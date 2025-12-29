被稱為「桃太郎」故鄉的岡山縣，擁有多個賞櫻勝地，當中醍醐櫻、岡山後樂園與津山城更是三大熱門賞櫻地，每到春季便吸引無數居民與遊客前來欣賞櫻花美景，非常適合旅行打卡拍照。若計劃在3月或4月前往日本，不妨將岡山納入行程，盡情沉浸在櫻花雨中。除了賞櫻熱點，岡山更有吉備津神社、天之池竹林以及王子岳等打卡聖地，即睇詳情！

醍醐櫻 大自然的藝術品 約有千年樹齡的醍醐櫻花樹，被譽為岡山縣內首屈一指的巨木，更是日本百種名樹之一，於每年3月下旬至4月上旬盛開。醍醐櫻不僅入選「新日本名木百選」，更於1972年獲指定為岡山縣天然紀念物，2003年NHK大河劇《武藏 MUSASHI》亦在此取景。樹高18米，寬7.1米，這株絕美櫻花樹每年盛開時節，吸引大批賞櫻人潮，週末周邊道路甚至會出現交通擠塞的情況。因此亦推薦從附近「舊別所小學」出發，沿「大勢坂」行走約3公里至醍醐櫻，一邊感受春意登山，一邊步行前往賞櫻地，路程需時約40分鐘。 醍醐櫻 地址：719-3157 岡山縣真庭市別所2277 櫻花期：每年3月下旬至4月上旬(2025年花期為4月1日至4月16日) 點燈時間：開花期間 18:30 - 21:00 交通：駕車從國道313號轉入縣道84號線 開花狀況：詳情

櫻花嘉年華 岡山最熱鬧的春季活動 自1986年起，每年3月下旬至4月上旬櫻花季期間，岡山後樂園東側的旭川河岸將化身為「岡山櫻花嘉年華」。沿著橫跨旭川的蓬萊橋至相生橋之間約400米長的河岸，種植了約250株染井吉野櫻，盛開時於岡山後樂園及岡山城周邊，可近距離欣賞綿延約1公里的染井吉野櫻花道。 會場南側(相生橋方面)設有攤位區，設有攤位區，約50個餐飲攤位林立，2025年更首次引入美食餐車，提供豐富多樣的日式料理、甜點、酒類與飲品。遊客還可在趣味遊戲區挑戰傳統的撈金魚、彩色彈珠等遊戲，增添賞櫻樂趣。 入夜後，這裡將上演提燈與投光燈點亮活動，營造出與白晝完全不同的浪漫夜櫻景致，令人流連忘返。這場嘉年華每年吸引約7萬人次參與，已成為岡山市民春季最喜愛的賞櫻盛事之一。 櫻花嘉年華 日期：3月下旬至4月上旬 時間：10:00 - 21:00 會場：旭川河川敷（岡山後樂園東岸/蓬莱橋至相生橋之間） 地址：岡山縣岡山市北區後樂園1-5 費用：免費（後樂園入場費另計） 點燈活動時間：日落至21:00



交通：山陽自動車道岡山IC駕駛約20分鐘 / 從JR岡山站乘搭前往「後樂園前」的巴士，約15分鐘於「後樂園前」站下車 / 從JR岡山站乘搭前往「東山」的路面電車，約4分鐘於「城下」站下車，走路10分鐘 / 從JR岡山站走路25分鐘

津山櫻花祭 千本櫻津山城祭典 位於鶴山公園內的津山城，被譽為「日本百大名城」與「日本櫻花名所百選」之一，是津山市的標誌性象徵，也是岡山縣內首屈一指的賞櫻勝地。津山城建於1616年，雖在明治維新時期因廢城令而遭拆除，但自2004年起為紀念築城400週年，開始復原工程，如今這座約15米高的石牆與城堡已成為嶄新的熱門景點。 津山城最出名的便是春季的櫻花美景，每年4月上旬至中旬，園內約千株櫻花同時綻放，極為壯觀，其規模在縣內首屈一指。白天登上石牆遠眺，櫻花與古城交織的景致令人心曠神怡；入夜後的點燈活動更將櫻花映照得如夢似幻，浪漫氛圍令人屏息。 自3月28日起，「津山櫻花祭」將在津山市內多處熱鬧展開。鶴山公園外設有眾多攤位，提供美食與紀念品，園內外更安排豐富多彩的活動與表演，讓遊客盡情體驗春日祭典的熱鬧氣氛。無論白天或夜晚，津山城的櫻花都是春遊岡山不可錯過的經典熱門地點！ 津山櫻花祭 日期：3月28日至4月12日 時間：7:30 - 22:00（後門開放至21:00） 會場：津山城（鶴山公園） 地址：〒708-0022 岡山縣津山市山下135 費用：成人（高中生以上）310円、中學生以下免費 交通：由中國自動車道津山IC或院庄IC約15分鐘車程 / 從 JR津山站步行約10分鐘

