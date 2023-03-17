日本旅遊｜玩轉香川一日遊@Mira Place 參加活動贏HK Express免費機票

HK Express宣布將於 4 月 16 起正式恢復日本香川縣高松市航線服務，對於想認識香川縣的旅客來說，絕對是一大喜訊！今個週末日本香川縣觀光協會便聯乘 HK Express 及場地合作夥伴 Mira Place，在尖沙咀 Mira Place 商場內舉辦「玩轉香川一日遊」體驗活動，讓大家了解更多當地旅遊資訊。

玩轉香川一日遊

香川縣位於日本，是日本面積最小的縣，自然風光異常豐富優美，全年温暖少雨，氣候怡人。香川縣集藝術、自然、文化於一身。其中每三 年一度舉辦的國際盛事「瀨戶内國際藝術祭」，深受大眾歡迎，喜歡藝術文化的旅客一定有聽過！今次活動現場設有多個景點打卡位，全都充滿日本香川縣的觀光特色！大家可以先到跟高松航班的登機牌拍照打卡，再安座於機艙座位預演乘搭飛機的心情。到達香川縣，首站必訪「直島紅南瓜」，與現代藝術家草間彌生之名作來個合照；然後到訪日本國内首屈一指的橄欖產地「小豆島」，扮演一下在大風車前躍跳化身成為魔女；說到香川縣自然少不了當地名物「讚岐烏冬」；另外，適逢春天賞櫻時節，作為旅客必到曾經入選 Yahoo! JAPAN 的「日本引以為傲的櫻花絕景 15 選」和「一生中一定要去一次！世界的絕景日本篇」的紫雲出山前拍照留念！