADIUM JAPON $42歎20款天然溫泉+岩盤浴 30000本漫畫任睇

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日本旅遊｜東京最大溫泉樂園SPADIUM JAPON $42歎20款天然溫泉+岩盤浴 30,000本漫畫任睇

日本旅遊｜東京最大溫泉樂園SPADIUM JAPON $42歎20款天然溫泉+岩盤浴 30,000本漫畫任睇

到日本當然要入鄉隨俗浸浸溫泉，除了大阪有空庭溫泉外，東京亦有最大溫泉樂園SPADIUM JAPON，只需要$42就可以享受20款天然溫泉及岩盤浴，更有30,000本漫畫供大家任睇。準備去東京的大家一定不能錯過！

SPADIUM JAPON位於東久留米市，於2019年開業。距離東京市中心只需要約30分鐘車程，非常方便。其泉源為關東罕見的透明溫泉，含大量碳酸水素鹽，具有美容功效，因此亦被評為「平成名水百選」。

SPADIUM JAPON

SPADIUM JAPON

裡面共提供15款天然溫泉，當中包括針對美容及健康的高濃度碳酸泉、用低頻率的電流刺激腹肌的Sixpack electric jet bath、以碳酸及震動按摩頭皮的HeadSpa等。亦有岩泉、季節芳香泉、熱泡之壺泉、橫臥躺泉、絲綢泉、腰泉、蒸汽桑拿及鹽桑拿等，選擇超多！

TANSAN BATH 電氣浴 高濃度炭酸泉 MIILK BATH RELUX BATH

SPADIUM JAPON岩盤浴更是關東最大！共提供100個床位，一共有5款，每款都有不同功效，當中天台設有岩盤浴帳篷；而「五色瑪瑙」具有消除不安及憂鬱的作用，非常適合長期受到工作及生活壓力的都市人。惟岩盤浴需要額外收費。

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COLD HOUSE HANG LOOSE ROOM FOREST BATH COLORED FOREST

溫泉內亦設多個休息區，以森林為主題，提供30,000本漫畫供大家租借。另有按摩、身體護理等服務。餐廳區就有多間餐廳，有齊漢堡扒、拉麵、Pizza、甜品等，總有一款啱你心水。

泰式按摩 身體護理 美容針 Spadium Japon美食 Spadium Japon美食 Spadium Japon美食 Spadium Japon美食

免費穿梭巴士直達

SPADIUM JAPON收費分為入浴料金及岩盤浴料金：大人平日為850円、假日為950円；而小學生平日及假日都是350円；幼兒為100円。提設毛巾租借服務，浴巾set300円、面巾為150円。

全館提供免費WiFi，更有免費接駁巴士來往JR站，大家可於西武新宿線「田無」駅、西武池袋線「東久留米」駅、東武東上線「志木」駅、東武東上線「朝霞台」JR武蔵野線「北朝霞」駅上車，每日有多個班次，方便一眾旅客來往東京市區。

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Spadium Japon收費 Spadium Japon免費穿梭巴士 Spadium Japon免費穿梭巴士

SPADIUM JAPON

地址：東京都東久留米市上の原2-7-7

交通方式：西武新宿線「田無」駅、西武池袋線「東久留米」駅、東武東上線「志木」駅、東武東上線「朝霞台」JR武蔵野線「北朝霞」駅，都有免費穿梭巴士

營業時間：早上9:00-深夜1:00 (Last Entry 00:20)

官方網站：https://www.spajapo.com/

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