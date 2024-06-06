日本旅遊｜東京最新橋下商街「水岸街道」 超近晴空塔 必食人氣大福/布里歐厚吐司

富士山打卡幾成災難，另一東京熱門地標——晴空塔，卻friendly得多。就在淺草駅與晴空塔駅之間的高架橋，有一條全長500公尺的橋下商街，取名「東京水岸街道」， 以「Live to Trip」為主題，集合13家特色餐飲、雜貨店，甚至附設室內運動中心，以至設計感的青年旅舍。沿路規劃為行人專用，還有北十間川美景相伴，途經公園、民宅，綠陰夾道、氣氛悠閒，重點是背後有晴空塔任你自由打卡。
文、圖：戴保倫
東京水岸街道｜「KONCENT」販賣生活品味
500公尺的橋下商街，以源森橋劃分為東、西區域，走一趟只20分鐘，卻隱藏不少特色小店。像西區入口的生活用品選物店 「KONCENT」，專售各種創意用品，集結30多個日本品牌，商品實用又設計感強烈，從文具、飾物，到廚房用品俱備，賣的正是生活品味。
東京水岸街道｜「いちや」必食大福
KONCENT隔壁，是區內著名的和菓子屋「いちや」新開的甜點店， 招牌大福有黒胡麻、紅豆等5款口味，選用滋賀產的滋賀羽二重糯米，揉出細緻又帶嚼勁的大福餅皮。而靈魂的紅豆餡，則使用北海道十勝產中，最高級的大粒紅豆「豐祝」，故口感特別綿密，不同季節還有限定口味。
東京水岸街道｜「MŪYA 」法式布里歐吐司
另一家排隊店，是位置靠近源森橋的「MŪYA 」，源自表參道人氣烘焙咖啡店「BREAD,ESPRESSO &」的吐司專門店。主打法式布里歐厚吐司「mou」，有海苔起司、味噌、葡萄、紅豆等6種口味。新鮮出爐的布里歐烤至金黃色，現場即吃鬆軟濕潤的口感，帶濃郁的牛油香氣，吃起來像麵包又像蛋糕，好吃到上癮，難怪吸引日本女生！
東京水岸街道(TOKYO mizumachi)
地址：東京都墨田区向島1-23-11
網址：https://www.tokyo-mizumachi.jp/en/
交通：東武晴空塔線「浅草駅」北口，徒步5分鐘