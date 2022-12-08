日本旅遊｜東京葛飾 《足球小將》聖地巡遊 主題車站/角色銅像

執筆之時，日本國家足球隊剛飲恨世界盃，但今屆日本隊的熱血表現，經已感動萬千球迷，連帶被指「神預言」的經典足球漫畫《足球小將》都再度返Hit！

位於東京都東北部的葛飾區，乃《足球小將》原作者高橋陽一的出生地，區內置有9座足球小將人氣角色的銅像，只需90分鐘即可逐一巡遊打卡，成為世界各地球迷、畫迷的朝聖路線。

文、圖：戴保倫(莫迪思)