日本旅遊｜盤點岡山6大最新打卡熱點 海邊豪華Glamping/必食牛仔色軟雪糕

「美景？相機先睇！美食？相機先食！」的打卡文化在香港人之中已經成為日常生活。位於日本中國地方的岡山縣，結合了新舊元素和文化，打造出一個多樣化的觀光之城。以下為大家介紹6大岡山最新打卡熱點，有齊豪華Glamping住宿、打卡美食、江戶時代古街！

岡山旅遊｜海邊豪華 Glamping ： SETONITE 獨立度假 Glamping 住宿設施 - SETONITE 於去年年尾玉野市落成。內部共有 9 棟建築，其中8棟建築排列在海邊的木甲板區，還有一棟可以與寵物一起住宿的建築。在充滿度假村感覺的別墅型帳篷裡，顧客可以享受到完善的住宿設備，每個單位更設有戶外獨立用餐空間，菜單亦都非常多樣化，同時在房間內亦能夠欣賞到瀨戶內海平靜的海浪和島嶼的美景。 另外，SETONITE 內亦有提供不同的體驗。客人可以於桶狀桑拿房內，一邊眺望瀨戶內海絕無僅有的美景，聆聽大海的聲音，一邊享受的桑拿，舒緩日常的疲勞。另外，無邊泳池和營火體驗亦是SETONITE獨有的賣點。此外，周邊地區亦有不同體驗的活動，如滑翔傘、SUP立式划槳等，可以享受到整個地區的風土人情以及自然之美。

倉敷美觀美食｜倉敷 Denim Street 最後就當然不能錯過倉敷美觀地區名店—「倉敷 Denim Street」。店舖除了出售不同的牛仔商品，更有販賣「Denim」色的食品！最多人購買的人氣商品就是當店名物「史萊姆肉包子」，以及甘甜清爽的「Denim 軟雪糕」，還有漸變色彩的「Denim Lemon Chuhai」和「Denim Lemonade」。 地址：〒710-0046 岡山縣倉敷市中央 1-10-11 營業時間：9:30～17:30 電話：086-435-9135 網址：https://denim-st.stores.jp/ 官方 IG：https://www.instagram.com/denim.streets/

岡山旅遊｜美星天文台 美星町本來就以群星璀璨的星空聞名，美星天文台是建於美星町的高地上。天文台除了地勢絕佳的360度遼闊全景，還具備日本國內最大口徑 101cm 的望遠鏡。無論是從未接觸過望遠鏡的人，還是一家大小一同前往，客人皆可以輕鬆享受到觀星樂趣。 除此之外，館內亦有觀星台，提供了大型雙筒望遠鏡及普通望遠鏡，幸運的話甚至能夠親眼捕捉到流星。另外，大堂內的牆上也會播放著「Star Wall」，白天或晚上看不到星星的時候，客人都可以透過立體影像系統「4D2U」享受璀璨星空，打卡一流！ 地址：〒714-1411 岡山県井原市美星町大倉 1723-70 收費：¥300 / 1 人（小學生以上） 營業時間：（逢星期四﹑公眾假期﹑年始年末休息） 星期五～星期一 13:45-16:00／18:00-22:00（最遲入館時間為 21:30） 星期二～星期三 09:30-16:00 電話：0869-66-9619 網址：https://www.bao.city.ibara.okayama.jp/ 4D2U﹑望遠鏡﹑觀星會時間：https://www.bao.city.ibara.okayama.jp/?page_id=47

岡山旅遊｜備中鐘乳穴 現時於平安時代文獻「日本三大實錄」中被記載的日本國內最古老的鍾乳洞。全長800米，其中的300米開放予公眾參觀。沿著道路前進，便能看到高 3 米，直徑5米的大石筍「洞内富士」，以及被稱為「日本第一」，共有22層的「五重塔」鍾乳石。於備中鐘乳穴能盡情享受大自然創造的神秘景色，感受震撼人心的壯麗景觀。 洞內的體感溫度較低，自然涼爽，非常適合作為夏季的避暑活動。備中鐘乳穴更被岡山縣拍定鷓天然紀念物，從6月下旬到7月上旬更可以看到姬螢（螢光蟲）幻光亂舞，帶你進入燦爛美麗，如畫般的夢幻世界。 地址：〒716-1411 岡山県真庭市上水田 8854-1 交通：從中國自動車道北房 IC 約 15 分鐘 收費： 一般 大人：￥700 中學生・高中生：￥500 小童（5 歳以上）：￥350 團體（30 人以上） 大人：￥600 中學生・高中生：￥400 小童（5 歳以上）：￥300 營業時間： 1 月～2 月 只於星期六日及公眾假期開放 4 月～10 月 10:00-17:00 11 月～3 月 10:00-16:00 電話：0866-52-2962 網址：http://ww9.tiki.ne.jp/~kanachiana/

岡山旅遊｜矢掛町歷史古街 位於岡山縣西南部的矢掛町，在江戶時代作為連接大阪縣和福岡縣的驛站町而發展起來，至今仍林立著歷史悠久﹑韻味十足的建築。街道本身仍然處於剛起步的旅遊景點，無論日本國內，或者外國旅客都未算多，因此能夠避開人煙慢慢細味這條古街。 矢掛町的多間舊民居亦被改建成住宿設施，住客能夠享受到室內溫泉及露天溫泉，更為女性客人提供各類花色的浴衣租借服務。晚餐可以品嘗以矢掛町和瀨戶內的時令食材所打造懷石料理，親身體驗最傳統的舊日本生活。 此外，矢掛町內亦有不同的體驗活動，如神樂面繪彩畫體驗﹑自然農業體驗﹑時尚的咖啡館，甚至出租單車暢遊矢掛町等等。單單在矢掛町就能享受到多樣化的傳統體驗，探索充滿魅力與歷史風情的日本風味。 地址：〒714-1411 岡山県井原市美星町大倉 1723-70 交通：從 JR 倉敷站開車約 40 分鐘，乘電車約 30 分鐘。 網址：https://www.yakage-kanko.net