日本旅遊｜東北冬日旅遊8大必去之選 安比高原滑雪場/乳頭溫泉鄉/藏王狐狸村

不少人到日本旅行都會選擇東京、大阪、福岡等熱門地區，但一步入冬天，就一定要到訪東北地區，欣賞極致美景！以下為大家介紹8個東北冬日旅遊必去之選，當中包括滑雪及浸溫泉等，更可以親親狐狸！

東北冬日旅遊｜神鬼柴燈祭 「生剝鬼柴燈祭」是陸奧五大雪祭之一，更是真山神社的男鹿冬季代表性慶典。於每年2月第二個星期五、六、日共三天的時間舉行。每年的1月3日在真山神社舉行祭神儀式「柴燈祭」，再結合民俗活動「生剝鬼」，已有900多年歷史。在真山神社境內點燃的柴燈下展開雄渾有力的生剝鬼亂舞，已成為日本重要無形民俗文化財、聯合國教科文組織無形文化遺産。 地址：秋田県男鹿市北浦真山字水喰沢97 營業時間：18:00～20:30 交通：從JR男鹿站搭乘臨時收費巴士約40分鐘 官網：https://oganavi.com/sedo/ 舉辦期間：每年2月第二個星期五、六、日