日本旅遊｜沖繩坐船出海觀15公尺長座頭鯨 出沒率達98%以上+不成功不收費 限定至4月2日

陽光、海灘的沖繩除了吸引我們這班香港人，還有美麗又神秘的座頭鯨，沖繩是他們的旅程必經之處，由沖繩出發的觀鯨遊船，於冬季時，有98％以上可見到鯨魚群，今年限定至4月2日，而且當天沒有看到鯨魚，可擇日再參加一次或全額退款，大家趁快去報名啦。

原來座頭鯨在夏季時，待在俄羅斯和阿拉斯加周圍的北部海域，秋季時則會開始向南游，游過約9,000公里，冬季就來到沖繩，於被美麗珊瑚礁所包圍的慶良間群島生產和養育下一代。這世界最大哺乳類動物，長約15公尺，重約30噸，那5公尺長的大胸鰭（或大約3分之1的身體長度），網民更說即使天氣不佳，都看到座頭鯨如扇子般的尾鰭。3小時的航程，就看大家運氣，有無機會看到鯨魚噴水、親子游呢。

乘這遊船有甚多優點，先是可以近距離看座頭鯨，而且從那霸酒店出發的話，提供免費接送玨碼頭，另亦可從北谷出發，遊客都可得鯨魚明信片、賞鯨指南手冊作紀念品，最重要是不成功不收費，如當天沒有看到鯨魚，可擇日再參加一次， 又或全額退款，而經KKday預約，成人 約HK$280/位，3-11 歲兒童約HK$222/位(產品價值會因應匯率浮動而改變)，非常划算。

如當天沒有看到鯨魚，可擇日再參加一次， 又或全額退款。

慶良間群島賞鯨體驗（那霸出發）

KKday 優惠: 成人 HK$280/位，3-11 歲兒童 HK$222/位

(產品價值會因應匯率浮動而改變)

(另設北谷出發方案)

集合時間：08:30 / 13:00

出發時間：09:00 / 13:30

集合地點：那霸三重港港內待合所 （沖繩縣那霸市西 3 丁目 20 ）

回程資訊：同集合地點解散

行程長度：約 3 小時

註：

訂購「那霸出發」的旅客，如需要那霸市區酒店免費接送服務，請務必於預約時備註「入住酒店名稱及地址」，若無備註則視同選擇「自行前往」，敬請知悉。

當天沒有看到鯨魚，可擇日再參加一次（～2023 / 04 / 02 為止）， 或全額退款（ 那霸/北谷出發：2022/12/24～2023/01/31・2023/4/1~4/2為退費除外日）；若符合從遠方看見鯨魚噴水行為或當天有 2 位客人以上看見鯨魚之狀況，將不適用，敬請見諒

參加北谷賞鯨行程的遊客，需額外收取港口設施使用費，大人 200 日圓/人( 12 歲以上)，孩童 100 日圓/人( 5－11 歲)。請於當天報到時現金繳交給現場工作人員，敬請知悉。

原文刊登於 Yahoo 旅遊