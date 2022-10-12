日本旅遊｜東京/大阪住宿推薦 溫泉酒店/特色公寓都有 Expedia訂有額外優惠！

日本於昨天正式開關，不少香港人已經第一時間飛去日本！以下為大家介紹東京及大阪多個特色住宿，以及在過去兩年落成的新酒店優惠，經指定網站訂購住宿更有額外優惠！

日本酒店｜東京： 東京新大谷酒店主樓 酒店鄰近赤坂Sacas，設有和式及西式設計的房間，大家可以體驗日式榻榻米住宿。其中一款特色房間更有日式傳統浸浴缸，在一整天的玩樂和購物過後浸全身浴，絕對是一大享受。Expedia Rewards會員訂購可享9折優惠，如連續入住7晚可享額外85折。 地址：東京都千代田區4-1 Kioicho Hotel New Otani The Main

日本酒店｜大阪： 咲洲宇宙大樓酒店 酒店鄰近多個人氣景點，包括大阪水族館海遊館、天保山摩天輪。酒店設有各款特色主題房間，例如書法和插畫等，讓住客沉浸在日本的文化藝術當中。手機APP預訂或預訂機票連酒店套票可享9折優惠；Expedia Rewards 會員更可額外享有10% 折扣，相等於8折優惠！ 地址：大阪府大阪市住之江區南港北1丁目14−16

日本酒店｜大阪： Zentis 大阪 Zentis Osaka為16層的全新建築，採用日本便當盒的模組化概念設計，整體裝潢簡約並以和諧的淺色系為主，令住客更舒適和放鬆。附近有大阪國立國際美術館。Expedia Rewards會員優惠可享9折優惠；預訂機票連酒店套票可享8折優惠。 地址：大阪府大阪市北区堂島浜1丁目4−26