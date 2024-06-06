熱門搜尋:
綠置居2023 端午節2024 公務員加薪 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-06-06 14:30:00

日本旅遊｜東京最新橋下商街「水岸街道」 超近晴空塔 必食人氣大福/布里歐厚吐司

分享：
日本旅遊｜東京最新橋下商街「水岸街道」 超近晴空塔 必食人氣大福/布里歐厚吐司

日本旅遊｜東京最新橋下商街「水岸街道」 超近晴空塔 必食人氣大福/布里歐厚吐司

富士山打卡幾成災難，另一東京熱門地標——晴空塔，卻friendly得多。就在淺草駅與晴空塔駅之間的高架橋，有一條全長500公尺的橋下商街，取名「東京水岸街道」， 以「Live to Trip」為主題，集合13家特色餐飲、雜貨店，甚至附設室內運動中心，以至設計感的青年旅舍。沿路規劃為行人專用，還有北十間川美景相伴，途經公園、民宅，綠陰夾道、氣氛悠閒，重點是背後有晴空塔任你自由打卡。

文、圖：戴保倫

500公尺長的河畔商店街，氣氛悠閒，背後有晴空塔任你打卡。 每逢周末和假期，河畔步道常有本地居民舉辦的手作攤。

東京水岸街道｜「KONCENT」販賣生活品味

500公尺的橋下商街，以源森橋劃分為東、西區域，走一趟只20分鐘，卻隱藏不少特色小店。像西區入口的生活用品選物店 「KONCENT」，專售各種創意用品，集結30多個日本品牌，商品實用又設計感強烈，從文具、飾物，到廚房用品俱備，賣的正是生活品味。 

「KONCENT」，號稱策展型生活用品選物店，賣的是生活品味。 人形狀的「錢人」，是日本傳統的緣起物，招財又kawaii。￥1,650

東京水岸街道｜「いちや」必食大福

KONCENT隔壁，是區內著名的和菓子屋「いちや」新開的甜點店， 招牌大福有黒胡麻、紅豆等5款口味，選用滋賀產的滋賀羽二重糯米，揉出細緻又帶嚼勁的大福餅皮。而靈魂的紅豆餡，則使用北海道十勝產中，最高級的大粒紅豆「豐祝」，故口感特別綿密，不同季節還有限定口味。

堂食從早到晚都滿座， 一位難求！ 紅豆大福，選用鬼雙糖令甜度恰到好處，口感軟糯。￥254

東京水岸街道｜「MŪYA 」法式布里歐吐司

另一家排隊店，是位置靠近源森橋的「MŪYA 」，源自表參道人氣烘焙咖啡店「BREAD,ESPRESSO &」的吐司專門店。主打法式布里歐厚吐司「mou」，有海苔起司、味噌、葡萄、紅豆等6種口味。新鮮出爐的布里歐烤至金黃色，現場即吃鬆軟濕潤的口感，帶濃郁的牛油香氣，吃起來像麵包又像蛋糕，好吃到上癮，難怪吸引日本女生！   

Ad Block
MUYA 吐司套餐，現烤厚吐司連季節果醬、牛油和沙律。￥850(加￥150附咖啡) 室內座位陽光灑落，還有戶外河畔座位。

東京水岸街道(TOKYO mizumachi)

地址：東京都墨田区向島1-23-11

網址：https://www.tokyo-mizumachi.jp/en/

交通：東武晴空塔線「浅草駅」北口，徒步5分鐘

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受