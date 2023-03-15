日本旅遊｜港人遊日意欲高企 大阪航班搜尋量急升一倍 盤點10間賞櫻必住酒店【內附連結】

日本向來都是港人的首選旅遊目的地。適逢一年一度日本櫻花季節即將展開，加上本港的出入境限制全面取消，港人更加渴望到日本賞櫻度假。Expedia統計港人遊日的首選目的地，同時推介10間遊日賞櫻必住酒店，包括東京、大阪、福岡及北海道等地，大家記得book定靚酒店賞櫻！

根據最新的 Expedia 搜尋數據，日本大阪成為今年度賞櫻季節港人遊日的首選目的地，航班搜尋量按月急升一倍，其次是東京和福岡，搜尋量分別上升 95% 和 240%。由此可見，熱愛到日本旅遊的港人已經迫不及待開始籌備旅遊計劃，利用長假重遊著名的日本賞櫻勝地！

東京酒店推介｜ 東京套房蘭多爾住宅酒店 東京套房蘭多爾住宅酒店位於東京荒川區，提供寬敞時尚的套房，非常適合家庭和團體入住。從酒店步行即可到達上野公園，遊客可以在那裡欣賞壯觀的櫻花美景。 地址：日本東京都荒川4丁目37-1 鄰近景點：東京國立博物館 - 3 分鐘車程

箱根櫻花預計開花日期：3月25日；預計盛開日期：4月1日 箱根酒店推介｜ 箱根強羅英迪格酒店 箱根強羅英迪格酒店位於箱根市中心，周圍環繞著鬱鬱蔥蔥的綠樹和溫泉。酒店距離早川河僅有 5 分鐘的步行路程，是箱根標誌性的櫻花盛開地點之一。 地址：神奈川県足柄下郡箱根町木賀924-1 鄰近景點：宮城野早川堤之櫻 - 7 分鐘路程/ 箱根強羅公園 - 11 分鐘路程

大阪櫻花預計開花日期：3月23日；預計盛開日期：3月31日 大阪酒店推介｜ 大阪新大谷酒店 大阪新大谷酒店距大阪城公園僅數分鐘路程。客人可以在酒店欣賞美景，或在河邊漫步，近距離欣賞盛開的櫻花。 地址：大阪府大阪市中央區城見1丁目東4−1 鄰近景點：大阪城公園 – 2 分鐘路程

大阪酒店推介｜ 偶爾莊大阪城堡南酒店 偶爾莊大阪城堡南酒店是有四間客房的度假住宿，提供私人 SPA 浴缸和私人庭院，即便是一大班親友一同旅遊仍然能在私人環境中放鬆身心。附近的大阪城公園擁有 3,000 多棵櫻花樹，以莊嚴古典的大阪城為賞櫻背景，絕對是旅客必遊之地。 地址：東成区東小橋2丁目11-18 鄰近景點：大阪城公園 – 7 分鐘車程

京都櫻花預計開花日期：3月22日；預計盛開日期：3月30日 京都酒店推介｜ 清水坎普頓 清水坎普頓以其傳統的日本建築和室內設計聞名，並設有多客房的公寓，方便一大班親友一同入住。位於黃金地段，旅客可以在舒適的客房內欣賞到清水寺、法隆寺和櫻花樹的美景。 地址：京都府京都市東山区八坂上町368−1 鄰近景點：八坂神社 - 7 分鐘路程 ／ 清水寺 - 9 分鐘路程

京都酒店推介｜ 京都東急東山酒店 京都東急東山酒店位於東山區，櫻花盛開時節，遊客可前往知恩院、圓山公園、寧寧之道等景點，欣賞如畫的風景。 地址：京都府京都市東山區三条通白川橋東入3丁目夷町175－2 鄰近景點：八坂神社 - 9 分鐘路程

福岡櫻花預計開花日期：3月19日；預測盛開日期：3月28日 福岡酒店推介｜ 福岡天神日航都市酒店 福岡天神日航都市酒店距離舞鶴公園只需15分鐘的步行路程，客人可在此欣賞盛開的櫻花和寧靜的氛圍。酒店靠近天神站，方便客人前往市內的熱門景點和目的地。 地址：福岡県福岡市中央區大名２丁目12-5 鄰近景點：博多港 - 6 分鐘路程 Expedia優惠：以 Expedia 會員身份預訂可享用獨家9折優惠

福岡酒店推介｜ 福岡海鷹希爾頓酒店 福岡海鷹希爾頓酒店是一家豪華酒店，享有壯麗的海景，距離城市的主要購物和餐飲區不遠。它也靠近西公園和大濠公園，這些是福岡最受歡迎的賞櫻勝地。 地址：福岡県福岡市中央區地行浜2丁目 2-3 鄰近景點：福岡 PayPay 巨蛋 - 6 分鐘路程 / 西公園 - 10 分鐘路程