日本旅遊｜東京/大阪住宿推薦 溫泉酒店/特色公寓都有 Expedia訂有額外優惠！

日本於昨天正式開關，不少香港人已經第一時間飛去日本！以下為大家介紹東京及大阪多個特色住宿，以及在過去兩年落成的新酒店優惠，經指定網站訂購住宿更有額外優惠！
日本酒店｜東京：東京新大谷酒店主樓
酒店鄰近赤坂Sacas，設有和式及西式設計的房間，大家可以體驗日式榻榻米住宿。其中一款特色房間更有日式傳統浸浴缸，在一整天的玩樂和購物過後浸全身浴，絕對是一大享受。Expedia Rewards會員訂購可享9折優惠，如連續入住7晚可享額外85折。
地址：東京都千代田區4-1 Kioicho Hotel New Otani The Main
日本酒店｜東京：新宿由緣溫泉酒店
不少人到東京旅行，都會選擇在新宿租酒店，方便日常行程。新宿由緣溫泉酒店鄰近新宿御苑及明治神宮。標榜溫泉體驗，設計尤如日式旅館，並設有室內公共浴池（無礦物溫泉），方便旅客在鬧市中亦能享受溫泉旅館的體驗。Expedia Rewards會員、使用手機APP預訂或預訂機票連酒店套票可享9折優惠。
地址：東京都新宿區新宿5-3-18
日本酒店｜東京：AOCA SANNO當代藝術出租公寓
想入住新式公寓的你，不妨考慮這間酒店。AOCA的宗旨為提供「世界級的藝術空間住宿體驗」。酒店以美術館風格作背景，邀請多位街頭藝術家設計房間，為旅客提供特別的藝術住宿體驗。附近更有品川水族館，非常方便。Expedia Rewards會員、手機APP預訂或預訂機票連酒店套票可享85折優惠。
地址：東京都大田區山王3丁目3−4
日本酒店｜東京：DDD酒店
酒店以現代極簡風設計，素色但不失型格。更設有2021年中開幕的米芝蓮一星Fusion餐廳nôl，適合品味生活的旅客。附近更有秋葉原電器街及上野動物園，方便一眾動漫迷及家庭。在Expedia預訂酒店客房或機票連住宿套票可享6折
地址：東京都中央区日本橋馬喰町2丁目2−1
日本酒店｜大阪：咲洲宇宙大樓酒店
酒店鄰近多個人氣景點，包括大阪水族館海遊館、天保山摩天輪。酒店設有各款特色主題房間，例如書法和插畫等，讓住客沉浸在日本的文化藝術當中。手機APP預訂或預訂機票連酒店套票可享9折優惠；Expedia Rewards 會員更可額外享有10% 折扣，相等於8折優惠！
地址：大阪府大阪市住之江區南港北1丁目14−16
日本酒店｜大阪：Zentis大阪
Zentis Osaka為16層的全新建築，採用日本便當盒的模組化概念設計，整體裝潢簡約並以和諧的淺色系為主，令住客更舒適和放鬆。附近有大阪國立國際美術館。Expedia Rewards會員優惠可享9折優惠；預訂機票連酒店套票可享8折優惠。
地址：大阪府大阪市北区堂島浜1丁目4−26
日本酒店｜大阪：今昔莊道頓堀頂層房住宿酒店
酒店原址為為65年歷史的住宅兼辦公室大樓，在啟動老屋再生計畫後重新打造成為別墅型度假民宿。鄰近港人必去景點黑門市場，酒店擁有寬敞客廳和室內戲院，內有6間睡房，適合一大夥親友一同入住。Expedia Rewards會員、手機APP預訂或預訂機票連酒店套票可享9折優惠。
地址：大阪府大阪市中央區道頓堀1丁目東7−11
日本酒店｜大阪：皇家經典大阪酒店
酒店位於難波中心，前往難波公園及道頓堀固力果廣告牌只需5分鐘路程！由大阪新歌舞伎座改造，並結合現代酒店設計而成，酒店內也有超過100件現代藝術品，打造出豪華又結合傳統的住宿體驗，也是大阪難波的新地標。手機APP預訂或預訂連續兩晚可享9折優惠；另外Expedia Rewards 會員更可享額外10%折扣，相當於8折優惠。
地址：大阪府大阪市中央区難波4丁目3−3
日本酒店｜大阪：阪急大阪龍仕柏酒店
JR大阪、板急大阪梅田站直接連接酒店，交通方便，加上大阪車站週邊百貨公司林立、美食眾多，附近更有天神橋筋商店街，完全為愛逛街購物的旅客而設的。在Expedia預訂可享9折優惠。
地址：大阪府大阪市北区大深町1−1