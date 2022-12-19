日本旅遊｜東北冬日旅遊8大必去之選 安比高原滑雪場/乳頭溫泉鄉/藏王狐狸村

不少人到日本旅行都會選擇東京、大阪、福岡等熱門地區，但一步入冬天，就一定要到訪東北地區，欣賞極致美景！以下為大家介紹8個東北冬日旅遊必去之選，當中包括滑雪及浸溫泉等，更可以親親狐狸！
東北冬日旅遊｜暖爐列車
位於津輕鐵道的暖爐列車，是青森的冬日特色活動之一。只在12月至3月運行，車廂的暖意是來自於烤爐，再加上木質車廂及繩編置物架，更添車廂的復古昭和氣氛。除了可以從車窗眺望津輕平野上的雪地風光，更可以享受以煤炭暖爐燒烤的魷魚乾及日本酒（費用另計），途中亦會有車務員以津輕腔向旅客介紹觀光資訊。暖爐列車每天只有三班，持有普通乘車券需額外支付每程500日圓的追加車資。
地址：青森県五所川原市字大町39番地
開放期間：每年12月1日至隔年3月31日
東北冬日旅遊｜安比高原
來到日本東北當然要滑雪！高原海拔800-900公尺的安比高原，佔地廣達約2,000公頃，自然資源豐富。冬季滑雪場吸引眾多遊客到來，這裡不僅雪質佳，能一直滑雪滑到黃金週。周邊還有小木屋、酒店等，方便旅客入住。鄰近的安比高原牧場可以吃到以鮮榨牛奶製作的雪糕等乳製品，並設有能和愛犬遊玩的空間及動物交流區等。亦設有溫泉區，必浸美人湯，弱鹼性泉質讓肌膚更細緻。
地址：岩手県八幡平市安比高原
交通：
-在東北新幹線 盛岡站換搭JR花輪線約1小時，安比高原站下車
-下東北自動車道 松尾八幡平IC後車程約20分鐘
東北冬日旅遊｜妙高高原
除了安比高原外，大家亦可以到訪妙高高原度假區，一共有8個雪場，亦有有妙高、赤倉、池平、杉澤等7個溫泉地。有齊5種泉質，3種湯色，絕對是冬日度假勝地！
地址：新潟県妙高市
交通：
-上信越自動車道妙高高原IC到妙高溫泉約3分鐘、到池之平溫泉まで約5分鐘、至新赤倉溫泉約10分鐘、至杉之澤溫泉約10分鐘
-越後心動鐵道・信濃鐵道妙高高原站至妙高溫泉搭巴士約3分鐘、至池之平溫泉搭巴士約10分鐘、至新赤倉溫泉搭巴士約10分鐘、至杉之澤溫泉搭巴士約20分鐘
東北冬日旅遊｜官城藏王狐狸村
想親親動物的你請注意！官城藏王狐狸村有100頭以上的野放養狐狸歡迎各位蒞臨。這裡共有6種狐狸，包括各位熟悉的北海道赤狐，更有罕見的銀狐、北極狐（藍、白）、白金狐及十字狐。
狐狸村位於森林內，散步時可能會有狐狸尾隨在後，幸運的話還能體驗抱小狐狸！除了狐狸以外，還能接觸到兔子、羊、迷你馬等。不過每位成人只可以帶一位小童入場，親子遊家庭去前需注意。門票收費方面，成人（國中生以上）為1,000日圓，小學生以下免費入場。
地址：宮城県白石市福岡八宮字川原子11‐3
營業時間：9:00～17:00（16:30起截止入場）
11月中旬～3月中旬 9:00～16:00（15:30起截止入場）
休息日：週三（如遇例假日照常營業，2月、8月也照常營業）
交通：
-自JR白石蔵王站搭車約20分鐘
-東北自動車道 下白石交流道後約20分鐘
東北冬日旅遊｜乳頭溫泉鄉
在全國知名的秘湯乳頭溫泉鄉內，由「鶴之湯」、「妙乃湯」、「黑湯溫泉」、「蟹場溫泉」、「孫六溫泉」、「大斧溫泉」及「休暇村」七間溫泉旅館所組成。各個旅館均有個人特色，例如妙乃湯有促進健康及養顏美容的效果，女士必浸！
購買600日圓的「溫泉走訪地圖」，即可憑券在1天內無限次免費搭乘乳頭溫泉鄉的循環巴士「溫泉走訪號」，非常方便。另有針對住宿房客推出的「溫泉走訪帖」，只要1800日圓就能盡享七間旅館溫泉池的泡湯之樂。兩種票券在參與活動的各家旅館櫃檯都有販售。
地址：秋田県仙北市田沢湖田沢字先達国有林ほか
交通：
-JR秋田新幹線 田澤湖站下車、搭乘公車約40分鐘，搭乘接駁車約10分鐘
-下東北道 盛岡IC後沿46號國道、341號國道前往約70分鐘
東北冬日旅遊｜藏王樹冰祭
提起冬季的藏王就會想到滑雪，及全球獨一無二的「樹冰」。形狀可愛的巨大樹冰群有如神的藝術創作一般，也像可愛的怪獸。
藏王溫泉滑雪場每年12月到隔年3月間會舉辦「藏王樹冰祭」，活動包括在滑雪場施放「冬季煙火」，還有眾人以LED燈光連成一線的表演活動「千人火炬滑雪」，「樹冰打燈」活動為大自然的藝術品—樹冰增色，及滑雪道光雕等。樹冰季節為每年12月至隔年3月，旺季則是2月前後。
地址：山形県山形市蔵王温泉土合709−1
東北冬日旅遊｜大內宿雪祭
大內宿建於17世紀左右的宿場町，亦被選為國家重要傳統建築物群。街道兩旁茅草屋民宅林立，彷彿令人置身於江戶時代。
「大內宿雪祭」約於每年2月的第二個週末舉行。居民們將沿街親手堆製雪燈籠，接著再由穿著兜襠布的男性們，手持御神火一一點亮。入夜後，還將施放煙火點綴澄澈的冬季夜空，整個小鎮搖曳著雪燈籠的火光，充滿夢幻氣息。除此之外，還有精彩的時代風俗變裝大會，和太鼓演奏、蕎麥麵大胃王競賽等活動可以參與，整個雪季瀰漫著濃濃的日式風情。
地址：福島県郷町大内山本8
東北冬日旅遊｜神鬼柴燈祭
「生剝鬼柴燈祭」是陸奧五大雪祭之一，更是真山神社的男鹿冬季代表性慶典。於每年2月第二個星期五、六、日共三天的時間舉行。每年的1月3日在真山神社舉行祭神儀式「柴燈祭」，再結合民俗活動「生剝鬼」，已有900多年歷史。在真山神社境內點燃的柴燈下展開雄渾有力的生剝鬼亂舞，已成為日本重要無形民俗文化財、聯合國教科文組織無形文化遺産。
地址：秋田県男鹿市北浦真山字水喰沢97
營業時間：18:00～20:30
交通：從JR男鹿站搭乘臨時收費巴士約40分鐘
官網：https://oganavi.com/sedo/
舉辦期間：每年2月第二個星期五、六、日