吉備津神社 桃太郎神社中的迴廊 日本的「桃太郎」退治鬼怪傳說，在吉備津神社內，可親身體驗桃太郎傳說中的場景，例如相傳放置退治鬼怪之箭的「矢置岩」，以及據說埋葬鬼首的「御竈殿」，而透過釜聲占卜運輕的「鳴釜神事」亦深受參觀者歡迎。這裡亦是不少電影和電視劇的拍攝地。1425年重建的主殿與拜殿採用全國獨有的吉備津造(比翼入母屋造)建築樣式，獲指定為國寶，而渡殿、釣殿、祭文殿、軒廊、拜殿、神饌殿等六棟建築，皆獲認定為縣重要文化遺產。此外，自本殿延伸而出，長達360米的迴廊，是非常有歷史價值的建築，是不少旅客的打卡位。 吉備津神社 地址：701-1341 岡山縣岡山市北區吉備津931 營業時間：05:00 - 18:00 交通：自山陽自動車道岡山IC約駕車20分鐘 / 自岡山自動車道岡山總社IC駕車約15分鐘 / 從JR吉備津站步行約10分鐘

賞花時間： 牡丹 4月下旬至5月上旬（約400株） 紫陽花 6月中旬至7月上旬（約1,500株）

天之池竹林 岡山秘景竹林 位於岡山縣玉野市的「天王池竹林」，擁有筆直挺立的茂密竹林與全長約70米的幽靜步道，讓人一踏入便彷彿走進世外桃源。竹林由當地「玉野市天王池竹林協會」悉心維護，成員定期修剪枯竹，讓陽光穿透竹葉灑落斑駁光影，並親手製作竹籬笆，營造出充滿詩意的氛圍。 這裡更設有打卡點——類似漫畫《多啦A夢》中的任意門，供遊客打卡拍照。協會成員更會依季節更換裝飾，夏季掛滿七夕許願紙條，秋季則布置萬聖節元素，非常熱情好客。竹林深處設有「莫奈池」，池中更可看到錦鯉。穿過莫奈池，沿石階向上即可抵達天王池岸邊，可以看到一座紅色鳥居，階梯頂端右側還供奉著一座小神社。景點免費開放，提供放鬆及休憩空間，非常適合探索自然、喜愛攝影的遊客。 天王池竹林 地址：706-0151 岡山縣玉野市長尾天王池下 交通：從岡山市沿國道30號線駕車約45分鐘

王子岳 絕美咖啡店belk 橫跨玉野市與倉敷的王子岳，可俯瞰瀨戶內海的千島美景與雄偉的瀨戶大橋全貌。天氣晴朗時，甚至可遠眺四國綿延的山脈，令人心曠神怡。王子岳山間散佈奇岩群，例如造型逗趣的「大叔岩」、「笑臉岩」與「綿羊岩」等，這些由自然風化雕琢而成的巨岩與怪石，交織出充滿驚奇的景觀。遊客在登山過程中尋找這些擬人化的岩石，更是一大樂趣。這裡設有整備完善的登山步道，春季櫻花與杜鵑花盛開時，成為深受歡迎的健行路線，同時也是滑翔傘愛好者與攀岩者的熱門地點。 位於山頂的「王子岳公園中心」內，有一家以絕美視野聞名的「belk」咖啡廳。全景玻璃幕牆設計讓室內充滿開放感，特別是窗邊吧檯座位，能將瀨戶內海至四國島的壯麗風景一覽無遺。店外更設有露天座位區，伴隨著徐徐海風，飲咖啡、遠眺海景，寫意地度過悠閒時光。 王子岳 地址：706-0028 岡山縣玉野市涉川4丁目 交通：從瀨戶中央自動車道兒島IC駕車約25分鐘 / 從JR岡山站搭乘開往涉川方向的特急巴士約70分鐘，於「涉川」站下車後轉乘計程車約10分鐘 櫻花期：每年3月下旬至4月上旬 belk 地址：岡山縣倉敷市小島唐琴町7(王子岳公園中心內) 營業時間：平日 10:00 - 17:30(最後點餐17:00）；週末 08:30 - 17:30（最後點餐17:00）

休息日：全年無休

香港旅遊博覽會 2026 香港旅遊博覽會2026即將於1月在香港會議展覽中心舉行，屆時岡山縣亦會出展，為各位入場者提供旅遊資訊。博覽會設有有獎攤位遊戲，歡迎來臨。 香港旅遊博覽會2026 岡山縣攤位 日期：2026年1月29日至2月1日 時間：11:00 - 20:00 場地：香港會議展覽中心(5B-E57)