日本旅遊｜東京葛飾 《足球小將》聖地巡遊 主題車站/角色銅像

執筆之時，日本國家足球隊剛飲恨世界盃，但今屆日本隊的熱血表現，經已感動萬千球迷，連帶被指「神預言」的經典足球漫畫《足球小將》都再度返Hit！
位於東京都東北部的葛飾區，乃《足球小將》原作者高橋陽一的出生地，區內置有9座足球小將人氣角色的銅像，只需90分鐘即可逐一巡遊打卡，成為世界各地球迷、畫迷的朝聖路線。
文、圖：戴保倫(莫迪思)
足球小將主題車站
葛飾區位於東京都的東北部，位置靠近Sky tree，從新宿出發車程約40分鐘。乘京成電鐵押上線至「四木站」，一下車即聽見到站音樂是熟悉的《足球小將》主題曲，童年回憶立刻湧上心頭。走下車站更忍不住興奮尖叫，月台、樓梯、升降機，以至檢票口，從地板、牆身到天花板通通都是《足球小將》的角色壁畫，車站大堂還有真人原大的大空翼(戴志偉)像給你打卡。
巡行「南葛市」尋找銅像
葛飾區是個歷史悠久的下町老區，街道井然，居民悠閒，房子都矮矮的，就像漫畫中的寧靜社區——南葛市。9座《足球小將》角色銅像，分別散落四木站至京成立石站之間的民居街道上，包括位於公園的石崎了(梁仔)像、日向小次郎(小志強)像、岬太郎(太萊)像，大空翼(戴志偉)像、天橋下的大空翼與勞比杜叔叔像、郵局前的早苗像、馬路邊的若林源三像：以及倒掛金鈎的大空翼像，徒步逐一朝聖需時約90分鐘。
經典場景重現
每個銅像其實只有50至70cm高，但雕功精致生動，並且能重現漫畫中的經典場景。最後一個、也是最大的銅像，屬於主角大空翼(戴志偉)，位置就在作者高橋陽一母校，亦即是「南葛小學」的原型——東京都立南葛市高等學校校園內，重現漫畫中「雙人射門」的經典一幕，為這朝聖之旅畫下完美句號。